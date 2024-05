Phát triển doanh nghiệp bền vững - Hệ thống Anh Ngữ Regal Edu Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Top 10 thương hiệu phát triển bền vững quốc gia 2024”

Diễn đàn "Phát triển Thương hiệu Bền vững - Thương hiệu Tín nhiệm Quốc gia 2024" là chương trình thường niên được Viện Khoa học Phát triển Nhân lực và Hợp tác Quốc tế phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tổ chức nhằm ghi nhận các thương hiệu, doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu vững mạnh.



Regal Edu Việt Nam đạt giải thưởng "Top 10 Thương hiệu Phát triển Bền vững Quốc gia 2024"

Hệ thống Anh ngữ Regal Edu (Regal Edu Việt Nam) là một trong những đơn vị được biết đến là đơn vị hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp giải pháp và dịch vụ đào tạo tiếng Anh chuẩn Quốc tế. Tính đến 05/2024, Regal Edu Regal Edu dần khẳng định chất lượng của mình khi có hơn 30 chi nhánh trên các tỉnh miền Bắc, thành công chắp cánh cho hàng ngàn học sinh Việt Nam chạm tới ước mơ của mình.



Regal Edu Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng "Top 10 Thương hiệu Phát triển Bền vững Quốc gia 2024" cho thấy doanh nghiệp đang từng bước khẳng định về chất lượng, hiệu quả cũng như vị thế quan trọng trên thị trường, chiếm trọn niềm tin yêu của người tiêu dùng Việt.

Bà Nhữ Tú Trang - Phó Tổng giám đốc Regal Edu Việt Nam nhận giải thưởng "Top 10 Thương hiệu Phát triển Bền vững Quốc gia 2024"

Mang trong mình sứ mệnh "Phủ xanh cánh rừng tri thức", Regal Edu Việt Nam tự hào là nơi giúp thế hệ trẻ đón đầu tương lai ngay từ độ tuổi vàng với chương trình học GIỎI TOÀN DIỆN trang bị: Vốn kiến thức tiếng Anh, khai mở tiềm năng toàn diện giúp các em chinh phục các kỳ thi quốc tế, phát triển nhân cách toàn diện 5.0.



Regal Edu Việt Nam tự hào đã mang lại kết quả HỌC TẬP BỨT PHÁ cho hàng ngàn học sinh với giáo trình được biên soạn độc quyền theo tiêu chuẩn Quốc tế với lộ trình chuyên biệt dành cho mọi lứa tuổi. Regal Edu Việt Nam cam kết sẽ luôn không ngừng tìm kiếm và áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất, đảm bảo rằng mỗi học sinh đều được trải nghiệm quá trình học tập chất lượng và mang lại hiệu quả cao nhất.