Ái nữ của "ông trùm truyền thông" nghìn tỷ đầu tiên ở Việt Nam: Tốt nghiệp ĐH Oxford danh giá, 17 tuổi sáng lập quỹ từ thiện xây cầu khắp mọi miền Tổ quốc

Tiểu thư, thiếu gia của các tập đoàn "nghìn tỷ" thường được xem là biểu tượng của thế hệ kế thừa, không chỉ "ngậm thìa vàng" mà còn được đào tạo để sẵn sàng tiếp quản sự nghiệp gia đình. Rất nhiều những ái nữ, thiếu gia tập đoàn đã chứng minh năng lực thật sự bằng việc nắm giữ vị trí điều hành quan trọng trong công ty, trở thành cánh tay đắc lực cùng thế hệ trước chinh chiến trên thương trường.

"Ông trùm truyền thông" nghìn tỷ đầu tiên tại Việt Nam

Được mệnh danh là "ông trùm truyền thông" đầu tiên tại Việt Nam, Chủ tịch Đinh Bá Thành là người sáng lập DatViet VAC, một trong những công ty công nghệ truyền thông và giải trí lớn nhất Việt Nam.

Thành lập vào năm 1994, sau hơn 30 năm, từ một đơn vị truyền thông nhỏ, DatViet VAC đã có hàng chục công ty thành viên, trong đó nổi bật là: Dong Tay Promotion (sản xuất chương trình truyền hình), Vie Channel (kênh truyền hình tư hữu), TKL (công ty cung ứng bản quyền), NOMAD MGMT Vietnam (công ty quốc tế quản lý tài năng), M&T Pictures (hãng sản xuất phim truyền hình).

Những chương trình do DatViet VAC sản xuất như: "Rap Việt", "Anh trai say hi", "2 ngày 1 đêm", "Hành trình rực rỡ", "Chạy đi chờ chi"... đều gây tiếng vang, phủ sóng khắp mọi nền tảng.

Theo Tạp chí điện tử Đầu tư Tài chính, năm 2021, DatViet VAC đạt doanh thu 2.300 tỷ đồng từ DatVietMEDIA, 625 tỷ đồng từ DID TV và 369 tỷ đồng từ Dong Tay Promotion.

Từ 2017 đến 2023, DatVietVAC đã được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500).

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực truyền thông, ông Đinh Bá Thành còn lấn sân sang lĩnh vực đầu tư bất động sản. Năm 2007, ông thành lập CTCP The Nam Khang. Ông Đinh Bá Thành với tỷ lệ sở hữu 60%, theo sau là bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - vợ ông với 39%, hiện tại bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp giữ vai trò Giám đốc.

Dự án The Nam Khang Resort Residences có quy mô 172.998m2, gồm 2 khối căn hộ 43 tầng với 988 căn, 130 căn biệt thự, hồ bơi cùng hệ thống nhà hàng và các công trình khác do The Nam Khang làm chủ đầu tư.

Theo thông tin trên Tạp chí điện tử Đầu tư Tài chính , giai đoạn 2018 - 2020, tổng tài sản của The Nam Khang tăng trưởng khá mạnh, từ 146 tỷ đồng lên 474 tỷ đồng, tức tăng gấp 3 lần, hầu hết là tài sản ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp còn là người đại diện của CTCP Nghệ thuật Song Minh, CTCP THI Nam Phương, Quỹ Nam Phương (Nam Phương Foundation). Trong đó THI Nam Phương được biết đến là chủ đầu tư của dự án cao ốc văn phòng và khách sạn Princess Nam Phương.

Gia đình ông Đinh Bá Thành

Trưởng nữ của ông trùm truyền thông: "Công chúa Đất Việt" xây cầu từ thiện khắp Việt Nam

Ông Đinh Bá Thành và bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp có hai người con là Đinh Thị Nam Phương (sinh năm 1993) và Đinh Bá Khang (sinh năm 1997). Là con gái của "ông trùm truyền thông" nghìn tỷ đầu tiên tại Việt Nam, Nam Phương được mệnh danh là "công chúa Đất Việt".

Nam Phương tốt nghiệp tại Đại học Oxford. Không hổ danh là ái nữ của "ông trùm truyền thông", khi còn là sinh viên, cô đã là Phó Chủ tịch hiệp hội Oxford Union, thành viên Global Shaper của Diễn đàn kinh tế Thế giới (World Economic Forum) Oxford.

Nam Phương là bạn của Tiên Nguyễn - ái nữ của "ông vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Thủy Tiên.

Năm 17 tuổi, Nam Phương sáng lập và điều hành Nam Phương Foundation, quỹ được cấp phép và thành lập vào năm 2013 bởi Bộ Nội vụ. Tổ chức này tập trung vào các dự án xây cầu, cải thiện điều kiện sống và giao thông cho người dân vùng sâu vùng xa.

Nam Phương Foundation được điều hành bởi 2 chị em Nam Phương và Bá Khang. Từ khi còn là du học sinh tại Anh, Nam Phương và em trai (học tại Mỹ) đã kêu gọi được rất nhiều sinh viên trên thế giới cùng góp sức xây cầu tại Việt Nam.

Không phủ nhận sự hậu thuẫn đắc lực từ cha, Nam Phương từng chia sẻ trên Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị điện tử : "Nam Phương là người thực tế và hiểu rằng mình không nên từ chối sự giúp đỡ của bố. Cái tôi ở đây chỉ làm phí thời gian của mọi người và ngăn cản Nam Phương Foundation đạt được những mục tiêu cần thiết".

Trở về Việt Nam, Nam Phương trở thành cánh tay đắc lực của Chủ tịch Đinh Bá Thành, khi đảm nhận vai trò Giám đốc Chiến lược Nội dung tại DatVietVAC. Cô là một trong những người định hướng nội dung chiến lược cho các chương trình đình đám như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi…

Nam Phương từng được mời tham dự buổi dạ vũ Le Bal tại khách sạn Peninsula, Paris. Đây là buổi dạ vũ hấp dẫn nhất thế giới mỗi năm chỉ dành cho khoảng 20 - 25 cô gái tuổi từ 16 - 22 đến từ các gia đình, dòng tộc quyền quý, có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới.

"Công chúa Đất Việt" từng xuất hiện cùng rất nhiều nhân vật đình đám trên toàn thế giới như: "Bà đầm thép" của tạp chí Vogue Anna Wintour, Hoàng tử William...