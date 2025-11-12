Lee Jung Jae là một tài tử hạng A của màn ảnh Hàn Quốc, người đã ghi dấu ấn đậm nét với nhiều bom tấn ở cả địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh. Dẫu vậy sau thành công của series Squid Game thì thời điểm hiện tại, anh lại đang phải đối mặt với làn sóng chê bai từ người hâm mộ vì màn thể hiện kém thuyết phục trong Nice To Not Meet You.

Cả diễn xuất lẫn ngoại hình của Lee Jung Jae ở Nice To Not Meet You đều bị chê không phù hợp.

Lee Jung Jae và Na Young Hee trông giống một cặp vợ chồng hơn là mẹ con.

Ở tuổi 52, khán giả trông đợi ở Lee Jung Jae những vai diễn nặng đô, xứng tầm với danh tiếng và thực lực của nam tài tử. Tuy nhiên, anh lại chọn đóng ngôn tình cùng với Lim Ji Yeon. Đây rõ ràng là một sự lựa chọn sai lầm của ngôi sao Squid Game. Việc phải "cưa sừng làm nghé" khiến anh trông không hợp vai chút nào, hơn nữa diễn xuất của Lee Jung Jae cũng bị chê là quá dầu mỡ.

Trên mạng xã hội, phân cảnh nhân vật Im Hyeon Jun do Lee Jung Jae thủ vai cãi nhau với mẹ của mình đang bị chê bai rất nhiều. Người đảm nhận vai mẹ của Im Hyeon Jun là nữ diễn viên gạo cội Na Young Hee, người chỉ hơn Lee Jung Jae có 12 tuổi mà thôi. Khán giả nhận xét rằng nếu không đọc phụ đề, họ sẽ tưởng rằng đây là một cặp chị em hoặc vợ chồng chứ không thể nghĩ họ là mẹ con.

Nice To Not Meet You rõ ràng là một quyết định sai lầm của Lee Jung Jae.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Tưởng đâu vợ chồng son cãi nhau. - Dầu mỡ thực sự. Nghĩ sao tuổi này mà ổng còn đóng phim hài lãng mạn. Mấy miếng hài nhảm, ăn mặc thì sến súa, không có ra vibe ngôi sao. Cỡ Kang Dong Won đóng thì tui tin. - Khiếp, con già bằng mẹ. Tưởng 2 vợ chồng cãi nhau. - Chắc đóng phim này vui thôi, kiểu để xả stress, chứ phim này dầu mỡ ngay đoạn kịch bản. - Tui đã bảo ông chú này không hợp với thể loại romcom đâu mà.

Nói thêm về Nice To Not Meet You, đây là tác phẩm thuộc thể loại hài hước - lãng mạn, kể câu chuyện của cặp đôi ngôi sao Im Hyeon Jun và nhà báo Wi Jeong Sin. Im Hyeon Jun bị mắc kẹt trong hình tượng thanh tra chính trực và khao khát được thay đổi hình ảnh của mình. Ở chiều ngược lại, Wi Jeong Sin là một cây viết giàu kinh nghiệm ở mảng chính trị, nhưng bị đẩy xuống làm giải trí sau khi theo đuổi một vụ án tham nhũng.

Màn kết hợp của cặp đôi diễn viên thực lực Lee Jung Jae - Lim Ji Yeon không đạt được thành công như mong đợi.

Wi Jeong Sin trở thành người hâm mộ của Im Hyeon Jun sau khi xem loạt phim thanh tra chính trực của anh. Dẫu vậy khi chuyển sang làm giải trí, cô phát hiện Im Hyeon Jun ngoài đời không hề giống như trên màn ảnh.