Vì sao Chi Pu không được cổ vũ tại trường quay Đạp gió 2023 nhưng vẫn lọt top hot search Weibo Trung Quốc?

Sau khi tham gia Đạp gió 2023, Chi Pu nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố được quan tâm ở Trung Quốc. Bằng chứng là nữ ca sĩ liên tiếp lọt vào bảng hot search Weibo với từ khóa "Chi Pu mỹ nhân xinh đẹp rạng rỡ", "Quan hệ giữa Chi Pu với ca sĩ gốc của See tình" và "Cũng may câu hát này là do Chi Pu thể hiện". Ngay cả màn tương tác giữa cô và Thái Thiếu Phân hay "thuyền" với Amber - cựu thành viên nhóm f(x) cũng trở thành chủ đề bàn luận của netizen Trung Quốc.

Hot ở Trung Quốc là thế, việc Chi Pu không được khán giả xứ tỷ dân reo hò, cổ vũ trong phần diễn See tình lên sóng ngày 14/5 vừa qua khiến cư dân mạng thắc mắc. Cụ thể, người hâm mộ Việt Nam để ý rằng trong màn công diễn bản hit của Hoàng Thùy Linh, 3 nghệ sĩ Ella - Trương Gia Nghê - Ngô Thiến được vỗ tay rần rần nhưng đến Chi Pu cất giọng thì như có "biển đen" im lặng từ hàng ghế khán giả.

Chi Pu sáng bừng khi lộ diện trong tập 2 Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng nhưng nhận "biển đen" im lặng từ khán giả

Trên thực tế, vòng công diễn đầu tiên của Đạp gió 2023 đã ghi hình từ ngày 17/4, tức 1 tháng trước khi chương trình lên sóng. Mà ở thời điểm này, tên tuổi Chi Pu vẫn chưa nổi tiếng ở Trung Quốc nên fan không xuất hiện tại khán đài cổ vũ vì chưa biết cô là ai cũng là điều dễ hiểu.

Ảnh Chi Pu mặc đồ diễn See Tình đã bị rò rỉ cách đây 1 tháng

Netizen lý giải lý do Chi Pu không được khán giả Trung Quốc cổ vũ tại trường quay (Nguồn: Kông Subber)

Còn nhớ cách đây 1 tháng, netizen Việt rần rần khi thấy Huỳnh Hiểu Minh cầm bảng có tên Chi Pu đón nữ ca sĩ đến trường quay Đạp gió 2023. Tuy nhiên, khác với những nghệ sĩ khác, ảnh "team qua đường" chụp Chi Pu cũng hết sức mờ nhòe. Điều này cho thấy sự xuất hiện của cô cũng chẳng được netizen quốc tế quan tâm là bao.

Thời điểm mới sang Trung Quốc, ảnh về Chi Pu vô cùng hiếm hoi. Nữ ca sĩ không được truyền thông chú ý đến nhiều