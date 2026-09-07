Á hậu Thuý Vân: "Người nổi tiếng không nên vì vài lượt like, view mà vội vàng chia sẻ thông tin"

Thuý Vân đã có những chia sẻ thẳng thắn khi xuất hiện với vai trò khách mời tại KOL Summit 2026.

Sáng 7/9, KOL Summit 2026 trở nên sôi động khi loạt nghệ sĩ, KOL và những gương mặt quen thuộc của Vbiz lần lượt xuất hiện. Không chỉ gây chú ý bởi dàn khách mời, sự kiện còn có nhiều phiên thảo luận xoay quanh vai trò, trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng trong thời đại mạng xã hội.

Đáng chú ý, tại phiên chuyên đề 1: "AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin", MC Vĩnh Phú dẫn dắt cùng các khách mời gồm Á hậu Thúy Vân, ông Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Công nghệ Vitamin Network, ông Nguyễn Đăng Quỳnh - CEO Vitamin Network, ông Nguyễn Quang Sáng - Phó Giám đốc VTV9 và Thượng tá Đỗ Minh Kim - Phó Trưởng phòng 3 Cục An ninh mạng đã.

Hội nghị đã bàn luận về một vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm: "Khi một người bình thường không có đủ công cụ để tự kiểm chứng, họ sẽ dựa vào đâu để đặt niềm tin và quyết định chia sẻ một thông tin?".

Thuý Vân xuất hiện với vai trò khách mời tại phiên chuyên đề AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin

Trong cuộc trò chuyện, Á hậu Thúy Vân đưa ra góc nhìn từ chính trải nghiệm của một KOL đồng thời là doanh nhân. Theo nàng hậu, khi một cá nhân trở thành KOL hay KOC, họ cũng đang xây dựng thương hiệu cá nhân và phải có trách nhiệm với những thông tin mình đưa tới công chúng.

Thúy Vân chia sẻ: "Bản thân Vân ngoài vai trò KOL thì còn là chủ của một doanh nghiệp, hướng đi của Vân là giữ bản sắc văn hoá và văn hoá thương hiệu. Khi chúng ta là một KOL hay KOC là chúng ta cũng đang xây dựng một thương hiệu, sẽ phải giao tiếp với công chúng, khách hàng. Nên mỗi khi KOL, KOC đứng trước một thông tin nào đó, chúng ta muốn đưa nó đến ngay với công chúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ xem nó được bao nhiêu like, bao nhiêu share hay lượt click thì đó chỉ là những con số ngắn hạn thôi".

Nàng hậu cho rằng thay vì chạy theo những con số tức thời, người có sức ảnh hưởng cần nhìn vào giá trị lâu dài mà mình đang xây dựng. Mỗi thông tin trước khi được chia sẻ đều cần được cân nhắc về tác động đối với thương hiệu cá nhân cũng như cộng đồng đang đặt niềm tin vào mình.

Clip: Á hậu Thuý Vân cho rằng không nên vì tương tác MXH mà người nổi tiếng vội vàng chia sẻ thông tin

"Trong việc xây dựng thương hiệu thì điều quan trọng là nó có sống được bền vững hay không. Vì thế, khi đứng trước bất kì thông tin nào mình sẽ phải đặt ra câu hỏi thông tin này sẽ ảnh hưởng thế nào đến thương hiệu của mình, đến công chúng, những người đang tin tưởng vào mình. Và mình phải nghĩ thông tin này có ảnh hưởng đến ai không. Một điều quan trọng nữa là mình phải kiểm chứng thông tin. Mình phải kiểm chứng từ nguồn chính thống và kiểm chứng chéo từ những nguồn xung quanh", Thuý Vân chia sẻ.

Đặc biệt, với những nội dung liên quan đến sức khỏe cộng đồng hay tài chính, Thúy Vân nhấn mạnh việc kiểm chứng càng trở nên quan trọng. Theo cô, đôi khi việc chậm lại để xác minh thông tin có thể khiến một nội dung bỏ lỡ cơ hội viral, nhưng đó lại là cách bảo vệ uy tín về lâu dài. Thuý Vân chia sẻ: "Cuối cùng, mỗi cá nhân của chúng ta phải ý thức được trách nhiệm bản thân mỗi khi chia sẻ thông tin, đặc biệt là thông tin liên quan đến sức khoẻ cộng đồng, tài chính. Đôi khi chậm lại để xác minh thông tin có thể khiến một nội dung mất đi cơ hội viral, nhưng đổi lại là khoản đầu tư dài hạn cho uy tín và giá trị của thương hiệu cá nhân".

Thuý Vân cho rằng trách nhiệm, kiểm chứng thông tin rất quan trọng khi xây dựng thương hiệu cá nhân, nhãn hàng

Không chỉ nói về trách nhiệm trước khi đăng tải, Thúy Vân còn chia sẻ cách xử lý nếu KOL, KOC không may đưa ra thông tin sai lệch. Theo nàng hậu, điều quan trọng nhất là phải chủ động nhận trách nhiệm, nhanh chóng đính chính và tìm cách khắc phục hậu quả trong khả năng của mình.

Thúy Vân nói: "Điều đầu tiên, chúng ta phải thể hiện trách nhiệm bằng cách đính chính, sau đó trong khả năng của mình sẽ tìm cách khắc phục sự cố. Đối với KOL, KOC việc nhận được sự tin tưởng cộng đồng là tài sản quý giá nhưng đi kèm trách nhiệm lớn. Khi công chúng họ đã nghe theo, tin tưởng những thông tin chúng ta đưa ra thì khi có sự cố phải nhanh chóng khắc phục. Chúng ta phải thể hiện sự chân thật trong quá trình xây dựng thương hiẹu cá nhân, và một trong những sự chân thật đó là biết sai thì phải sửa sai".

Clip: Thuý Vân nói cách xử lý khi không mai chia sẻ thông tin sai

Những chia sẻ của Thúy Vân tại KOL Summit 2026 cũng đặt ra câu chuyện về uy tín trong thời đại số. Khi một thông tin có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm đi kèm càng cao. Một lượt like hay view có thể chỉ mang lại hiệu ứng trong ngắn hạn, nhưng sự tin tưởng của khán giả mới là giá trị cần được những người làm nội dung gìn giữ về lâu dài.