Ai thấy đối tượng Đặng Thị Huệ, liên hệ ngay số điện thoại 0333101089

Ngày 16/4, Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông báo truy nã đối với Đặng Thị Huệ (sinh năm 1972), trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/3/2014, Đặng Thị Huệ đã có hành vi dùng dao và típ nước gây thương tích cho chị Trần Thị Tuyết (sinh năm 1968), cùng trú tại phường Trần Lãm. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (trước đây là Công an thành phố Thái Bình) đã ra Quyết định truy nã số 06/QĐ ngày 8/4/2014 đối với bị can Đặng Thị Huệ.

Theo cơ quan công an, đối tượng Huệ làm nghề lao động tự do, mang quốc tịch Việt Nam, có đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi nhỏ cách khoảng 2cm dưới cằm.

Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Đặng Thị Huệ sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Việc tự nguyện ra đầu thú sẽ được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng cần nhanh chóng thông báo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: số 06 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, điện thoại: 0333101089) hoặc cơ quan công an, viện kiểm sát, chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Những trường hợp cố tình che giấu, chứa chấp hoặc giúp sức cho đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.