Vì sao dây điện của ấm siêu tốc thường rất ngắn?

Nhiều người từng thắc mắc vì sao dây điện của ấm siêu tốc luôn ngắn hơn các thiết bị gia dụng khác.

Nếu để ý, phần lớn ấm siêu tốc trên thị trường đều có dây nguồn chỉ dài khoảng 60-80cm, hiếm khi vượt quá 1m. Nhiều người cho rằng nhà sản xuất cố tình làm ngắn để tiết kiệm chi phí, nhưng lý do thực sự lại liên quan trực tiếp đến an toàn điện và trải nghiệm sử dụng.

1. Giảm nguy cơ vấp dây, kéo đổ ấm nước

Ấm siêu tốc là thiết bị có công suất lớn, thường dao động từ 1.500W đến 2.200W và bên trong chứa nước sôi ở nhiệt độ gần 100 độ C. Nếu dây điện quá dài, phần dây thừa sẽ dễ buông xuống mép bàn hoặc mặt bếp. Chỉ cần trẻ nhỏ, thú cưng hoặc người đi ngang vô tình vướng phải, toàn bộ ấm nước có thể bị kéo đổ, gây bỏng hoặc hư hỏng thiết bị. Đây cũng là lý do nhiều tiêu chuẩn an toàn điện khuyến nghị dây nguồn của các thiết bị tạo nhiệt nên được thiết kế vừa đủ dùng thay vì quá dài.

2. Hạn chế dây điện tiếp xúc với nguồn nhiệt

Trong gian bếp, xung quanh ấm siêu tốc thường có bếp gas, bếp từ, lò vi sóng hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác. Nếu dây quá dài và để lộn xộn trên mặt bàn, dây có thể chạm vào bề mặt nóng, làm lớp vỏ nhựa nhanh lão hóa, nứt hoặc chảy, từ đó tăng nguy cơ rò điện. Thiết kế dây ngắn giúp người dùng đặt ấm gần ổ cắm hơn, đồng thời giảm khả năng dây tiếp xúc với nguồn nhiệt.

3. Giảm hiện tượng rối dây và gãy lõi đồng

Nhiều người có thói quen cuộn dây nhiều vòng quanh thân ấm sau khi sử dụng. Với dây quá dài, việc cuộn gấp nhiều lần dễ tạo áp lực lên lõi đồng bên trong, lâu ngày dẫn đến đứt ngầm hoặc tiếp xúc kém. Dây ngắn giúp việc cất giữ gọn gàng hơn và giảm nguy cơ hư hỏng do gập gãy liên tục.

4. Phù hợp với thiết kế đế xoay 360 độ

Phần lớn ấm siêu tốc hiện nay sử dụng đế rời với khả năng xoay 360 độ. Dây điện được kết nối với phần đế chứ không nối trực tiếp vào thân ấm. Nhờ thiết kế này, người dùng có thể nhấc ấm lên dễ dàng mà không bị vướng dây. Nếu dây quá dài, phần dây thừa sẽ chiếm diện tích mặt bàn, khiến việc đặt và xoay ấm kém thuận tiện hơn.

Có nên dùng dây nối dài?

Nếu vị trí ổ cắm quá xa, nhiều gia đình lựa chọn dùng ổ cắm nối hoặc dây kéo dài. Tuy nhiên, đây không phải giải pháp lý tưởng. Ấm siêu tốc là thiết bị công suất lớn nên nếu sử dụng ổ cắm kém chất lượng hoặc dây nối có tiết diện nhỏ, dây có thể nóng lên trong quá trình hoạt động, làm tăng nguy cơ chập điện.

Các chuyên gia khuyến nghị nên:

- Đặt ấm trên mặt phẳng chắc chắn, gần ổ cắm điện.

- Sử dụng ổ cắm chịu tải phù hợp với công suất của ấm.

- Không để dây điện treo lơ lửng hoặc vắt qua mép bàn.

- Không cuộn dây quá chặt khi thiết bị đang hoạt động vì nhiệt khó tản ra.

Có phải dây càng dài càng tốt?

Thực tế, với những thiết bị tạo nhiệt như ấm siêu tốc, dây điện không phải càng dài càng tiện. Chiều dài vừa đủ giúp giảm nguy cơ vấp ngã, hạn chế tai nạn do kéo đổ nước sôi, tránh dây tiếp xúc với nguồn nhiệt và giữ khu vực bếp gọn gàng hơn. Vì vậy, việc nhiều hãng cùng lựa chọn thiết kế dây ngắn không phải để tiết kiệm vài centimet dây điện, mà là một giải pháp an toàn đã được tính toán từ trước.