"Ám hiệu ngầm" trong đường dây hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm

Trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty liên quan, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) đề nghị truy tố 55 người, trong đó 21 người bị đề nghị tội đưa hối lộ.



Hai cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga (bìa trái) và Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc chủ mưu nhận hối lộ gần trăm tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, trong quá trình làm thủ tục đăng ký công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe và xin cấp nội dung quảng cáo, nhiều doanh nghiệp gặp vướng do quy định chung chung, thiếu hướng dẫn chi tiết. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm thường xuyên quá hạn, hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Do đó, các cá nhân làm dịch vụ tư vấn, doanh nghiệp đã chủ động tiếp xúc với các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm để nhờ hướng dẫn, nhờ tạo điều kiện để sớm cấp giấy tiếp nhận.

Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, nhóm đưa hối lộ sẽ nhắn tin mã hồ sơ cho chuyên viên để được tạo điều kiện. Hai bên thỏa thuận sau khi hồ sơ được cấp giấy tiếp nhận thì sẽ chi ngoài từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ, phụ thuộc vào thời gian thẩm xét, độ phức tạp của hồ sơ hoặc được công bố sản phẩm theo hướng có lợi cho quảng cáo, kinh doanh.

Các bị can đưa hối lộ đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho chuyên viên. Nội dung chuyển khoản thường ghi "trả nợ, vay mượn" và kèm ký tự riêng thể hiện mã số hồ sơ, nhằm che giấu hành vi.

C01 đã làm rõ hành vi đưa tiền cho các chuyên viên, lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm để nhờ hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy tiếp nhận và xác nhận nội dung quảng cáo mà không bị yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, với tổng số tiền gần 80 tỉ đồng. Trong đó, dược sĩ Trần Thị Quỳnh Trang là người đưa nhiều nhất, với hơn 33 tỉ đồng cho 21 chuyên viên.

Ngoài 21 bị can bị cáo buộc về tội đưa hối lộ, C01 còn đang điều tra đối với hơn 150 người đưa hối lộ với tổng số tiền 24,5 tỉ đồng cho các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm. Do số lượng có dấu hiệu đưa hối lộ nhiều, chủ yếu đưa từ 2 - 100 triệu đồng và sinh sống ở nhiều tỉnh, thành phố, nên cần thời gian điều tra, xác minh để đánh giá tính chất, mức độ, đề xuất xử lý theo quy định. Do đó, C01 quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan đến hơn 150 người này để điều tra, xử lý trong giai đoạn sau của vụ án.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đánh giá đây là vụ án tham nhũng, chức vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do bị can là lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã suy thoái đạo đức nghề nghiệp, tạo cơ chế "xin - cho" để cấp dưới nhận tiền, hưởng lợi bất chính.

C01 đánh giá hành vi vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý của các công chức, lãnh đạo tại Cục An toàn thực phẩm là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm là hàng giả diễn ra công khai, tổ chức sản xuất với quy mô lớn và gây ra nhiều hậu quả cho xã hội.