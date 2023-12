Á quân Vietnam Idol 2016 tìm lại được chính mình nhờ "Say Goodbye"

MV mới ra mắt Say Goodbye đánh dấu bước tiến mới của Phạm Việt Thắng khi theo đuổi dòng nhạc sôi động, hiện đại và hình tượng nam tính, mạnh mẽ. MV Say Goodbye phản ánh sự tiêu cực trong một mối quan hệ tình cảm, những giằng xé giữa lý trí và cảm xúc, qua đó mang đến thông điệp ý nghĩa rằng việc tạm biệt một tình yêu không đúng lại là "chìa khóa" giúp bản thân được giải thoát, tìm lại được chính mình của ngày xưa, để trưởng thành và sống tích cực hơn. Được đầu tư tâm huyết với sự cài cắm nhiều ẩn dụ, MV Say Goodbye hấp dẫn như một phim ngắn với sự ăn ý của cặp đôi diễn viên chính.

Với Say Goodbye và trước đó là một số ca khúc được nhiều người yêu mến như Mười trên mười, Mah Boo, Phạm Việt Thắng cho thấy sự chuyển hướng phù hợp sang dòng nhạc sôi động, giúp nam ca sĩ thể hiện khả năng trình diễn cuốn hút, khuấy động sân khấu và sự thay đổi về vóc dáng, phong cách.

Phạm Việt Thắng trong MV Say Goodbye

Phạm Việt Thắng là một nhân tố đáng chú ý ở mùa giải Vietnam Idol 2016. Nhờ giọng hát có dấu ấn, nét đặc trưng rất riêng cùng phong cách cá tính, giàu năng lượng, Phạm Việt Thắng đã xuất sắc giành ngôi vị Á quân. Sau đó nam ca sĩ Nam tiến hoạt động nghệ thuật và từng tham gia chương trình Gương mặt thân quen phiên bản Thế hệ mới năm 2020 (mùa thi mà Phạm Lịch là người chiến thắng).