Always by your “sai”: Tưởng sai chính tả nhưng thực chất là một chiến dịch truyền cảm hứng cực mạnh cho Gen Z

Tiếp nối thành công của chiến dịch "I didn’t stop" trước đó, Prep tiếp tục trở lại với "Always by your "sai" - Chiến dịch ẩn chứa thông điệp sâu sắc đến thế hệ Z: Ai cũng có thể mắc sai lầm, chỉ cần bạn dám bước đi, dám hành động và không ngừng học hỏi, bạn sẽ nhìn nhận được lỗi sai của mình và tìm thấy hướng đi đúng đắn.



Chiến dịch Always by your "sai" truyền cảm hứng cực mạnh đến Gen Z

Video truyền cảm hứng Always by your "sai" - Từ những khó khăn trong việc học ngoại ngữ đến sự tự tin khi có người bạn đồng hành đáng tin cậy

Mở đầu video là hình ảnh của một bạn thí sinh trước khi bước vào phòng thi IELTS Speaking với cảm xúc bồn chồn, lo lắng. Tuy nhiên, sau khi nhận được đề bài từ giám khảo "Describe your best friend" (Hãy miêu tả về người bạn thân nhất của bạn), chàng trai đã thể hiện rõ sự tự tin, hứng khởi để hoàn thành tốt bài thi.

Cậu học sinh hồi tưởng lại cảm giác thất vọng khi liên tục làm sai trong quá trình ôn luyện. Trong khoảnh khắc bế tắc, một thông báo từ ipad khiến cậu bừng tỉnh: Chú ong PrepBee xuất hiện với lời nhắn nhủ "It's okay to make mistakes, I’m on your side now" (Mắc lỗi cũng chẳng sao, giờ đây đã có tớ bên cạnh cậu).

Ai cũng có thể mắc lỗi, "It’s okay to make mistakes"

PrepBee xuất hiện kịp thời với câu nói "I’m on your side now"

Từ đó trở đi, PrepBee trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp cậu học sinh tìm thấy lộ trình học tập đúng đắn và khoa học. PrepBee đã cùng cậu học sinh trải qua những giờ học chăm chỉ, ở nhiều địa điểm khác nhau từ nhà đến trường học. Điều này minh chứng cho sự sát cánh của PrepBee trong suốt quãng thời gian cùng cậu học ngoại ngữ. Từ khi có PrepBee đồng hành với lộ trình học cá nhân hóa hợp lý, có thể học mọi lúc mọi nơi, cậu học sinh đã tiến bộ từng ngày, tự tin hơn và trở thành người học phúc hơn.

Khám phá chiến dịch cực ấn tượng của Prep tại đây: Link video

Video Always by your "sai" của Prep đã thể hiện rõ khía cạnh tâm lý của các bạn học sinh khi học ngoại ngữ. Đó là cảm xúc lo lắng, tự ti khi bắt đầu học để rồi vui mừng khi tìm ra phương pháp học tập đúng đắn. Qua đó, Prep gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới các bạn trẻ: Ai cũng có lúc mắc lỗi nhưng chỉ cần bạn dám hành động để sửa sai, luôn nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cậu học sinh đạt kết quả tốt

Prep đồng hành cùng Gen Z - "Always by your sai"

Your "sai" hay "Your side" là cách chơi chữ độc đáo đầy sáng tạo và mang ý nghĩa thiết thực. Nếu Your "sai" mang tinh thần chấp nhận lỗi sai bởi không một ai hoàn hảo, Prep sẽ cùng bạn sửa sai và tìm câu trả lời đúng thì "Your side" thể hiện sự đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ của Prep mọi lúc mọi nơi.

Prep được biết đến là một trong những đơn vị Edtech hàng đầu tại Việt Nam, lọt top 50 đơn vị Giáo dục Công Nghệ Đông Nam Á tiềm năng 2023. Đến với Prep, người học sẽ được tiếp cận phương pháp học ngoại ngữ hiện đại, chính xác; nội dung cô đọng và cá nhân hóa. Đặc biệt, hành trình học tập và luyện thi hiệu quả của các bạn học viên luôn được đề cao vào ghi nhận.

Your "sai" có thể xuất phát từ lỗi câu từ trong bài viết, lỗi phát âm chưa chuẩn trong thời gian đầu luyện nói, luyện viết… Với Prep, học sinh sẽ được luyện tập, thực hành trực tiếp thông qua Phòng Writing Ảo (Virtual Writing Room), Phòng Speaking Ảo (Virtual Speaking Room) nhờ công nghệ AI độc quyền, đóng vai trò như một giáo viên IELTS tiêu chuẩn, giúp học viên dễ dàng nhận ra lỗi sai và sửa chữa nhanh chóng. Đây là lợi thế để học viên luyện tập kỹ năng, bản lĩnh để sẵn sàng tham gia các kỳ thi thực chiến.

PrepBee luôn sát cánh cùng cậu trong quá trình học tập và luyện thi

Bên cạnh đó, Prep có hệ thống ghi nhận kết quả để động viên, khích lệ học viên trong quá trình học tập. Khi bạn sai Prep sẽ đồng hành cùng bạn sửa chữa, khi bạn đúng Prep sẽ gửi đến bạn lời động viên thiết thực vì đã luôn nỗ lực hết mình.

Ngoài ra, việc Prep luôn đồng hành cùng bạn còn được thể hiện qua sự sát cánh kịp thời của đội ngũ giảng viên giảng viên tận tâm, chuyên môn tốt tại Prep, giúp học viên sửa sai, trau dồi kiến thức và định hướng hướng đi phù hợp.

Là một nền tảng học online có mặt trên cả website và ứng dụng di động, Prep chứng minh tinh thần luôn luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ học viên sửa sai trong mọi hoàn cảnh. Trong năm nay, Prep đã và đang ra mắt thêm các khoá học mới như TOEIC 4 kỹ năng, Prep HSK - Tiếng Trung, hay PrepTalk - Tiếng Anh giao tiếp. Đến với Prep, học viên sẽ không còn phải ái ngại, lo lắng khi học ngoại ngữ bởi vì - your "sai" không còn là nỗi sợ khi có Prep - always by your side!