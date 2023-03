"Ác nữ" cầm đầu hội bắt nạt (The Glory) hé lộ bí quyết tập tành để giữ dáng mà vẫn được ăn ngon

The Glory (tạm dịch: Vinh Quang Trong Thù Hận) đang là bộ phim chiếm sóng mạng xã hội những ngày gần đây. Bên cạnh diễn xuất của dàn diễn viên chính ở độ tuổi trưởng thành, lứa tuổi trung học khai thác nguyên nhân dẫn đến sự báo thù chỉn chu của nữ chính cũng là điểm gây thu hút người xem. Đặc biệt trong số đó chính là biểu cảm lạnh lùng với thái độ bỡn cợt của Shin Ye Eun (người thủ vai Park Jeon Jin hồi trẻ) đã lột tả rõ tính cách "ác nữ" cầm đầu hội bắt nạt ở trường.

Ảnh: Netflix

Ở ngoài đời thì Shin Ye Eun lại được đặt cho biệt danh là "nữ thần thanh xuân" nhờ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, đầy sức sống. Mỹ nhân 24 tuổi này đã đóng khá nhiều bộ phim dài tập nhưng phải đến The Glory mới chính thức vụt sáng. Cô nàng không chỉ diễn xuất tốt mà còn sở hữu thân hình mảnh mai với vòng eo con kiến siêu gọn gàng.

Để duy trì vóc dáng như vậy, Shin Ye Eun cũng rất nỗ lực trong việc tập thể dục để giữ sức khỏe và thân hình cân đối. Cùng tìm hiểu xem bí quyết giữ dáng của Shin Ye Eun là gì nhé!

Chế độ ăn uống của Shin Ye Eun

Theo Koreaboo, Shin Ye Eun ít khi ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Vào năm 2019, cô tiết lộ rằng bản thân đã thực hiện một kế hoạch ăn kiêng trong vòng 3 tuần sau khi tăng cân quá nhiều do ăn vặt trên phim trường He is Psychometric (tạm dịch: Chàng Trai Ngoại Cảm).

Trong thời gian đó, Shin Ye Eun thường chỉ ăn một quả táo vào bữa sáng, bữa trưa sẽ gồm ức gà, khoai lang và cà chua, còn bữa tối sẽ chỉ có một quả chuối, ít nấm nướng và hành tây. Mặc dù mỗi bữa ăn này cô đều ăn khá no nhưng vẫn có thể giảm cân hiệu quả. Do đây đều là những loại thực phẩm giàu chất xơ, ít calo và hỗ trợ cung cấp protein khi siết cân.

Phương pháp tập luyện của Shin Ye Eun

Shin Ye Eun thường tập luyện dưới sự hỗ trợ của huấn luyện viên cá nhân. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cô đều tới phòng tập và tập luyện rất hăng say. Việc chăm chỉ tập luyện giúp duy trì sức khỏe tốt hơn.

Ảnh: @__shinyeeun

Bên cạnh đó, Shin Ye Eun đặc biệt yêu thích bộ môn múa ba lê. Cô đã tập múa ba lê từ khi còn đi học và thậm chí còn theo học chuyên ngành thứ hai về nhảy hiện đại từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường.

Gần đây, Shin Ye Eun bắt đầu thử sức với bộ môn Pilates. Pilates được biết tới là bộ môn yêu thích của rất nhiều idol Hàn, điển hình có Jennie, Jisoo (BLACKPINK), chị đẹp Son Ye Jin... Khi tập Pilates, phần cơ bắp của bạn sẽ trở nên săn chắc và tạo ra sức mạnh cốt lõi từ bên trong.

Đáng ngạc nhiên, Shin Ye Eun là một tín đồ ăn uống và cô ăn rất nhiều, trừ khi phải giảm cân để phù hợp với công việc còn đâu cô vẫn ăn uống thoải mái hàng ngày. Và có vẻ như chìa khóa thực sự giúp Shin Ye Eun ăn nhiều mà vẫn có dáng đẹp chính là chăm chỉ tập thể dục nhiều nhất có thể.

Nguồn và ảnh: Koreaboo, @__shinyeeun, Netflix