Amber hát See tình bằng tiếng Việt cực đáng yêu ở Đạp gió 2023, Chi Pu dạy quá đỉnh rồi

Dù đã lên sóng hơn 4 ngày nhưng tiết mục See tình do nhóm Chi Pu - Ella - Trương Gia Nghê - Ngô Thiến thể hiện ở Đạp gió 2023 vẫn "gây bão" trên MXH. Mới đây, giọng ca Đóa hoa hồng tiếp tục tung clip hậu trường ghi lại quá trình tập luyện ca khúc Việt Nam chuẩn bị cho sân khấu của show Trung Quốc. Đáng chú ý, ngoài 4 thành viên của đội Chi Pu, một nhân vật mới "nhuần nhuyễn" See tình không kém được chính nữ ca sĩ người Việt tiết lộ chính là Amber - cựu thành viên nhóm f(x).

Chi Pu gọi vui Amber chính là "thành viên thất lạc" của nhóm. Xem qua đoạn clip, không ít người bất ngờ khi thấy Amber hát một đoạn ngắn trong See tình bằng tiếng Việt 100%. Cựu thần tượng Hàn Quốc khoe với fan: "Chi Pu đã chỉ cho mình hát đoạn tiếng Việt này".

Chi Pu tiết lộ cảnh hậu trường See Tình ở Đạp gió 2023. Khoảnh khắc Amber ngân nga ca khúc tiếng Việt gây chú ý (Nguồn: YouTube Chi Pu)

Chi Pu bất ngờ vì người bạn quốc tế hát tiếng Việt tương đối chuẩn. Nữ ca sĩ còn luôn miệng khen ngợi bằng tiếng Trung: "Hát tốt lắm"

Trước đó, khi theo dõi phần thi See tình, Amber đã hú hét đầy phấn khích khi thấy Chi Pu hát nốt cao. Nữ ca sĩ Hàn Quốc còn tiếc nuối vì đã không lựa chọn ca khúc này khi chọn bài hát cho đêm công diễn 1 của Đạp gió.

Amber phấn khích khi thấy Chi Pu hát nốt cao

Tham gia chương trình giải trí Trung Quốc, Chi Pu đã nhiều lần mang nét văn hóa Việt Nam giới thiệu với các nghệ sĩ nước bạn. Trong ngày đầu tiên giao lưu với dàn sao Hoa ngữ, Chi Pu mang theo bánh cốm. Chưa dừng tại đó, nữ ca sĩ cũng đã tặng Amber áo dài cùng 2 tấm vé du lịch sang Việt Nam. Ngoài ra, đoạn clip hậu trường gần nhất cũng cho thấy cô cũng mời ekip Trung Quốc món bánh tráng muối ớt Tây Ninh.