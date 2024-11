Ác nữ phim "The Glory" ngày càng xinh đẹp, sành điệu

Shin Ye Eun là nữ diễn viên triển vọng của điện ảnh Hàn Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1998 vụt sáng thông qua vai diễn thời học sinh của nhân vật Park Yeon Jin trong phim "The Glory". Tạo hình và diễn xuất của Shin Ye Eun trong bom tấn "The Glory" đã gây ám ảnh cho người xem. Tuy nhiên ở ngoài đời, Shin Ye Eun là mỹ nhân có vẻ đẹp tươi sáng, ngọt ngào. 2 năm sau "The Glory", Shin Ye Eun ngày càng trở nên xinh đẹp hơn.

Nữ diễn viên thu hút với gương mặt thanh tú, sống mũi cao và làn da trắng trẻo. Cô nàng có thể "cân" được nhiều kiểu makeup, chẳng hạn như layout trang điểm sắc sảo với đôi mắt khói, hay style họa mặt dịu dàng, thanh lịch. Ngay cả khi để gương mặt ít son phấn, nữ diễn viên vẫn rất xinh đẹp với làn da không tỳ vết cùng thần sắc tươi tắn.

Sau bộ phim "The Glory", Shin Ye Eun nhận được nhiều quảng cáo và cô cũng là khách mời quen mặt tại các sự kiện thời trang. Khi dự event, Shin Ye Eun gây ấn tượng với phong cách thời trang chỉn chu, thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. Những kiểu trang phục như đầm đen và trắng, set áo cách điệu và chân váy mini đã giúp Shin Ye Eun tỏa sáng.

Cô nàng cũng không chọn các kiểu tóc quá cầu kỳ. Mái tóc dài, tông màu đen cơ bản chính là đặc trưng của Shin Ye Eun. Lựa chọn này giúp tôn lên các đường nét gương mặt xinh đẹp của nữ diễn viên.

Shin Ye Eun không chỉ gây ấn tượng ở nhan sắc mỹ miều, nữ diễn viên còn có phong cách thời trang hợp xu hướng. "Chân ái" của Shin Ye Eun là một số item quen thuộc như áo sơ mi trắng, quần jeans, váy màu trung tính, cardigan cộc tay, váy ngắn… Đây đều là những món thời trang dễ mặc, mang đến sự trẻ trung, năng động cho phái đẹp.

Shin Ye Eun thường ưu tiên tông màu trung tính khi xây dựng phong cách. Các gam màu như đen, trắng và nâu có sự trang nhã nhưng không kém phần hiện đại, đồng thời "hack" tuổi hiệu quả. Shin Ye Eun khá chú trọng tới khoản tôn dáng. Cô ưu tiên đồ ngắn, áo lửng, trang phục nhấn eo hoặc sơ vin gọn gàng. Nhờ vậy, dù Shin Ye Eun thường xuyên đi giày bệt, tổng thể vóc dáng của cô vẫn có độ cao ráo, thanh thoát. Yêu thích trang phục màu trung tính nhưng vẫn muốn có vẻ ngoài tươi xinh, ngọt ngào, các quý cô rất nên tham khảo style của Shin Ye Eun.

Ảnh: Sưu tầm