Ai sẽ mua iPhone Air khi người Việt vẫn tranh nhau Pro Max giá gần 40 triệu đồng

Tối 12/9, iPhone 17 mở đặt trước tại Việt Nam cùng nhóm thị trường cấp 1. Chỉ sau vài phút, các bản "hot" như iPhone 17 Pro Max 256 GB màu cam đã hết suất giao sớm. Số liệu từ các hệ thống lớn cho thấy sức mua nghiêng mạnh về Pro Max: Thế Giới Di Động ghi nhận hơn 100.000 đơn cọc, Viettel Store hơn 63.000 đơn với khoảng 70% chọn Pro Max và 80% trong nhóm này chọn Cam Vũ trụ - Bạc, còn FPT Shop cho biết nhịp đặt cọc giai đoạn 1 có thể gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, Pro Max chiếm ưu thế rõ rệt. Ông Nguyễn Minh Khuê - đại diện Viettel Store nói: "Có những thời điểm hệ thống website quá tải vì phải phục vụ cùng lúc hàng nghìn đơn đặt hàng… Chúng tôi đang dốc toàn lực để đảm bảo đủ hàng hoá trả cho khách vào ngày 19/9".

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max - Ảnh: Gizmodo

Ở phía người dùng, xu hướng "mua bản cao nhất để dùng lâu" vẫn rất bền bỉ. Một đại diện ẩn danh của một chuỗi bán lẻ lớn nhận xét: "Giá cao không ảnh hưởng đáng kể đến nhóm khách Pro Max. Như mọi năm, màu mới là tâm điểm, nguồn hàng đợt đầu rất ít, chủ yếu tạo hiệu ứng khan hiếm". Trên diện hành vi tiêu dùng, đây là sự giao thoa giữa thực dụng (pin trâu, camera đa tiêu cự, giữ giá tốt) và yếu tố biểu tượng của dòng cao cấp.

Vì sao Pro Max áp đảo: tâm lý thực dụng và "giá trị tổng sở hữu"

Thứ nhất, người dùng Việt quan tâm mạnh đến pin và camera. Pro Max mang lại thời lượng sử dụng dài hơn hẳn và hệ 3 camera với tele chuyên dụng, cho dải tình huống chụp đa dạng từ phong cảnh tới chân dung hay chụp xa tele. Khi so với iPhone Air chỉ có 1 camera sau 48 MP (zoom 2x kiểu "optical-quality" bằng crop cảm biến) và pin "đủ một ngày", lợi ích biên của Pro Max trở nên "nhìn thấy ngay" trong thực tế.

iPhone Air với giá niêm yết 31,99 triệu đồng tỏ ra "lép vế" hơn khi so sánh với iPhone 17 Pro series - Ảnh: Gizmodo

Thứ hai, "giá trị tổng sở hữu" (TCO) của Pro Max thường tốt. Dù giá mua ban đầu cao, khả năng giữ giá khi bán lại của bản Pro/Pro Max lâu nay vượt trội so với bản thường. Ở góc độ kinh tế học hành vi, tâm lý né rủi ro (loss aversion) khiến người dùng sẵn sàng chi thêm vài triệu đồng lúc đầu để đổi lấy an tâm về hiệu năng, pin và giá trị bán lại sau 2-3 năm.

Thứ ba, khoảng chênh giá giữa Air - Pro - Pro Max tại Việt Nam không quá lớn. Air khởi điểm 31,99 triệu đồng, trong khi 17 Pro từ 34,99 triệu đồng và Pro Max từ 37,99 triệu đồng. Với nhiều người, "bỏ thêm" để có pin trâu hơn, camera đủ bộ và hiệu năng duy trì lâu dài là quyết định hợp lý. Anh Minh Huy (TP HCM) chia sẻ: "Tôi phân vân giữa Air và Pro Max thì cũng chỉ chênh vài triệu... nhưng Pro Max cho pin và camera đáng tiền hơn, lại giữ giá và dễ bán lại hơn nếu tôi muốn đổi máy sau này".

So sánh giá bán 3 dòng iPhone 17 thường, iPhone Air và iPhone 17 Pro series, giá bán của Air nằm ở mức lưng chừng, chưa hẳn hấp dẫn khi so sánh với dòng Pro - Ảnh chụp màn hình

Cuối cùng là "hiệu ứng biểu tượng". Màu mới trên dòng Pro/Pro Max mỗi năm đều dẫn xu hướng. Năm nay, Cam Vũ trụ trở thành dấu hiệu nhận diện rõ ràng. Yếu tố nhận diện này, cộng với việc Việt Nam lên nhóm mở bán sớm, tạo động lực đặt cọc sớm để "kịp đợt đầu". Chị Phương Linh (Hà Nội) nói: "Tôi chuyển từ đời iPhone 13 Pro Max lên 17 Pro Max chủ yếu vì muốn camera tốt hơn và màu cam mới. Air mỏng thật, nhưng với tôi pin và 3 camera vẫn quan trọng hơn".

Ai nên mua iPhone Air

iPhone Air không phải "bản thường làm mới", mà là mẫu iPhone hoàn toàn mới, đi theo triết lý siêu mỏng 5,6 mm, khung titan bóng, màn Super Retina XDR 120 Hz rất sáng. Air vẫn dùng chip A19 Pro nên hiệu năng không hề yếu, lại nhẹ và gọn đáng kể. Với người ưu tiên "cảm giác cầm nắm" cao cấp, coi trọng thẩm mỹ, cần một chiếc iPhone mỏng nhẹ để mang theo mọi lúc, Air có giá trị rõ rệt. Nhóm thường xuyên di chuyển, quen eSIM, đề cao tối giản cũng là đối tượng phù hợp.

Tuy nhiên, để Air "đúng người", cần nhìn kỹ các đánh đổi. Một là pin: "đủ một ngày" nhưng không phải "rất trâu", nhất là khi dùng mạng xã hội, quay video, xem maps chỉ đường... cường độ cao. Hai là camera: 1 ống kính sau 48 MP cho ảnh đẹp ở điều kiện sáng phổ thông, nhưng thiếu tele chuyên dụng sẽ hạn chế khi chụp xa, chụp chân dung nén phối cảnh hoặc quay nội dung đòi hỏi linh hoạt. Ba là eSIM-only: thuận tiện với người dùng quen eSIM, nhưng tạo vấn đề với một số người dùng vốn gắn với SIM vật lý (tại Việt Nam, giá đổi từ SIM vật lý sang eSIM dao động từ 25.000 - 35.000 đồng tùy nhà mạng, mỗi lần đổi máy là phải đổi lại eSIM một lần). Bốn là định vị giá: Air không "rẻ" theo nghĩa truyền thống. So với bản Pro và Pro Max, chênh lệch vài triệu đồng dễ khiến người dùng thiên về phương án "lên hẳn bản cao" để được nhiều lợi ích hơn.

iPhone Air chỉ hỗ trợ eSIM, không có khe cắm SIM vật lý nên người dùng đang dùng iPhone có SIM vật lý cần phải đi chuyển đổi tại nhà mạng. Giá chuyển đổi dù rẻ nhưng trên thực tế vẫn bất tiện do phải đổi nhiều lần nếu đổi máy - Ảnh: The Verge

"iPhone Air nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ và mức giá hợp lý. Đây là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng hay doanh nhân cần một chiếc máy sang trọng, bền pin, camera tốt nhưng vẫn tối ưu chi phí", ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện Viettel Store chia sẻ. Ngoài ra, ông Khuê cũng cho rằng "iPhone Air cũng rất phù hợp cho những người muốn chuyển từ Android sang iPhone, nâng cấp từ các thế hệ iPhone cũ hoặc lần đầu trải nghiệm hệ sinh thái Apple, không đặt nặng về thông số cấu hình".

Vì thế, kết luận công bằng sẽ là: Air phù hợp với người dùng đặt ưu tiên số 1 vào mỏng - nhẹ - đẹp, muốn một chiếc iPhone cao cấp đủ hiệu năng, đủ pin cho một ngày, ít khi cần zoom xa hay quay chụp chuyên sâu. Ngược lại, phần đông người dùng Việt theo nhu cầu "nhiều tình huống" và mong pin thật khỏe sẽ vẫn hợp với Pro hoặc Pro Max hơn. Anh Quang Tùng (Đà Nẵng) cho biết: "Air quá đẹp… nhưng tôi đi công tác nhiều, hay chụp sự kiện. Không có tele sẽ bất tiện. Tôi chọn Pro Max vì dùng 2-3 năm cho yên tâm".

Ở bình diện chiến lược, Air giống một "phép thử" thiết kế siêu mỏng và tái định vị phân khúc trung - cao, thay thế đúng chỗ mà dòng Plus nhiều năm qua chưa thành công. Nếu Apple giải quyết được bài toán pin và ảnh hưởng dài hạn của thân máy siêu mỏng, Air có thể mở ra một nhánh sản phẩm riêng. Còn ở hiện tại, với thị hiếu rất thực dụng của người dùng Việt, cán cân vẫn nghiêng về Pro Max.

Một số hình ảnh thực tế iPhone Air - Ảnh: Tuấn Lê

Giá chính thức tại Việt Nam và thời điểm mở bán:

- iPhone 17: từ 24,99 triệu đồng

- iPhone Air: từ 31,99 triệu đồng

- iPhone 17 Pro: từ 34,99 triệu đồng

- iPhone 17 Pro Max: từ 37,99 triệu đồng (bản 2 TB cao nhất 63,99 triệu đồng)

Mở bán và trả hàng đợt đầu từ 19/9 tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền và Apple Store Online. Tham khảo giá bán iPhone 17 series chính hãng giá rẻ khi áp dụng ưu đãi thanh toán tại gian hàng Apple Flagship Store trên Shopee Mall và Lazada Mall.