Ái nữ chưởng môn phái Vịnh Xuân vừa lên xe hoa: Body đẹp như tượng tạc, style sành điệu chuẩn "girl phố"

Nhan sắc tiểu thư, vóc dáng cực phẩm cùng gu thời trang sang xịn giúp Katleen Phan Võ ghi điểm tuyệt đối.

Katleen Phan Võ là cái tên phủ sóng MXH những ngày qua khi tổ chức đám cưới ngọt ngào tại Malaysia bên doanh nhân người Canada. Sinh năm 1997, là con gái của Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân và võ sư Nam Anh - chưởng môn Vịnh Xuân chính thống phái, Katleen từ lâu đã được biết đến như một trong những "ái nữ làng võ" nổi bật nhất Việt Nam.

Katleen Phan Võ và chồng doanh nhân.

Không chỉ sở hữu chiều cao 1m65 cùng vóc dáng săn chắc nhờ nhiều năm tập luyện võ thuật, Katleen còn gây ấn tượng bởi thần thái sang trọng, hiện đại, đặc biệt là gu thời trang mang đậm tinh thần nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm vừa đủ.

Katleen thường xuyên xuất hiện với các công thức tối giản mang hơi hướng quý cô cổ điển như set đồ sơ mi trắng thêu họa tiết phối cùng quần shorts màu nâu rêu. Tông màu trung tính, phom dáng rộng vừa phải cùng phụ kiện kính đen đính đá, trang sức ngọc trai tinh tế tạo nên tổng thể đắt giá nhưng không phô trương.

Trong bộ ảnh chụp cùng mẹ, Katleen lựa chọn chiếc đầm lụa màu champagne với thiết kế cổ đổ cao sang trọng. Chất liệu satin bắt sáng kết hợp phom dáng ôm nhẹ giúp tôn lên vòng eo nhỏ và đường cong mềm mại. Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, chỉ với đôi hoa tai bản nhỏ và mái tóc uốn sóng cổ điển, cô đã mang đến "vibe" của một tiểu thư hào môn đúng nghĩa.

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Khi đi du lịch, Katleen chọn set đồ gồm áo cổ yếm màu vàng gà con kết hợp chân váy trắng dài bay bổng. Thiết kế cổ yếm giúp khoe trọn bờ vai thon cùng phần xương quai xanh quyến rũ, trong khi chân váy xòe nhẹ tôn lên vẻ đẹp điệu đà, nữ tính.

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Một trong những outfit trẻ trung nhất của Katleen là set áo corset hoa nhí phối chân váy trắng ngắn. Thiết kế corset giúp tạo hiệu ứng vòng eo rõ nét, đồng thời mang đến vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính theo đúng tinh thần coquette đang trend. .

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Nếu theo dõi trang cá nhân của Katleen, dễ nhận ra cô nàng khá yêu thích các item mang hơi hướng Y2K nữ tính. Chiếc áo chấm bi trắng phối ren đen kết hợp quần jeans cạp thấp là ví dụ điển hình. Thiết kế ôm sát giúp khoe vòng eo phẳng lì trong khi chi tiết ren điểm nét quyến rũ vừa đủ.

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