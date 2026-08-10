Cuộc sống sau ly hôn của mỹ nhân Việt đình đám một thời nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, Mạc Anh Thư chia sẻ một đoạn clip ghi lại cuộc sống tại Phần Lan. Trong video, cô kể về một trong những vấn đề khiến bản thân mất nhiều thời gian xoay xở khi mới chuyển sang đây sinh sống, đó là tìm nhà thuê.

Theo Mạc Anh Thư, việc thuê nhà tại Phần Lan có nhiều điểm khác so với Việt Nam. Người thuê thường phải trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với chủ nhà thay vì chỉ tìm kiếm thông tin và chốt thuê nhanh chóng. Bên cạnh đó, để tìm được một căn nhà vừa phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, vừa nằm trong mức ngân sách dự kiến cũng không đơn giản.

Mạc Anh Thư cho biết trong quá trình tìm kiếm, cô từng gặp một căn nhà có mức giá tương đối phù hợp với điều kiện đặt ra. Tuy nhiên, khi trao đổi thêm với chủ nhà về việc đặt một chiếc giường tại nhà để thử nghiệm công việc kinh doanh gội đầu, massage, cô lại không nhận được câu trả lời rõ ràng.

Dù đã liên hệ nhiều lần, phía chủ nhà vẫn giữ im lặng và không chốt việc cho thuê. Theo Mạc Anh Thư, nguyên nhân có thể đến từ yêu cầu sử dụng căn nhà để phục vụ công việc kinh doanh. Trong khi đó, nếu lựa chọn thuê căn hộ chung cư, việc triển khai mô hình kinh doanh này cũng gặp nhiều hạn chế hơn.

Mạc Anh Thư tìm nhà vừa ở vừa phục vụ cho việc kinh doanh ở Phần Lan

Sau một thời gian tìm kiếm, Mạc Anh Thư cuối cùng quyết định chấp nhận mức giá thuê cao hơn dự kiến ban đầu. Đổi lại, cô tìm được chủ nhà đồng ý với những yêu cầu mà mình đưa ra, qua đó có thể ổn định chỗ ở và thuận tiện hơn cho kế hoạch cá nhân.

Hiện Mạc Anh Thư và con gái chủ yếu sinh sống tại Phần Lan. Theo những gì mà vợ cũ Huy Khánh vừa chia sẻ, dự định sắp tới của cô sẽ mở tiệm để kinh doanh dịch vụ gội đầu, massage. Đi kèm với đó, người đẹp vẫn đăng tải quảng cáo cũng như lo cho công việc kinh doanh tại Việt Nam.

Từ đầu năm 2024, Mạc Anh Thư đưa con gái sang Phần Lan du học. Tháng 6/2026, Mạc Anh Thư cũng chia sẻ hình ảnh nhận bằng cử nhân sau hơn 2 năm học tập tại Phần Lan.

Mạc Anh Thư đang dần ổn định cuộc sống tại Phần Lan

Mạc Anh Thư sinh năm 1986 tại Hải Dương, từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu miền Hậu Giang 2007 trước khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu và diễn xuất. Sở hữu chiều cao 1,78 m cùng gương mặt sắc sảo, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang và góp mặt trong một số dự án phim truyền hình, điện ảnh. Sau khi kết hôn với Huy Khánh, Mạc Anh Thư dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén gia đình, chăm sóc con gái và phát triển công việc kinh doanh riêng.

Sau 12 năm chung sống, cả hai chính thức đường ai nấy. Cô cho biết cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm 2023. Bên cạnh đó, Mạc Anh Thư khẳng định lý do chia tay không phải vì có người thứ 3. Vợ cũ Huy Khánh cho biết cả hai đã cùng nhau nỗ lực hàn gắn, cứu vãn hôn nhân trước khi chính thức đường ai nấy đi. Mạc Anh Thư tiết lộ cả hai tan vỡ vì đã không còn tình cảm và có sự khác biệt về quan điểm sống. Ngoài ra, cô khẳng định chồng cũ Huy Khánh đã chăm lo cho gia đình trong suốt thời gian qua.

Sau ly hôn, Mạc Anh Thư có động thái chứng minh sự tự chủ khi tiếp tục công việc kinh doanh riêng và chăm sóc con gái. Cô vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, ngày càng mặn mà và phong cách thời trang cũng có sự thay đổi đáng kể. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên không nhắc nhiều về chuyện cũ mà tập trung vào cuộc sống mới. Dù đã đường ai nấy đi, Huy Khánh và Mạc Anh Thư vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con gái. Bé Cát Cát được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, càng lớn càng đáng yêu và lanh lợi.

Thỉnh thoảng, Mạc Anh Thư vẫn đưa con gái về Việt Nam thăm người thân

Ảnh: FBNV