Aeon Mall Huế lên tiếng về việc thu phí gửi xe tránh lũ gây tranh cãi

Ngày 30-10, Chi nhánh Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế đã có phản hồi về việc quy định hỗ trợ người dân miễn phí gửi xe tránh lũ tại Trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Mall Huế ở số 8 đường Võ Nguyên Giáp, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Vào những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook có một số người đăng tải bài viết khi đưa xe đến gửi tại trung tâm thương mại này để tránh lũ do ảnh hưởng của bão số 6 (Trami) thì thấy biểu phí với mức 450.000 đồng/ô tô do gửi qua đêm.

Aeon Mall Huế có sức chứa 1.200 ô tô và khoảng 8.000 xe máy, bảo đảm không ngập lụt.

Dù trước đó trên ứng dụng Hue-S của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế và trên các kênh truyền thông chính thức của TTTM ngày 26-10 (trước thời điểm bão số 6 gây ảnh hưởng), thông báo Aeon Mall Huế sẽ hỗ trợ khu vực đỗ xe miễn phí cho người dân tránh lũ khi mực nước sông Hương đạt mức báo động II (BĐII) trở lên. "Mình tưởng Aeon Mall gửi xe miễn phí, chứ hóa ra 450.000 đồng/đêm" - một tài khoản Facebook ở Huế đăng status.

Nhiều người vào bình luận rằng phía Aeon Mall đã có thông báo rất cụ thể chỉ hỗ trợ đỗ xe khi có cảnh báo lũ sông Hương ở mức BĐII. Thực tế trước, trong và sau bão số 6 thì sông Hương chưa lần nào đạt mức BĐII nên TTTM thu tiền là đúng. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng phí thu như vậy là quá đắt.

Aeon Mall Huế khai trương vào tháng 9-2024.

Đại diện Aeon Mall Huế cho biết họ quyết định lựa chọn thời điểm mực nước sông Hương đạt trên mức BĐII trở lên để hỗ trợ người dân về chỗ để xe tránh lũ sau khi đã kiểm tra tình hình thực tế và xin ý kiến của các cơ quan ban ngành có liên quan, đồng thời để đảm bảo song song việc vận hành và kinh doanh của TTTM.

"Đây là thời điểm có nguy cơ ngập úng trên địa bàn nhưng khu vực xung quanh Aeon Mall Huế vẫn có thể di chuyển xe đến trước khi mực nước dâng cao hơn. Đối với mực nước dưới mức BĐII, chúng tôi đánh giá thời điểm này chưa có nguy cơ cao" – Aeon Mall Huế lý giải .

Vì vậy, TTTM sẽ căn cứ theo thông tin cập nhật của biểu đồ mực nước sông Hương trên app Hue-S để trả lời người dân tại thời điểm họ có câu hỏi hoặc yêu cầu về việc đỗ xe tại Aeon Mall Huế.

Vào thời điểm này, nếu mực nước sông Hương từ mức BĐII trở lên thì người dân được đỗ xe miễn phí, nếu dưới mức này TTTM sẽ thông báo quy trình vận hành bãi xe thông thường.

Cụ thể, miễn phí gửi xe dành cho tất cả khách hàng trong thời gian hoạt động của TTTM (8 - 24 giờ), không có dịch vụ trông xe qua đêm. Trong trường hợp khách hàng vẫn để xe lại qua đêm, họ phải trả phí với mức 250.000 đồng/đêm đối với mỗi xe máy và xe ba bánh; 450.000 đồng/ô tô/đêm.

"Lực lượng an ninh bãi xe của TTTM Aeon Mall Huế không có nhân sự làm đêm. Nếu phát sinh trường hợp có phương tiện để lại qua đêm, nhân viên bảo vệ sẽ phải làm thêm giờ để đảm bảo an ninh, an toàn. Vì vậy, khách hàng sẽ trả phí thuê nhân sự an ninh làm việc ngoài giờ như trên. Tất cả các thông tin trên đều được niêm yết cụ thể trên thẻ xe và được thông báo trên các kênh truyền thông chính thức của TTTM" – Aeon Mall Huế lý giải.