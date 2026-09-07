Tân Hoa hậu Thế giới 2026 nhận “đặc quyền” bay SkyBoss một năm cùng Vietjet

Vừa qua, tại Nha Trang, những khoảnh khắc rực rỡ nhất của Miss World 2026 đã hội tụ trên sân khấu Chung kết, nơi những nhan sắc đến từ khắp nơi trên thế giới cùng viết nên một hành trình của vẻ đẹp, văn hóa và những kết nối không biên giới.

Trong hành trình ấy, Việt Nam không chỉ là nơi đăng cai một sự kiện quốc tế, mà còn trở thành điểm gặp gỡ của những nền văn hóa, những câu chuyện và những con người từ khắp năm châu. Là Nhà bảo trợ vận chuyển hàng không của Miss World 2026, Vietjet đồng hành đưa các thí sinh, khách mời và người hâm mộ đến với Việt Nam, góp phần mở ra những hành trình khám phá đất nước hình chữ S theo một cách đầy sống động.

Người đẹp Joheirry Mola Dominguez - Cộng hòa Dominicana đăng quang Miss World 2026.

Tân Hoa hậu Thế giới 2026 nhận một năm bay SkyBoss cùng Vietjet Group

Đặc biệt, ngay sau khoảnh khắc đăng quang, Tân Hoa hậu Thế giới 2026 Joheirry Mola Dominguez đến từ Cộng hòa Dominica đã nhận món quà đặc biệt từ Vietjet: một năm bay SkyBoss cùng Vietjet Group. Không chỉ là lời chúc mừng dành cho tân Hoa hậu, món quà còn mở ra những hành trình mới để nàng hậu tiếp tục khám phá các điểm đến trên mạng bay rộng khắp của Vietjet Group.

Bay cùng Vietjet, Tân Hoa hậu Thế giới 2026 được dành tặng nhiều dịch vụ hấp dẫn với quầy phục vụ ưu tiên, lối đi riêng, xe đưa đón riêng ra tàu bay, chế độ hành lý đặc biệt; ưu tiên qua cửa an ninh và thủ tục xuất nhập cảnh; tận hưởng các dịch vụ phòng chờ VIP tại các sân bay trong nước, quốc tế; thức uống chào mừng, rượu vang cùng đồ ăn nóng, tươi ngon suốt các chuyến bay, riêng tư và xứng tầm cho một trải nghiệm đặc biệt.

110 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới lộng lẫy xuất hiện trên sân khấu, tranh tài để tìm ra ngôi vị vương miện cao quý



Hơn một thập kỷ cất cánh, Vietjet không chỉ kết nối những điểm đến mà còn đồng hành cùng những hành trình tôn vinh vẻ đẹp, những giá trị nhân văn và tinh thần hội nhập. Từ những chuyến bay chuyên chở các thí sinh, người đẹp đến những sân khấu trong nước và quốc tế, Vietjet kết nối những cuộc gặp gỡ và giao lưu văn hóa vượt qua biên giới. Qua mỗi hành trình, vẻ đẹp của con người Việt Nam đến gần hơn với thế giới, đồng thời những sắc màu văn hoá và nhan sắc quốc tế cũng được kết nối, hội tụ tại Việt Nam.