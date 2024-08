Aerosmith nghỉ lưu diễn vì chấn thương thanh quản của Steven Tyler

(Ảnh: Getty Images)

Thông báo này đã được ban nhạc rock nổi tiếng của nước Mỹ đưa ra vào thứ sáu (giờ Mỹ), rằng họ sẽ không còn lưu diễn nữa vì chấn thương thanh quản của ca sĩ chính Steven Tyler.



"Vào năm 1970, một tia sáng cảm hứng đã trở thành Aerosmith. Nhờ có các bạn, Blue Army của chúng tôi, tia sáng đó đã bùng cháy và cháy mãi trong hơn năm thập kỷ. Một số người trong số các bạn đã ở bên chúng tôi ngay từ đầu và tất cả các bạn là lý do chúng tôi tạo nên lịch sử nhạc rock 'n' roll" - nhóm nhạc nói trong phần đầu tuyên bố mình.

"Chúng tôi luôn muốn làm cho các bạn phải kinh ngạc khi chúng tôi biểu diễn" - Aerosmith nói tiếp trong tuyên bố của mình - "Như các bạn đã biết, giọng hát của Steven là một nhạc cụ không giống bất kỳ loại nhạc cụ nào khác. Anh ấy đã dành nhiều tháng không biết mệt mỏi để luyện tập giọng hát của mình trở lại như trước khi bị thương. Chúng tôi đã thấy anh ấy vật lộn mặc dù có đội ngũ y tế giỏi nhất bên cạnh".

"Thật đáng buồn, anh ấy không thể hồi phục hoàn toàn sau chấn thương thanh quản. Chúng tôi đã đưa ra quyết định đau lòng và khó khăn nhưng cần thiết – với tư cách là người anh em – là giải nghệ khỏi sân khấu lưu diễn".

Vào năm ngoái, giọng ca chính của Aerosmith - Steven Tyler (76 tuổi) - đã chấn thương dây thanh quản và sự cố về sức khoẻ này đã buộc ban nhạc phải hoãn phần còn lại của chuyến lưu diễn chia tay "Peace Out". Và có vẻ như từ thời điểm đó cho đến nay, giọng ca huyền thoại này chưa bao giờ hồi phục hoàn toàn.

Trong thông báo của mình, ban nhạc nói thêm rằng họ "vô cùng biết ơn" những người đã mua vé cho chuyến lưu diễn và "đội ngũ chuyên gia, đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi và hàng nghìn người tài năng đã giúp chúng tôi có thể thực hiện những chuyến lưu diễn lịch sử."

Aerosmith kết thúc bức thư đầy cảm xúc bằng lời cảm ơn "những người hâm mộ tuyệt vời nhất trên hành tinh Trái đất".

"Hãy phát nhạc của chúng tôi thật to, bây giờ và mãi mãi. Hãy mơ đi. Các bạn đã biến ước mơ của chúng tôi thành hiện thực" - Aerosmith nói trong phần kết thông báo.

Aerosmith được thành lập tại Boston vào năm 1970 với các thành viên Tyler, Joe Perry, Ray Tabano, Tom Hamilton và Joey Kramer. Brad Whitford sau đó đã sớm thay thế vị trí của Tabano. Trong suốt sự nghiệp của mình, Aerosmith đã có những bản hit khủng trong nhiều thập kỷ, bao gồm "Dream On", "Sweet Emotion", "Janie’s Got a Gun" và "I Don’t Want to Miss a Thing".

Nhóm đã giành được bốn giải Grammy và được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 2001.