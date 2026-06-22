Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C vừa ra mắt có gì đặc biệt?

Sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C là dòng thức uống được kết hợp giữa sữa bò tươi lên men tự nhiên và nước dâu tây tạo nên vị chua ngọt hấp dẫn và hương vị dâu tây ngọt ngọt ngào của vùng đất cao nguyên Đà Lạt.

Ngày 22-6, Dalatmilk chính thức ra mắt Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C, đánh dấu bước phát triển mới trong danh mục sản phẩm đồ uống của thương hiệu.

Sản phẩm mới này được kết hợp giữa sữa bò tươi lên men tự nhiên và nước dâu tây, mang đến hương vị chua ngọt hài hòa cùng vị dâu đặc trưng, hướng tới trải nghiệm tươi mát và dễ uống cho người tiêu dùng.

Trong nhiều năm qua, Dalatmilk - "Di sản từ cao nguyên" - thương hiệu sữa tươi sạch gắn liền với vùng đất Đà Lạt, nơi được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ôn hòa quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa và phát triển nguồn sữa tươi nguyên liệu chất lượng.

Trên nền tảng đó, Dalatmilk từng bước xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, mang đến cho người tiêu dùng những lựa chọn gắn liền với sự thơm ngon, thanh khiết và cảm hứng từ thiên nhiên.

Ngày nay, cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, nhu cầu đối với các loại thức uống cũng trở nên đa dạng hơn, đặc biệt là giới trẻ, họ không chỉ tìm kiếm một sản phẩm giúp giải khát mà còn mong muốn thưởng thức những hương vị mới mẻ, phù hợp với lối sống năng động, hiện đại. Từ xu hướng đó, Dalatmilk phát triển dòng Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C.

Đại diện Dalatmilk cho biết, sản phẩm là sự kết hợp giữa sữa bò tươi cao nguyên được lên men tự nhiên và nước trái cây, với vị chua ngọt hấp dẫn và hương vị dâu ngọt ngào đặc trưng, mang đến trải nghiệm mới, thanh mát, cuốn hút phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là giới trẻ yêu thích sự tươi mát, dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên.

Với dung tích 450ml và thiết kế tiện lợi, sản phẩm phù hợp với nhịp sống năng động của học sinh, sinh viên và người trẻ tại đô thị, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi học tập, làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời

Dâu tây từ lâu đã là một hình ảnh đặc trưng gắn liền với Đà Lạt, với những vườn dâu trải dài trên cao nguyên đã trở thành một phần trong ký ức của nhiều du khách khi nhắc đến "thành phố ngàn hoa". Chính vì vậy, hương vị dâu được Dalatmilk lựa chọn cho sản phẩm mới như một cách tiếp tục kể câu chuyện về thiên nhiên Đà Lạt, đồng thời mang những nét đặc trưng của vùng đất cao nguyên đến gần hơn với người tiêu dùng.

Không chỉ dừng lại ở hương vị, các nguyên liệu sản phẩm được lựa chọn từ nguồn gốc tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, không sử dụng chất tạo màu và hương liệu tổng hợp.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C được kỳ vọng trở thành sự lựa chọn phù hợp cho người tiêu dùng đang hướng đến những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức mới mẻ, vừa mang lại cảm giác an tâm khi sử dụng.

Nhà máy chế biến sữa của Dalatmilk được đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ hoàn toàn tự động và hiện đại bậc nhất thế giới

Với dung tích 450ml, sản phẩm được phát triển để đáp ứng nhu cầu giải khát trong nhiều thời điểm khác nhau, phù hợp với nhịp sống năng động của học sinh, sinh viên và người trẻ tại đô thị. Thiết kế tiện lợi giúp người dùng dễ dàng mang theo khi học tập, làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Vị ngon thanh mát cùng cảm giác sảng khoái từ sản phẩm góp phần mang đến những khoảng nghỉ dễ chịu giữa nhịp sống năng động.

Thức Uống Sữa Chua Lên Men Dâu Dalatmilk Cool C cũng là bước tiếp theo trong hành trình làm mới danh mục sản phẩm của Dalatmilk. Việc bổ sung hương vị mới góp phần đa dạng hoá lựa chọn, đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng đổi mới của thương hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Từ nguồn sữa tươi cao nguyên, những ý tưởng mới tiếp tục được phát triển, trong hành trình ấy, thiên nhiên Đà Lạt vẫn là nguồn cảm hứng xuyên suốt để Dalatmilk mang đến những sản phẩm giàu bản sắc và gần gũi với người tiêu dùng.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

Địa chỉ: Số 11A đường Cô Giang, Phường Lâm Viên – Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng