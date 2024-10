Cựu nữ cán bộ công an vụ cháy karaoke An Phú khóc kêu oan nhưng vẫn nhận mức án cao

Sau 5 ngày nghị án, ngày 30/10, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương đã tiếp tục phiên tòa và tuyên án với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú và tháng 9/2022 làm chết 32 người.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), đây là vụ án nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm đến quản lý nhà nước về PCCC, gây thiệt hại tính mạng của nhiều người, hoang mang dư luận và an ninh trật tự tại địa phương.

Tại tòa, các bị cáo là cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC đều thừa nhận vi phạm, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Phạm Thị Hồng không nhận tội, kêu oan, trình bày hoàn cảnh vợ chồng ly dị, phải một mình nuôi con nhỏ.

Tuy nhiên, HĐXX đã xác định, qua lời khai của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan cho thấy, có đủ căn cứ xác định bị cáo Hồng đã nhận làm hệ thống PCCC của quán karaoke An Phú và thuê người thi công. Hàng loạt hình vi sai trái của bị cáo Hồng cũng dẫn đến việc quán karaoke được đi vào hoạt động trong khi hệ thống PCCC chưa đạt yêu cầu, khi xảy ra cháy xảy ra thảm cảnh bi thương. Chính vì vậy, HĐXX đánh giá việc truy tố bị cáo Phạm Thị Hồng của cơ quan giữ quyền công tố là "có cơ sở".

Bên cạnh đó, HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, đã ăn năn hối cải, có thành tích trong công tác, đang nuôi con nhỏ... nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Cuối cùng, về trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) 8 năm tù về tội danh "Vi phạm các quy định về PCCC".

Bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Phạm Quốc Hùng (cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH) 7 năm tù; bị cáo Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH) 5 năm 6 tháng tù cũng với tội danh "Vi phạm các quy định về PCCC".

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu đại úy, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An) bị tuyên phạt 4 năm tù với tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án, ông Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An) bị khởi tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên ông Linh đã chết nên cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra.

Người nhà bị hại bật khóc khi nghe toà tuyên án

Các mức án HĐXX đưa ra đều cao hơn mức đề nghị của Viện KSND.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các đại diện hợp pháp của bị hại trong vụ án. Ngoài ra, các bị cáo cũng có nghĩa vụ liên đới cho các con của bị hại, thời điểm cấp dưỡng từ 6/9/2022 đến năm các cháu 18 tuổi với mức cấp dưỡng 2,5 triệu đồng/tháng.

Ở lời nói sau cùng, bị cáo Lê Anh Xuân đã gập đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân tử vong và các gia đình có người bị thương. Nhiều người nhà nạn nhân đã bật khóc khi nghe tòa tuyên án.