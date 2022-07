AirlineRatings bình chọn Vietjet là "Hãng hàng không mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng"

Vietjet nhận liên tiếp 2 giải thưởng, ‘Hãng hàng không mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng toàn cầu - Value Airline of the Year’ và ‘Top 10 hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất thế giới – Top 10 Best Low-cost Airlines’ năm 2022, do AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không thế giới bình chọn.



Vietjet được vinh danh dựa trên các tiêu chí mạng bay rộng khắp, giá vé hấp dẫn, dịch vụ trên chuyến bay đầy đủ và các hoạt động quảng bá sáng tạo, mang lại giá trị và sự tiện lợi cao nhất cho hành khách của hãng.

Ông Geoffrey Thomas, Tổng biên tập AirlineRatings, nhấn mạnh: "Vietjet đã thể hiện rất rõ chiến lược đặt khách hàng làm trọng tâm khi liên tục mở rộng mạng bay với khung giờ bay thuận tiện và giá vé cạnh tranh. Hãng được ghi nhận khi đặc biệt chú trọng đầu tư vào đội tàu bay mới, nâng cấp hệ thống và ứng dụng công nghệ, cung cấp nhiều dịch vụ trước và trong chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh chóng và thuận tiện của khách hàng."

Cùng với Vietjet, các thương hiệu hàng không chi phí thấp uy tín trên thế giới được vinh danh bao gồm các tập đoàn uy tín và danh giá như Ryanair, Fly Dubai, Southwest, EasyJet, v.v., thể hiện sự xuất sắc của các hãng về dịch vụ và giá trị cộng hưởng cho khách hàng sau đại dịch.

AirlineRatings cũng tiếp tục đưa Vietjet vào nhóm có chỉ số xếp hạng an toàn hàng không tuyệt đối 7/7 sao, mức cao nhất thế giới mà hãng đã duy trì liên tiếp trong 5 năm từ 2018 đến nay và Top 10 hãng hàng không chi phí thấp an toàn nhất thế giới năm 2022 trong tổng số hơn 385 hãng bay toàn cầu.

AirlineRatings là đơn vị uy tín chuyên đánh giá các sản phẩm và an toàn hàng không, bao gồm an toàn phòng chống Covid-19 của 385 hãng hàng không toàn cầu. Với hệ thống đánh giá 7 sao danh tiếng, AirlineRatings được hàng triệu hành khách từ hơn 195 quốc gia tin tưởng và là một trong các tiêu chuẩn đánh giá uy tín nhất trong ngành.

https://kenh14.vn/airlineratings-binh-chon-vietjet-la-hang-hang-khong-mang-lai-gia-tri-tot-nhat-cho-khach-hang-2022071522534068.chn