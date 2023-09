Á hậu Lona Kiều Loan lộ diện với vóc dáng khác lạ, tiếp tục vướng nghi vấn can thiệp "dao kéo"?

Vào ngày 17/9 vừa qua, hôn lễ của Á hậu Phương Anh và ông xã Đắc Đức đã được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Dàn hậu đình đám trong showbiz Việt đã có mặt để gửi lời chúc phúc tới người đẹp sinh năm 1998. Đặc biệt, nhiều người đẹp đã chuẩn bị tiết mục để lên sân khấu góp vui trong ngày trọng đại của vợ chồng Phương Anh. Á hậu Lona Kiều Loan và Ngọc Hằng đã chọn song ca bài hát Hơn Cả Yêu. Cả hai người đẹp đều được netizen đánh giá sở hữu giọng hát hay, ổn định.

Đáng chú ý, cư dân mạng phát hiện ra chi tiết đặc biệt về ngoại hình của Á hậu Kiều Loan. Netizen chỉ ra phần đùi của người đẹp có phần hơi khác lạ và cho rằng Á hậu đã can thiệp chỉnh sửa hút mỡ đùi: "Trông khác biệt quá. So với ảnh quá khứ không giống", "Lona hút mỡ đùi rồi"… So với hình ảnh trong quá khứ, có thể thấy sự khác biệt rõ rệt về ngoại hình của nàng hậu. Tuy nhiên số khác lại cho rằng đó là do cơ địa và người đẹp chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao mà thôi.

Á hậu Kiều Loan và Ngọc Hằng song ca trong lễ cưới của người đẹp Phương Anh

Người đẹp vướng nghi vấn dao kéo vì xuất hiện với phần đùi khác lạ

Vóc dáng hiện tại của nàng hậu khác biệt so với thời điểm mới đăng quang

Nguyễn Hà Kiều Loan giành danh hiệu Á hậu 1 trong cuộc thi Miss World Vietnam 2019. Kiều Loan tiết lộ vừa can thiệp thẩm mỹ mắt, ngực và cánh mũi, sau gần 4 năm giành ngôi vị Á hậu 1. Nàng hậu cho biết, kể từ khi nhận giải cô hứng không ít lời chê bai, chỉ trích nhan sắc không xứng đáng với ngôi vị Á hậu. Nhiều câu nói của khán giả khiến bản thân tự ti, căng thẳng dài ngày.

Năm 2020, Kiều Loan đã lên tiếng về việc phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Cô chia sẻ: "Loan càng cảm thấy việc chăm chút cho ngoại hình là điều quan trọng. Bản thân Loan chắc chắn sẽ tiếp thu có chọn lọc những góp ý từ người hâm mộ nhằm hoàn thiện bản thân hơn. Chỉ cần cố gắng thay đổi có chừng mực và vẫn giữ lại được vẻ đẹp riêng của chính mình là được".

Khi giành ngôi vị Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2019, cô nhận về nhiều lời chê bai ngoại hình