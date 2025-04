Ăn để đẹp: 3 món vừa chống nắng tự nhiên, lại bổ sung collagen giúp da căng bóng, sáng khỏe

Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, làn da phái đẹp không chỉ cần kem chống nắng từ bên ngoài mà còn cần được bảo vệ từ bên trong. Khoa học đã chứng minh, một số thực phẩm tự nhiên có khả năng chống lại tác hại của tia UV, đồng thời kích thích sản sinh collagen – "chất vàng" giúp da săn chắc, trẻ lâu.

Theo một bài viết của Harvard Health Publishing (thuộc Đại học Harvard), chế độ ăn giàu thực phẩm chống oxy hóa, beta-carotene, vitamin C và các axit amin có thể giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, đồng thời hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên.

Dưới đây là 3 công thức món ăn vừa ngon miệng, vừa có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và giúp cơ thể tự tổng hợp collagen, chị em nên thêm ngay vào thực đơn hàng tuần.

1. Salad cà chua bơ hạt bí: "Lá chắn" chống tia UV tự nhiên

Ảnh minh họa

Lý do nên ăn

Cà chua chứa lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng hạn chế tổn thương da do ánh nắng, được công bố trên British Journal of Dermatology năm 2008. Bơ thì giàu vitamin E, chất béo tốt và glutathione - hỗ trợ trẻ hóa làn da. Hạt bí bổ sung kẽm, một khoáng chất thiết yếu cho quá trình tái tạo da.

Nguyên liệu (2 phần ăn)

1 quả bơ chín

1 quả cà chua to (hoặc 6–8 quả cà chua bi)

1 nắm hạt bí rang (khoảng 20g)

1 muỗng dầu ô liu

1 muỗng nước cốt chanh

Muối, tiêu, rau mùi tùy thích

Cách làm

Bơ cắt miếng vừa ăn, cà chua bổ múi cau.

Trộn đều với dầu ô liu, nước chanh, muối tiêu.

Rắc hạt bí lên trên cùng, trang trí thêm rau mùi nếu thích.

Tác dụng: Giảm viêm da, tăng độ đàn hồi, làm dịu tác động từ ánh nắng và bổ sung chất chống oxy hóa hiệu quả.

2. Súp cá hồi rau củ: tăng collagen, dưỡng da từ bên trong

Ảnh minh họa

Lý do nên ăn

Cá hồi giàu omega-3 và protein cần thiết để tổng hợp collagen, theo The American Journal of Clinical Nutrition. Ngoài ra, vitamin C từ rau củ như cà rốt và súp lơ giúp kích thích sản sinh collagen và bảo vệ sợi elastin – giúp da đàn hồi, săn chắc.

Nguyên liệu (2 phần ăn)

200g phi lê cá hồi

1 củ cà rốt

1/2 bông súp lơ trắng

1 củ hành tím

1 muỗng dầu ô liu

Gia vị: muối, tiêu, rau thơm

Cách làm

Cá hồi cắt khúc, cà rốt cắt lát mỏng, súp lơ tách nhỏ.

Phi thơm hành tím với dầu ô liu, cho rau củ vào xào sơ rồi thêm nước đun sôi.

Khi rau chín vừa, cho cá hồi vào nấu thêm 5–7 phút. Nêm nếm vừa miệng.

Dùng nóng, có thể vắt thêm vài giọt chanh để tăng hấp thu vitamin C.

Tác dụng: Cung cấp amino acid và omega-3 giúp da sáng khỏe, đồng thời hạn chế mất nước do ánh nắng gây ra.

3. Sinh tố dứa kiwi: giải nhiệt, tăng sinh collagen

Ảnh minh họa

Lý do nên uống:

Kiwi và dứa đều là những "siêu thực phẩm" chứa vitamin C dồi dào, giúp tổng hợp collagen và tăng cường khả năng phục hồi da. Dứa còn có bromelain – một enzyme giúp tiêu hóa tốt và chống viêm da. Khi kết hợp thêm collagen thực vật (plant-based collagen booster), hiệu quả tăng sinh collagen sẽ rõ rệt hơn.

Nguyên liệu (1–2 ly)

1/2 quả dứa

1 quả kiwi

100ml nước lọc hoặc nước dừa

1 thìa bột collagen thực vật (mua tại các cửa hàng thực phẩm hữu cơ)

Một vài lá bạc hà (tùy thích)

Cách làm

Dứa và kiwi gọt vỏ, cắt nhỏ.

Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay, xay nhuyễn mịn.

Uống ngay sau khi xay để giữ nguyên dinh dưỡng.

Tác dụng: Tăng khả năng chống nắng tự nhiên, cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da, giảm sạm nám do tia UV.

Lưu ý để chống nắng từ bên trong hiệu quả

Kết hợp uống đủ nước, hạn chế đường và dầu mỡ, những "kẻ thù" của làn da.

Duy trì chế độ ăn đều đặn với trái cây tươi, rau củ và chất béo lành mạnh.

Không bỏ qua giấc ngủ: Collagen được tái tạo tốt nhất trong lúc ngủ sâu ban đêm.

Ăn uống hỗ trợ là một phần, bạn vẫn cần dùng kem chống nắng và che chắn khi ra ngoài.

Kết luận: Làm đẹp không nhất thiết phải từ mỹ phẩm đắt tiền – Chính từ thực phẩm tự nhiên hàng ngày, bạn có thể "làm đẹp thông minh" vừa ngon miệng, vừa giúp da sáng khỏe từ gốc. Hãy bắt đầu từ bữa ăn hôm nay để đón làn da mịn màng, rạng rỡ đón hè nhé!