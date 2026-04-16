Clip 49 giây ghi lại cảnh cứu và sơ cứu 2 vợ chồng du khách ngay trên bãi biển Vũng Tàu

Sáng 16-4, lực lượng cứu hộ bãi biển thuộc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên đã kịp thời cứu sống 2 vợ chồng du khách đến từ Đồng Nai gặp nạn khi tắm biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM).

Sáng cùng ngày, anh N.H.L. (ngụ Đồng Nai) cùng vợ xuống tắm biển tại khu vực Bãi Sau như nhiều du khách khác. Trong lúc đang bơi, cả 2 vợ chồng bất ngờ bị dòng chảy xa bờ cuốn ra ngoài, rơi vào tình trạng hoảng loạn và có dấu hiệu đuối sức.

Phát hiện sự việc, các nhân viên cứu hộ đang trực tại bãi biển lập tức triển khai phương án ứng cứu. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân đưa được cả 2 vợ chồng anh L. trở lại bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ đưa được 2 vợ chồng du khách vào bờ sơ cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Khi được đưa vào bờ, các nạn nhân trong tình trạng mệt lả, có dấu hiệu ngạt nước, đặc biệt là người chồng. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành sơ cứu, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sức khỏe ban đầu. Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, cả 2 du khách dần hồi phục, sức khỏe ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Được cứu sống ngay tại bãi biển, vợ du khách không giấu được xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng lao ra ứng cứu. Hai người cho biết nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các nhân viên làm nhiệm vụ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Họ bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng cứu hộ tại Bãi Sau.

CLIP: Cứu 2 vợ chồng du khách Đồng Nai. Clip do lực lượng cứu hộ ghi lại

Đại diện lực lượng cứu hộ cho hay khu vực Bãi Sau xuất hiện nhiều dòng chảy xa bờ và khuyến cáo du khách cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên cứu hộ, chỉ tắm trong khu vực an toàn có cắm cờ giới hạn, không bơi quá xa bờ hoặc xuống nước khi biển động.