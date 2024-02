Á quân Vietnam Idol 2015 tái xuất trong mùa tình yêu

"Show Me Love" là sáng tác mà J.ADE viết dành riêng cho dịp lễ tình nhân, một bản tình ca với giai điệu tha thiết, đầy tình cảm, khiến người nghe muốn ngân nga theo ngay khi nghe thấy, nhất là trong ngày của tình yêu. "J.ADE là một cô gái rất đơn giản, kể cả trong tình yêu. Khi có cảm tình với ai đó là mình lập tức nhận ra, con tim thì cứ thôi thúc muốn được thổ lộ với người đó. Nhưng J.ADE nghĩ rằng, là một người con gái, thay vì thổ lộ trước thì J.ADE sẽ chủ động để người ta phải bày tỏ với mình, đó là lý do Show Me Love được tạo ra" - Á quân Vietnam Idol 2015 chia sẻ về tâm trạng khi sáng tác ca khúc.

Bích Ngọc Idol tái xuất cùng nghệ danh J.ADE và sáng tác mới "Show Me Love" (ảnh: Đại Ngô)

"Show Me Love" cũng chính là single thứ hai trong album đầu tay sắp ra mắt trong năm 2024 của J.ADE. Kể từ gây tiếng vang ở Vietnam Idol 2015 với giọng hát đầy nội lực, Bích Ngọc không xuất hiện nhiều nhưng cũng không hoàn toàn ở ẩn. Nữ ca sĩ vừa đào tạo thanh nhạc vừa tôi luyện kỹ năng sáng tác để có thể kể câu chuyện của chính mình.

Năm 2022, J.ADE từng phát hành single mở màn cho album, ca khúc "Sorry Em Yêu Lần Đầu" được thực hiện dưới dạng Visualizer Art Video. "Show Me Love" là ca khúc tiếp theo và cũng là ca khúc song ca duy nhất trong album. Thay vì nhanh chóng tận dụng sức nóng từ bệ phóng cuộc thi âm nhạc, J.ADE đã nỗ lực sáng tạo, chắt chiu trong suốt nhiều năm để có thể giới thiệu các ca khúc trong album mới đến công chúng, dưới nghệ danh và phiên bản tốt nhất của chính mình

"Show Me Love" - như chính lời hát của mình, mang thông điệp chủ động trong tình yêu đồng thời là cầu nối thúc đẩy cả J.ADE lẫn người thầy dìu dắt cô suốt hơn mười năm qua - nhạc sĩ Thanh Bùi - quay lại với đời sống âm nhạc V-pop đang vô cùng sôi động.