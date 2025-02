Agribank thông báo tạm dừng dịch vụ chuyển tiền, thanh toán, thẻ ghi nợ,... để cập nhật hệ thống

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa thông báo tạm dừng giao dịch để thực hiện cập nhật hệ thống.

Theo đó, Agribank sẽ thực hiện nâng cấp và chuyển đổi hệ thống trong thời gian từ 00h30 đến 02h30 Thứ Bảy ngày 15/02/2025 .

Do yêu cầu kỹ thuật của quá trình cập nhật hệ thống, một số tính năng và dịch vụ bao gồm: Thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế do Agribank phát hành (giao dịch tại các kênh: ATM; POS; Internet, bao gồm kênh giao dịch Ví điện tử), hệ thống Agribank E-Banking, hệ thống Agribank Plus, hệ thống Bill Payment, hệ thống Thanh toán tập trung, hệ thống Kiều hối tập trung, hệ thống Thu ngân sách, hệ thống Dịch vụ công tạm dừng giao dịch trong khoảng thời gian trên.

Thẻ tín dụng do Agribank phát hành và các loại thẻ do các tổ chức và ngân hàng khác phát hành vẫn giao dịch bình thường trên kênh giao dịch của Agribank.

Trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể liên hệ với Agribank theo các kênh thông tin sau để được hỗ trợ: Trung tâm hỗ trợ khách hàng (24/7) của Agribank: điện thoại 1900 558818; hoặc Gửi yêu cầu về địa chỉ hòm thư của trung tâm chăm sóc khách hàng tại địa chỉ: cskh@agribank.com.vn.