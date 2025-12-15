Ẩm thực Việt tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới

Trong bảng xếp hạng mới nhất của TasteAtlas cho hạng mục "Những món sợi ngon nhất thế giới năm 2026", Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực toàn cầu khi đứng thứ hai thế giới với 18/100 món lọt danh sách. Kết quả này không chỉ phản ánh sự phong phú, sáng tạo của ẩm thực Việt, mà còn cho thấy những món ăn quen thuộc như phở, bún, mì quảng hay bánh canh đang ngày càng chinh phục thực khách quốc tế.

Danh sách của TasteAtlas ghi nhận nhiều món ăn mang tính biểu tượng của văn hóa ẩm thực Việt. Trong đó, phở chiếm số lượng lớn với các phiên bản: phở bò, phở gà, phở chay, phở xào, phở trộn… Không chỉ dừng ở phở, các món bún truyền thống như bún bò, bún chả, bún thịt nướng, bún riêu hay bún măng vịt cũng được đánh giá cao nhờ hương vị đặc sắc và độ phổ biến.

Đặc biệt, những món mang dấu ấn vùng miền như mì quảng, cao lầu, hủ tiếu Nam Bộ, bánh canh miền Trung hay bánh đa cua Hải Phòng đã cho thấy chiều sâu văn hóa và sự đa dạng trong cách chế biến của người Việt.

Bún bò

Bún bò Nam Bộ. Ảnh: TasteAtlas

Một bất ngờ thú vị trong bảng xếp hạng là bún bò Nam Bộ được xếp vị trí thứ 5 trong số 100 món sợi ngon nhất thế giới. Món ăn nổi bật bởi sự cân bằng giữa các nguyên liệu: bún mềm, thịt bò xào đậm vị, hành phi, đậu phộng rang, rau sống tươi giòn và nước mắm chua ngọt. Sự hài hòa này giúp món ăn chinh phục thực khách từ Việt Nam đến quốc tế.

Phở

Món phở bò. Ảnh: TasteAtlas

Không nằm ngoài dự đoán, phở tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng với nhiều phiên bản. Dù ở dạng nước hay dạng khô, phở vẫn giữ nguyên giá trị: nước dùng ninh xương cầu kỳ, kết hợp cùng quế, hồi, thảo quả tạo mùi thơm đặc trưng; sợi phở mềm nhưng dai, kết hợp cùng thịt bò tái, chín hoặc thịt gà thực hiện theo khẩu vị vùng miền.

Mì Quảng

Mì quảng. Ảnh: TasteAtlas

Trong nhóm món sợi đặc sắc, mì Quảng một lần nữa nhận được đánh giá cao nhờ hương vị đặc trưng khó trộn lẫn. Sợi mì dẹt, dẻo mềm dùng kèm tôm, thịt, trứng hoặc cá lóc, cộng với đậu phộng rang, rau sống và bánh tráng nướng tạo nên tổng hòa vừa dân dã vừa tinh tế.

Ẩm thực Việt không chỉ ngon mà còn mang giá trị văn hóa

Sự vinh danh tại bảng xếp hạng quốc tế lần này cho thấy sức ảnh hưởng và vị thế ngày càng lớn của ẩm thực Việt Nam. Các món sợi không chỉ đa dạng nguyên liệu, tinh tế trong chế biến, mà còn chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa và câu chuyện vùng miền.

Kết quả này góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định ẩm thực Việt Nam hoàn toàn xứng danh là một trong những nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới.