Ăn sạch vẫn có nguy cơ ung thư: Bác sĩ ung thư nổi tiếng chỉ ra 3 loại "thực phẩm giả tốt cho sức khỏe" có thể phá hủy hệ miễn dịch

Nhiều loại ung thư không xuất hiện đột ngột, cũng không chỉ đơn thuần là do xui xẻo hay di truyền.

Tại sao bệnh nhân vẫn bị ung thư dù họ không hút thuốc, không uống rượu và ăn uống lành mạnh? Bác sĩ Liao Chi-ting, chuyên gia huyết học và ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Chang Gung Linkou (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết bệnh nhân thường đặt câu hỏi này tại phòng khám ngoại trú của ông.

Ông ấy khẳng định rằng nhiều loại ung thư không xuất hiện đột ngột, cũng không chỉ đơn thuần là do xui xẻo hay di truyền. Thay vào đó, nguyên nhân là do nhiều người cố gắng duy trì sức khỏe mỗi ngày nhưng lại làm sai cách. Những thứ nguy hiểm nhất thường không phải là đồ ăn vặt ít người biết đến, mà chính là những thực phẩm chức năng giả mạo được dán nhãn là tốt cho sức khỏe.

Bác sĩ Liao Jiding đã chia sẻ trường hợp của chị Lin, một phụ nữ 40 tuổi. Chị có lối sống điều độ, chạy bộ mỗi ngày, không hút thuốc và không uống rượu. Chị cũng kiên trì uống một ly nước ép táo nguyên chất 100% vào bữa sáng. Chị tự cho mình là người khỏe mạnh nhất trong gia đình, nhưng một cuộc kiểm tra sức khỏe đã tiết lộ rằng chị bị viêm mãn tính lâu năm và thậm chí có cả các tổn thương tiền ung thư.

Chị Lin đã bật khóc trong buổi tư vấn, phản ánh một quan niệm sai lầm phổ biến về sức khỏe trong cộng đồng. Bác sĩ Liao đã chỉ ra cụ thể 3 sai lầm phổ biến và nguy hiểm, nếu không được khắc phục, sẽ khiến việc tránh khỏi nguy cơ ung thư trở nên khó khăn, bất kể bạn tập thể dục nhiều đến đâu.

Cạm bẫy 1: Nước ép trái cây tươi không phải là trái cây, mà là món ăn ưa thích của tế bào ung thư

Bác sĩ Liao Jiding chỉ ra rằng nhiều người chuyển từ uống cola và soda sang uống nước ép trái cây tươi, nghĩ rằng nó tốt cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, nước ép trái cây không giống như trái cây tươi, và việc thay đổi cách uống có thể gây hại cho sức khỏe.

Trái cây giống như những ngân hàng năng lượng hoạt động hoàn hảo, với chất xơ đóng vai trò như những người bảo vệ, kiểm soát tốc độ đường đi vào máu. Ngay khi trái cây được cho vào máy ép để loại bỏ chất xơ, những người bảo vệ này sẽ bị sa thải.

Uống nước ép trái cây giống như đổ xăng trực tiếp vào ngọn lửa đang cháy trong cơ thể. Không có chất xơ để làm giảm tác động, lượng đường trong máu sẽ tăng vọt ngay lập tức, gây áp lực rất lớn lên tuyến tụy. Bác sĩ Liao Jiding nhấn mạnh rằng tế bào ung thư phát triển mạnh không chỉ nhờ đường mà còn nhờ môi trường sinh lý đặc trưng bởi sự tăng đột biến nhanh chóng của lượng đường trong máu và nồng độ insulin cao liên tục.

Chị Lin cho rằng uống nước ép trái cây mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng cô không nhận ra rằng thói quen này khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, đây thực chất là nguyên nhân chính gây ra chứng viêm mãn tính trong cơ thể. Người ta khuyên mọi người nên "ăn trái cây", chứ không phải "uống nước ép trái cây", để đảm bảo "cơ chế bảo vệ" của cơ thể - tức là chất xơ trong trái cây - luôn hiện diện, giúp duy trì sức khỏe tối ưu.

Cạm bẫy 2: Đừng mua thực phẩm chức năng giàu protein và các loại thực phẩm chế biến sẵn khác nếu bạn không thể đọc được danh sách thành phần

Các hộp thức ăn lành mạnh, thanh năng lượng giàu protein và đồ ăn nhẹ ít chất béo hiện nay rất dễ tìm mua ở các cửa hàng tiện lợi, điều này rất hấp dẫn đối với những người làm việc văn phòng bận rộn. Tuy nhiên, Tiến sĩ Liao Jiding nhắc nhở chúng ta rằng các công ty thực phẩm đôi khi bán sự tiện lợi và cảm giác về sức khỏe, hơn là giá trị dinh dưỡng thực sự.

Các sản phẩm được dán nhãn "không chất béo" có thể chứa hàm lượng đường cực cao, và những sản phẩm được dán nhãn "giàu protein" có thể là thực phẩm siêu chế biến. Định nghĩa y học về thực phẩm siêu chế biến rất đơn giản: thực phẩm không còn giống với hình thức ban đầu.

Bác sĩ Liao Jiding từng điều trị cho một kỹ sư 28 tuổi làm việc trong ngành công nghệ. Anh ăn thanh năng lượng cho bữa sáng mỗi ngày, hộp cơm trưa ít chất béo mua ở cửa hàng tiện lợi và bánh quy giàu chất xơ cho bữa chiều, nghĩ rằng mình đã nhận đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, kết quả khám cho thấy tình trạng đường tiêu hóa của anh ta vô cùng kém và bị viêm mãn tính.

Bác sĩ Liao Jiding thẳng thắn tuyên bố rằng đường ruột là tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ miễn dịch. Ông ví các chất nhũ hóa và chất bảo quản trong thực phẩm chế biến siêu cấp như việc mỗi ngày lấy đi một viên gạch khỏi bức tường thành. Sau 10 năm, bức tường thành sẽ sụp đổ, và hệ miễn dịch sẽ suy yếu.

Ông khuyên mọi người nên kiểm tra danh sách thành phần trước khi mua thực phẩm. Nếu danh sách thành phần toàn thuật ngữ hóa học như một tờ rơi quảng cáo, hãy bỏ nó xuống. Những thực phẩm tự nhiên như trứng và khoai lang không cần nhiều lời giải thích.

Cạm bẫy 3: Lo sợ thịt đỏ gây ung thư và việc chuyển sang chế độ ăn chay hoàn toàn dẫn đến teo cơ và suy dinh dưỡng, điều này thậm chí còn gây hại hơn cho sức khỏe

Nhiều người chuyển sang chế độ ăn chay hoàn toàn sau khi thấy những tin đồn trên mạng cho rằng thịt đỏ gây ung thư, nhưng bác sĩ Liao Jiding tin rằng điều này có thể dẫn đến một thái cực khác. Ông Wang lớn tuổi đã không ăn thịt trong 3 năm để phòng ngừa ung thư, chỉ ăn rau luộc và cơm trắng mỗi ngày. Cuối cùng, ông phải nhập viện trở lại vì teo cơ và suy dinh dưỡng nghiêm trọng, và vì cơ thể không có đủ nguyên liệu để tự phục hồi nên sức khỏe của ông càng suy yếu.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng bản thân thịt không gây hại; vấn đề nằm ở việc kết hợp không đúng cách. Các nghiên cứu cho thấy ăn thịt đỏ cùng với hai phần rau và đậu bổ sung sẽ làm giảm đáng kể các tín hiệu gây hại của cơ thể.

Tiến sĩ Liao Jiding đưa ra 3 hướng dẫn thiết thực nhất:

Thứ nhất, để cơ thể hấp thụ tối đa protein từ thịt, cần phải kết hợp với các nguồn protein khác, vì vậy một nửa khẩu phần ăn phải là rau củ.

Thứ hai, hãy ăn ít thịt chế biến sẵn như giăm bông và xúc xích, vì đây mới là những chất gây ung thư thực sự.

Thứ ba, tuyệt đối không được làm cháy thức ăn trong quá trình nấu nướng, vì các chất gây ung thư nằm ở những phần bị cháy xém.

Đừng để nỗi sợ ung thư dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, vì điều này chỉ làm suy yếu cơ thể bạn. Ung thư không phải là số phận đã được định trước; nó giống như một khoản nợ chưa trả, tổng của những lựa chọn ăn uống và lối sống hàng ngày của bạn. Bác sĩ Liao Jiding nhắc nhở chúng ta rằng cái giá lớn nhất trong cuộc sống chính là sức khỏe. Nhiều người làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, nhưng cuối cùng lại tiêu hết vào bệnh viện.

Tin tốt là ung thư là kết quả tích lũy của lối sống, và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi thói quen của mình. Không cần phải hướng đến sự hoàn hảo; chỉ cần giảm lượng đường tiêu thụ đi một cốc và tăng lượng chất xơ lên một hạt mỗi ngày là bước khởi đầu để bảo vệ sức khỏe của bạn.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: TVBS)