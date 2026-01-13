ACB cảnh báo các kịch bản lừa đảo đầu năm người dùng cần đặc biệt cảnh giác

Kịch bản đầu tư chứng khoán và vòng bẫy siết dần nạn nhân

Một buổi sáng cuối tuần, hệ thống ACB ONE của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận một giao dịch chuyển 30 triệu đồng tới tài khoản thụ hưởng nằm trong danh sách cảnh báo lừa đảo. Chỉ trong vòng vài giây, tính năng chuyển khoản của khách hàng bị tạm ngưng.

Người thực hiện giao dịch là anh T.,một khách hàng trẻ, vừa tham gia "đầu tư chứng khoán sinh lời". Mồi câu quá hoàn hảo: nộp thử 300 nghìn đồng, hệ thống trả về 264 nghìn đồng "tiền lãi". Ngay sau đó, nhóm lừa đảo nâng cấp yêu cầu: nộp 30 triệu đồng, hứa trả lại 330 triệu đồng. Và ở bước cuối cùng, khách hàng chỉ còn việc bấm "Xác nhận" là hoàn thành giao dịch, nếu không có lớp bảo vệ tự động trên ACB ONE ngăn chặn kịp thời, số tiền đã ra đi không trở lại.

Khi khách hàng buộc phải đến ACB PGD Cai Lậy (Tỉnh Tiền Giang cũ) để mở lại phương thức xác thực, giao dịch viên đã tinh ý nhận ra thái độ né tránh, trả lời lấp lửng, biểu hiện của những nạn nhân đang bị điều khiển từ xa. Cuộc trò chuyện kéo dài gần 20 phút, trong đó nhân viên phải phân tích lại toàn bộ chuỗi dấu hiệu lừa đảo, từ "tiền ảo", "lợi nhuận khủng", cho đến cách các đối tượng thao túng tâm lý.

Chỉ khi nhìn thấy bằng chứng trùng khớp với hàng loạt vụ lừa đảo trước đó, anh T. mới nhận ra mình đã tiến sát bờ vực. 30 triệu đồng được giữ lại đúng lúc và đó là số tiền tiết kiệm gần nửa năm của anh.

Khi lòng thương người cũng trở thành mồi câu của kẻ lừa đảo

Một kịch bản khác lại đánh thẳng vào điểm yếu lớn nhất của con người: lòng nhân ái và những mối quan hệ thân tình. Nạn nhân lần này là bà X., một khách hàng lớn tuổi, dáng vẻ lúng túng bước vào ACB chi nhánh Bình Thạnh (TP.HCM), tay cầm mảnh giấy ghi thông tin chuyển khoản. Bà nói trong vội vã rằng bạn thân của mình đang cấp cứu ở nước ngoài và cần gấp 10 triệu đồng để phẫu thuật. Tuy tin nhắn báo tin dữ chỉ đến từ một tài khoản mạng xã hội, nhưng giọng điệu khẩn thiết và hình ảnh người bạn lâu năm đang trong phòng cấp cứu đủ để bà tin rằng mình cần chuyển tiền ngay.

Đó là lúc kịch bản lừa đảo được dựng lên một cách tinh vi: đánh vào lòng thương, vào cảm giác tội lỗi nếu không giúp đỡ. Và trong khoảnh khắc cảm tính ấy, nạn nhân không còn khả năng phân biệt thật - giả.

Giao dịch viên nhận ra điều bất thường ngay từ những câu nói đầu tiên: thông tin về bệnh viện không rõ ràng, người đang cấp cứu ở nước ngoài lại yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản ở Việt Nam. Nhân viên phải kiên nhẫn giải thích từng chi tiết, đối chiếu vụ việc tương tự đã xảy ra và giúp bà nhận ra đây chính là chiêu trò mạo danh quen thuộc của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo, dựng lên bi kịch để buộc nạn nhân hành động mà không kịp suy nghĩ.

Sau khi đánh giá toàn bộ tình huống, đơn vị quyết định từ chối không thực hiện giao dịch. Hôm sau, bà X. quay lại và gửi lời cảm ơn đến các bạn nhân viên. Cuộc gọi xác minh với người bạn thân đã hé lộ sự thật: chẳng có ai nằm viện, chẳng ai yêu cầu bà chuyển tiền để phẫu thuật.

Đó là những khoảnh khắc mà dù không có tiếng còi báo động, ta vẫn cảm nhận rõ sức nặng của hai chữ "kịp thời".

ACB khuyến nghị người dùng cần cảnh giác trước mọi yêu cầu chuyển tiền

Những vụ việc trên không phải ngẫu nhiên được ngăn chặn. Đằng sau đó là cơ chế bảo mật ACB ONE được thiết kế như một mạng lưới ba lớp - nơi hệ thống, sự nhạy bén của con người và quy trình vận hành thống nhất cùng hoạt động.

Giao dịch viên, chuyên viên tổng đài và đội ngũ vận hành của ACB đều được đào tạo bài bản để nhận diện dấu hiệu bất thường từ thông tin khách hàng cung cấp.

Từ việc quan sát: thái độ do dự, câu trả lời bị dẫn dắt, cách khách hàng tránh ánh mắt khi nhắc đến nguồn yêu cầu chuyển tiền đến đặt câu hỏi: "Ai yêu cầu?", "Vì sao cần chuyển ngay?", "Có cách nào xác minh không?" và tỉ mỉ phân tích: kịch bản, thời điểm, hành vi, mô-típ, những thứ tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo thường lặp lại. Mọi phòng ban đều tuân thủ một quy trình thống nhất: xác minh – giải thích – ngăn chặn – hướng dẫn. Không có sự chần chừ, không có đùn đẩy, chỉ có sự nhanh nhạy và chính xác.

Trong năm 2025: Hơn 37.400 giao dịch đáng ngờ đã được ngăn chặn, gần 2.500 tỷ đồng của khách hàng được bảo vệ, hàng loạt kịch bản lừa đảo mới được truyền thông cảnh báo sớm cho người dùng. Đó là thành quả của một hệ thống không phô trương nhưng hiệu quả, được vận hành từ những con người thật, trong những khoảnh khắc rất đời.

Lừa đảo công nghệ cao không còn là câu chuyện xa lạ mà là "nạn khói độc" len lỏi vào từng lần chạm điện thoại. Các trường hợp phát sinh thực tế từ ACB cho thấy một điều: chỉ cần một cảnh báo kịp lúc, một câu hỏi đúng trọng tâm hoặc một quyết định tạm dừng giao dịch, bạn có thể giữ lại toàn bộ số tiền tưởng chừng đã rơi khỏi tay. ACB ONE đang hoạt động như tuyến phòng thủ âm thầm bảo vệ của mỗi khách hàng. Nhưng lớp bảo vệ cuối cùng và quan trọng nhất vẫn là sự tỉnh táo của chính người dùng.

Khách hàng tham khảo nguyên tắc giao dịch an toàn tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.