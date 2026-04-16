Chi tiết 12 thủ tục hành chính ở Hà Nội chỉ làm online từ 1.4: Đến nộp trực tiếp cũng bị “từ chối”!

Ngày 9.4, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã có công văn số 891/TTPVHCC-BPMC gửi các sở, ban, ngành, UBND các xã phường và các Phòng, đơn vị, Chi nhánh thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với 12 TTHC từ ngày 1.4.2026.

Quyết định này được thực hiện dựa trên các chủ trương lớn về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu cốt lõi của việc chuyển đổi lần này là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai và minh bạch.

Theo quy định mới, đối với 12 TTHC nằm trong danh mục, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ không tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, trừ những trường hợp đặc biệt do pháp luật chuyên ngành quy định khác. Đây được coi là giải pháp trọng tâm nhằm thay đổi phương thức phục vụ, giảm tiếp xúc trực tiếp và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong Nhân dân.

Hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, đặc biệt là những trường hợp chưa đủ điều kiện tự thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, các Chi nhánh thuộc Trung tâm có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ kê khai, số hóa hồ sơ ngay tại các Điểm Hỗ trợ dịch vụ công số. Trong trường hợp người dân vẫn đến nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tại bộ phận một cửa sẽ hướng dẫn họ chuyển sang hình thức trực tuyến và không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục đã quy định.

Về việc trả kết quả, Thành phố ưu tiên trả kết quả điện tử đối với các hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Nếu người dân có nhu cầu nhận bản giấy, kết quả sẽ được chuyển trả qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ đăng ký, với mức phí và lệ phí thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Danh sách 12 TTHC tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến

Để việc triển khai tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn Thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố đã đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các xã, phường quan tâm phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được nộp theo hình thức trực tuyến, bảo đảm đúng quy trình, đúng thời hạn.

Rà soát, bảo đảm các quy trình nội bộ, quy trình điện tử được thiết lập đầy đủ, chính xác; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính đã thực hiện trực tuyến toàn trình. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công thuộc phạm vi áp dụng.

Việc chuyển sang tiếp nhận hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nêu trên là giải pháp trọng tâm nhằm thay đổi phương thức phục vụ, giảm tiếp xúc trực tiếp, nâng cao hiệu quả xử lý và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong Nhân dân. Đây là một bước đi quan trọng để Hà Nội khẳng định vị thế tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số hành chính công trong thời gian tới.