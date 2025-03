Ác mộng giảm cân: Người đàn ông với khối da thừa khổng lồ khiến các bác sĩ cũng sốc

Ông Alan Foster (58 tuổi) mắc căn bệnh hiếm gặp đang cầu xin NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia chính phủ Anh) đưa ông đến Anh để phẫu thuật cứu sống bản thân.

Ông bị thừa da nặng sau khi giảm hơn 127 kg do viêm mô tế bào liên quan đến suy giảm hạch bạch huyết. Tồi tệ hơn, ông còn phải chịu đựng nhiều vấn đề sức khỏe khác trong nhiều năm, khiến ông phải đối mặt với một cuộc chiến thể chất phức tạp và các vấn đề sức khỏe tâm thần kéo theo.

Ông Alan đã mời MailOnline đến nhà mình tại Khu nhà ở Rathcoole ở Newtownabbey, Co Antrim, gần Belfast, để giải thích tình trạng của mình và cho thấy cuộc sống của ông đã bị đảo lộn như thế nào vì căn bệnh suy nhược - điều mà ông lo sợ có thể giết chết mình nếu không được khắc phục sớm.

Ông giải thích lý do mình cần cầu cứu được phẫu thuật: "Tôi may mắn vì có những bác sĩ tư vấn giỏi và đội ngũ ở đây sẵn sàng thực hiện thủ thuật. Nhưng tôi cần một phòng mổ có cần trục phía trên bàn mổ, vì những gì họ cần làm là nâng phần da thừa này lên và cắt bỏ nó. Các bác sĩ cho biết nếu tôi nằm thẳng trên bàn mổ và họ cắt nó, máu sẽ phun ra và đó là lý do tại sao họ cần một cần trục."

Người đàn ông U60 đã phải chịu đựng hơn hai thập kỷ, bắt đầu từ khi ông sống ở Newcastle-upon-Tyne ở Anh và bắt đầu với 'vấn đề về gan' vào năm 2001.

Ông cho biết mình luôn khỏe mạnh khi còn trẻ trước khi bắt đầu chuỗi vấn đề sức khỏe. Ngay cả khi cố gắng tập luyện để giảm được hơn 100kg, ông lại gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe hơn, nghiêm trọng nhất là sự thiếu hụt hạch bạch huyết có thể đe dọa đến tính mạng. Khối da thừa khổng lồ khiến cuộc sống của ông vô cùng khó khăn về mọi mặt.

Nguồn: Daily Mail