Ai cũng thích con biết tiết kiệm, nhưng bà mẹ Hà Nội này thì "chết khiếp", phải "cầu cứu" cư dân mạng!

Một bà mẹ trẻ ở Hà Nội mới đây chia sẻ câu chuyện về con trai 9 tuổi có tính tiết kiệm đến mức khiến chị từ vui mừng chuyển sang sợ hãi. Ban đầu, chị thấy hạnh phúc vì con biết quý trọng tiền bạc. Nhưng càng lớn, sự tằn tiện của cậu bé dần trở thành nỗi trăn trở.

Theo lời người mẹ, con trai gần như không tiêu tiền. Tiền lì xì mỗi dịp Tết bé giữ rất kỹ, thậm chí cả tuần được cho tiền tiêu vặt cũng không đụng đến. Khi chị xin con 500.000 đồng từ tiền mừng tuổi để đi Tết họ hàng và hứa bù thêm 500.000 đồng, cậu bé vẫn cằn nhằn suốt nhiều ngày.

Không chỉ vậy, một lần chị mua hai chiếc bánh để ăn, trong lúc đang nhắn tin chuyển khoản thanh toán thì con trai bất ngờ nói: “Mẹ đừng tiêu tiền của bố linh tinh nữa". Câu nói khiến chị chạnh lòng. Chị cho biết tiền sinh hoạt hằng ngày, điện nước, tiền tiêu vặt của con đều do mình chi trả. Việc con nhắc đến “tiền của bố” khiến chị cảm thấy bị tính toán và thiếu tôn trọng.

"Mình cảm thấy ngay cả con trai mình cũng khắt khe với mình, tính toán từng đồng với mình như vậy khiến mình nghĩ những gì mình bỏ ra cho con chắc cần xem xét lại. Đương nhiên việc học hành sinh hoạt ăn uống vẫn lo chu toàn nhưng những thứ hơi xa xỉ hoặc quà cáp đồ chơi cần hạn chế lại, chứ cứ nuông chiều xong đổi lại con ích kỷ với mẹ như vậy liệu có đáng không? Mình cũng có giải thích cho bé hiểu nhưng tính cách bé như vậy, mình thấy buồn và thất vọng lắm", người mẹ nói.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện lập tức thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Tiết kiệm là tốt, nhưng...

Một số người cho rằng vấn đề không nằm ở sự tiết kiệm mà ở thái độ của đứa trẻ khi nói câu “tiêu tiền của bố”. Theo họ, có thể cậu bé đang chịu ảnh hưởng từ người lớn xung quanh, vô tình nghe được những lời so sánh hay phân định “tiền của ai”. Họ khuyên người mẹ nên xem lại môi trường gia đình, đặc biệt là cách người lớn nói về tài chính trước mặt con.

Ý kiến khác nhìn nhận đây là biểu hiện tính cách có phần “ki bo” nếu không uốn nắn sớm. Họ lo ngại nếu giữ thói quen quá chặt chẽ về tiền bạc từ nhỏ, lớn lên trẻ có thể trở nên tính toán trong các mối quan hệ. Nếu không điều chỉnh, sau này con trai sẽ gặp khó khăn trong chuyện tình cảm.

"Mình có người em trai từ nhỏ đã tằn tiện đến mức lớn lên vẫn không thay đổi, luôn cân nhắc từng nghìn đồng khi mua sắm, thậm chí chọn thực phẩm cận date để tiết kiệm. Dù gia đình có điều kiện, thói quen ấy vẫn không cải thiện dù được góp ý nhiều lần", một cư dân mạng chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều không ít người bênh vực cậu bé. Họ cho rằng tiết kiệm là đức tính tốt, nhất là trong thời buổi hiện nay. Một số phụ huynh chia sẻ con mình cũng có xu hướng giữ tiền, chọn đồ rẻ hơn hoặc từ chối món đắt tiền vì “cái cũ vẫn dùng được”. Theo họ, điều quan trọng là dạy trẻ cách quản trị tiền, biết khi nào nên tiết kiệm và khi nào nên chi tiêu hợp lý.

Hơn nữa, tiền mừng tuổi thực chất vẫn là tiền của gia đình, cha mẹ có thể quản lý thay con thay vì “xin” lại con. Việc để trẻ có quyền quyết định tuyệt đối rồi lại xin phép có thể vô tình tạo cảm giác đảo ngược vai trò trong gia đình.

Ở tuổi lên 9, trẻ đã đủ khả năng nhận thức rằng tiền không tự nhiên mà có, mà đến từ công sức của người lớn. Vì vậy, nếu con vô tình nói những câu như “mẹ tiêu tiền của bố”, cha mẹ cần nhẹ nhàng chỉnh lại để con hiểu rằng trong gia đình không tồn tại khái niệm rạch ròi “tiền của bố” hay “tiền của mẹ”, mà đó là nguồn tài chính chung để chăm lo cho cả nhà.

Người mẹ cũng có thể chia sẻ với con về công việc mình làm, những khoản chi tiêu hằng tháng và cách bố mẹ cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Nếu ở nhà nội trợ, mẹ vẫn có thể giải thích rằng chăm sóc gia đình cũng là một dạng lao động có giá trị. Khi trẻ hiểu được công sức phía sau đồng tiền, con không chỉ biết tiết kiệm mà còn học được sự tôn trọng và trân trọng những gì bố mẹ đã dành cho mình.

Tiết kiệm là tốt, nhưng nếu đi kèm với sự tính toán trong tình cảm thì cần điều chỉnh. Trẻ cần hiểu rằng tiền bạc quan trọng, song gia đình không phải nơi đo đếm bằng những con số.

Câu chuyện của người mẹ vì thế không chỉ dừng lại ở chuyện vài trăm nghìn tiền lì xì mà chạm đến vấn đề lớn hơn: dạy con thế nào để biết trân trọng tiền bạc nhưng không quá ki bo và không đánh đổi sự ấm áp trong mối quan hệ với chính những người thân yêu nhất.