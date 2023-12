Adam Levine cởi áo khoe 6 múi khiến hàng nghìn khán giả hú hét, còn xuống tận nơi selfie với fan Việt!

Phần trình diễn của Maroon 5 kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ đã mang lại cho hàng nghìn khán giả của 8Wonder Winter Festival nhiều cảm xúc. Đến với tiết mục gần cuối, She Will Be Loved, trưởng nhóm Adam Levine đã quyết định có một hành động khiến hàng nghìn khán giả "hú hét". Cụ thể, anh bước thẳng xuống phía dưới khu vực khán giả để giao lưu trực tiếp với những fan may mắn.

Chưa dừng lại ở đó, anh đã tiến đến lấy 1 chiếc điện thoại của 1 khán giả may mắn để selfie và dùng nó để quay lại quang cảnh ấn tượng của 8Wonder Winter Festival. Chắc chắn vị khán giả may mắn này tối nay sẽ mất ngủ và không dám... "rửa" điện thoại mất!

Adam Levine lao xuống gặp fan, cầm điện thoại của 1 khán giả may mắn để selfie

Maroon 5 trong vòng tay của người hâm mộ Việt Nam.

Tiết mục cuối cùng của đêm nay - Sugar - khiến bầu không khí "vỡ tung". Adam Levine trước khi trình diễn đã tuyên bố: "Hơn 20 năm chúng tôi mới đến đây nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại". Có thể thấy Maroon 5 đã cảm nhận được sự ủng hộ và tình cảm của khán giả Việt Nam thật đáng quý!

Đến với tiết mục Sugar, Adam Levine đã bất ngờ cởi phẳng chiếc áo, lộ ra chiếc body "danh bất hư truyền". Khán giả không khỏi xao xuyến khi thấy body 6 múi cuồn cuộn của thủ lĩnh Maroon 5. Quả là vừa đẹp trai, vừa hát hay lại còn 6 múi thế này, ai có thể đứng vững!

Adam Levine cởi phăng áo, khoe body 6 múi.

Anh kết thúc phần trình diễn tối nay của Maroon 5 với bản hit Sugar.