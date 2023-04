Phỏng vấn Lona Kiều Loan: "Ở hoàn cảnh đó mới biết, chỉ có thay đổi diện mạo mới giúp tôi thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực"

Đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, cô gái Kiều Loan 19 tuổi "chân ướt, chân ráo" bước vào showbiz. Nhưng đi kèm với hào quang rực rỡ, Kiều Loan trở thành tâm điểm bàn tán vì vẻ ngoài được cho là không xuất sắc. Bắt đầu với những lời đàm tiếu, nàng hậu gốc Quảng Nam bị ảnh hưởng tâm lý và quyết định thay đổi bản thân.

Hiện tại, sau 4 năm đăng quang, sự thay đổi của Kiều Loan không chỉ nằm ở cái tên hay diện mạo, mà nó còn là suy nghĩ, quyền quyết định để những lời đàm tiếu được phép tồn tại trong cuộc sống của mình nữa hay không.

Sự thay đổi lớn nhất trong 4 năm qua không chỉ dừng lại ở việc Kiều Loan có thêm chữ Lona trước tên nhỉ?

Tôi nghĩ mình có hai cái thay đổi lớn nhất, một cái mọi người có thể nhận ra và một cái nó ẩn bên trong (Cười). Đầu tiên đó là ngoại hình và sự tự tin của bản thân. Tôi đã thay đổi rất nhiều theo một hướng vô cùng tích cực. Ban đầu, tôi là người bị để tâm quá nhiều đến những lời đàm tiếu xung quanh. Nhưng càng về sau tôi cảm thấy mình nên nhìn nhiều khía cạnh để nhận ra sẽ có những chuyện không đến nỗi tiêu cực.

Còn một điều cũng đã thay đổi nhưng không thể hiện ra ngoài, đó là gia đình. Sau 4 năm thì mức sống của gia đình tôi đã thoải mái hơn, sự tin tưởng của ba má cho mình ngày một nhiều hơn. Lúc trước ba má không cho tôi vào Sài Gòn kể cả đi học vì sợ hư. Nhưng giờ ba má đã thoáng và tin tưởng tôi hơn, đó là thành công lớn nhất.

Lona từng chia sẻ ba má phản đối quyết liệt chuyện bạn thay đổi ngoại hình. Khoảnh khắc khi thấy Lona với diện mạo mới thì phản ứng của họ lúc đó như thế nào?

Thời điểm đó ba má hoàn toàn không cho tôi can thiệp gì từ bên ngoài. Tôi hiểu và thông cảm suy nghĩ của ba má nhưng chỉ khi ở hoàn cảnh đó thì mới biết thay đổi là con đường giải quyết và thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Nghe thì có vẻ hơi nặng nề nhưng lúc đó tôi cũng là người mới lớn, mới chập chững vào showbiz nên dễ bị ảnh hưởng bởi những lời tiêu cực. Chính bản thân tôi cũng tự nhận thấy, so với những người xung quanh mình như thế nào nên tôi đã tự quyết định và khi tự quyết định sẽ không than vãn.

Chỉ có điều là sau khi làm xong, tôi tham gia một chương trình và vô tình những bức hình tại buổi quay được đăng lên công khai, lúc đó mọi người biết trước ba má. Sau đó, dĩ nhiên có những cuộc hội thoại bao gồm la mắng, hứa hẹn, khóc rất nhiều và tôi xin lỗi ba má. Tôi biết vì không nói trước nên ba má đã buồn, lúc đó tôi cũng có hơi thất vọng về bản thân. Nhưng qua những cuộc hội thoại thì tôi và ba má hiểu nhau nhiều hơn, ba má cũng đồng cảm những điều mà tôi đã phải trải qua.

Thay đổi bản thân đã mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn đúng không?

Sự thay đổi và cơ hội nó đến cùng một lượt, kiểu rất là định mệnh. Sau khi tôi thay đổi về diện mạo, về sự tự tin thì tham gia King of Rap và may mắn phản ứng của mọi người dần dần tích cực, khán giả cũng yêu mến mình nhiều hơn. Một điều rõ ràng nhất mà tôi phải công nhận là công việc của mình tốt hơn hẳn.

Nhưng cũng có những ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện nhan sắc. Ba má Lona có biết và chia sẻ với bạn ra sao?

Thời gian đầu có hơi khó khăn trong việc tìm mối liên kết với ba má vì tôi không biết phải mở lời như thế nào. Ba má cũng không dám hỏi những câu chuyện đó có phải là sự thật hay không. Duy chỉ có lần đầu tôi tự quyết thì ba má rất buồn còn từ đó về sau, mọi quyết định quan trọng tôi đều thành thật khai báo (Cười). Hiện tại ba má sống ở quê, dù ở xa nhưng ba má luôn ủng hộ và tin tưởng miễn tôi không làm gì sai trái với đạo đức.

Việc Lona thay đổi diện mạo để tìm kiếm cơ hội mới có khập khiễng không khi nhắc đến hoa hậu hay Á hậu, người ta nghĩ họ là những người đại diện cho cái đẹp sẵn rồi? Và bạn nghĩ sao khi có người dùng quan điểm "vẻ đẹp tâm hồn" để phản đối việc Hoa hậu "dao kéo"?

Người ta hay nói "cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng mà không đẹp thì ai đâu để ý cái nết. Tại vì thường có những công việc không được tiếp xúc trước, chỉ nghe tên tuổi, thì đầu tiên mọi người sẽ Google tìm kiếm, nên bề ngoài là độ nhận diện đầu tiên. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp mà tôi lại làm việc trong môi trường hoa hậu nữa. Hơn cả nếu thay đổi để đẹp hơn thì tại sao không? Đó giống như một cách mình tôn trọng danh xưng hoa hậu và tôn trọng cả khán giả nữa.

Đẹp hay không đẹp trong tâm hồn thì người ngoài không thể rõ hết vì ai cũng có phần khuyết cả, quan trọng là họ có chịu thể hiện ra ngoài không. Chính vì vậy mà tôi nghĩ cái đầu tiên là mình phải đẹp theo cách của mình, để tự tạo cơ hội, tiếp xúc với nhiều người khác, qua đó học hỏi và trau dồi nhiều hơn. Tôi cảm thấy lúc trước mình vẫn đẹp nhưng đẹp theo kiểu dễ thương, đẹp qua năng lượng tỏa ra. Còn bây giờ thì mình "đằm" hơn rồi, năng lượng cũng không như hồi trước thì phải bù bằng những cái khác.

Người ta vẫn hay nói với nhau cách dễ nhất để vào showbiz là thi Hoa hậu. 4 năm hoạt động, Lona có muốn định nghĩa lại câu nói này không?

Nếu đứng ở góc độ trong nghề thì tôi thấy nó đúng. Việt Nam mình chuộng cái đẹp nên nhiều cuộc thi nhan sắc được tổ chức. Nếu tham gia và được giải thì sẽ dễ tạo được chú ý, được nổi tiếng và hiển nhiên dễ vào showbiz. Nhưng thi Hoa hậu cũng chỉ là một trong số những cách để các bạn xinh đẹp và tài giỏi nổi tiếng thêm thôi. Hiện nay mạng xã hội phát triển mạnh, nếu bạn đẹp và giỏi thì chỉ đăng tấm ảnh mặt mộc hay đăng bài gì đó nhiều view thì bạn đã tạo được độ nhận diện rồi. Khi có được độ nhận diện cao thì tự nhiên vào showbiz thôi. Chỉ là bạn có mong muốn được nổi tiếng hay không thôi.

Còn nếu đứng góc nhìn từ ngoài vào như kiểu ba má của tôi thì sẽ không thích câu nói này. Vì nghe qua như kiểu ngành này quá nhiều cám dỗ và quá ép buộc khi phải thi hoa hậu mới được như vậy. Nếu mang tính tiêu cực nhiều thì tôi cũng cảm thấy nó không đúng nữa nhưng tùy nhận định của mỗi người thôi. Với tư cách là người làm trong nghề, tôi thấy sẽ có rất nhiều cách để nổi tiếng và dễ vào showbiz, hơn là làm hoa hậu. Chứ hoa hậu dễ nổi tiếng nhưng cũng dễ tai tiếng lắm.

Khi gặp những sự việc tiêu cực ngoài tầm với, Lona đối mặt với nó ra sao?

Nhìn tôi thì tưởng hướng ngoại nhưng thực chất mình là tuýp người hướng nội. Trên sân khấu sẽ năng lượng, bung hết sức nhưng khi gặp một vấn đề nào đó quá buồn hay những việc mang lại cảm xúc không ổn định thì tôi thường suy ngẫm một mình. Giống như một cái máy vậy đó, tôi sẽ đánh giá tình hình như vậy thì có ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình không và ảnh hưởng đến ai nữa, sau đó tôi mới cho phép bản thân buồn hay vui. Nên là nhiều khi cảm xúc và lý trí lẫn lộn tôi sẽ tự giải quyết trước khi thông báo việc đó đến ai.

Sau những gì trải qua, Lona thấy làm nghệ sĩ có "nhọc nhằn, khó nuốt"?

Riêng vấn đề này tôi có chính kiến của mình. Có người sẽ tách biệt cuộc sống nghệ sĩ và cuộc sống cá nhân, có người sẽ bê nguyên cái tôi của mình vì bản thân họ đã có những tính cách và cá tính của một người nghệ sĩ rồi. Tùy lựa chọn nhưng tôi là tuýp nghệ sĩ rạch ròi. Có thể nó không quá rõ ràng nhưng mà vẫn có cái khoảng cách nhất định.

Ví dụ như tôi sẽ đăng tải những điều liên quan đến công việc chứ không đưa quá nhiều những gì riêng tư lên mạng xã hội dù là chuyện vui, hạnh phúc hay buồn. Như thế tôi sẽ có cảm giác mình vẫn còn điều riêng tư để giấu lại. Chứ đôi khi niềm vui của mình là cả nước vui nhưng đến cái buồn không mấy ai quan tâm đến, lúc đó mình cảm thấy tủi hờn với sự cay nghiệt của showbiz rồi ngộ nhận đó là điều khó nhất. Tôi là nghệ sĩ chân chính, làm việc hết mình vì đam mê.

Tôi rất đồng tình một câu của chị Trác Thúy Miêu là nghệ sĩ đã được phép đẹp hơn, tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn người bình thường thì mình phải có bổn phận đưa cho khán giả những sản phẩm tốt nhất của mình.

Trong chặng đường làm nghề, có điều gì vượt ngoài hoạch định của bạn không?

Rap là cái vượt ngoài định hướng. Ban đầu tôi chỉ mong muốn học thanh nhạc để trở thành ca sĩ. Nhưng sau đó mình nhận ra ca sĩ cần nhiều hơn việc đứng hát một chỗ. Một ca sĩ phải có cảm thụ về âm nhạc, cần tự tạo ra cho mình những bài hát riêng theo mặt cảm xúc và rap cho tôi những điều đó. Ý định đến với rap bắt nguồn từ khi chương trình King Of Rap tuyển sinh và những gì đạt được trong chương trình cũng nằm ngoài dự tính của tôi.

Khi Lona quyết định trở thành ca sĩ, bạn có từng suy nghĩ sẽ phải đối mặt với nhiều lời đàm tiếu, đặc biệt là cái danh "người đẹp đi hát"?

Khoảng 1-2 năm trước, nếu ai hỏi có sợ danh xưng "người đẹp đi hát" không thì tôi trả lời là sợ. Và khi quyết định làm ca sĩ, tôi nghĩ mình phải làm gì đó để mọi người quên đi định nghĩa đó. Nhưng càng về sau, tôi cảm thấy không thể nào ép buộc hay thay đổi nó được. Cho nên tôi xác định lại mình làm ca sĩ không phải gạt bỏ định nghĩa "người đẹp đi hát" mà chỉ phục vụ cho mong muốn của mình là được hát. Tôi cũng không cần o ép bản thân vào một danh xưng nào cả, chỉ cần khi lên sân khấu, mọi người nhớ mình tên Lona là được.

Rap là lĩnh vực không phải học hỏi thì sẽ được, nó phụ thuộc vào đam mê đủ lâu và năng khiếu nữa. Việc Lona lấn sân sang rap cũng nhận nhiều ý kiến chê bai. Bạn nghĩ mình có xứng đáng phải đón nhận những điều tiêu cực đó?

Trước khi tham gia King Of Rap thì tôi đã là một fan cứng của rap. Tôi thấy rap có gì đó rất hay và mỗi khi đọc rap thì tôi được hòa vào nguồn năng lượng đó, chứ không có cảm giác cố để bấu víu hay khiên cưỡng gì với rap. Quyết định tham gia King Of Rap đã cho tôi nhiều bài học bầm dập, một phần là do tôi thấy hơi ngợp bởi những nhận xét thẳng thắn, tiêu cực đó. Nhưng tôi rất lý trí khi xác định những điều đó giúp mình có được những kiến thức cần thiết.

Với ca hát nói chung và rap nói riêng, nếu tự đánh giá thì mức độ thành công của Lona đang ở đâu?

Tôi có thể tự viết ra cho mình một bài rap, làm ra nhạc nhưng hiện tại vẫn không phải là một rapper chuyên nghiệp. Tôi đánh giá mình lúc nào cũng ở tầm trung hết, nhất là rap. Tôi không thể so sánh với những rapper chuyên nghiệp như em Pháo hay bạn tlinh được vì rõ ràng ngay từ đầu, các bạn là một rapper. Nên mỗi khi được gọi là rapper, tôi thấy rất ngại và hay trả lời rằng "không, không phải là rapper đâu, em là ca sĩ mà" (Cười).

Còn về sự nghiệp ca hát, tôi nghĩ mình vẫn còn thiếu nhiều về mặt kỹ năng, sự đầu tư chất xám hoặc đâu đó là thiếu một chút may mắn nữa. Ca hát là chặng đường dài nhưng thời điểm hiện tại, tôi thấy mình có độ phủ sóng tạm ổn.

Việc tách biệt hình ảnh Á hậu và ca sĩ có gây khó cho Lona không? Bạn có nghĩ danh xưng Á hậu phần nào cản trở con đường ca hát?

Cái này trả lời thiệt chứ không phải Hoa hậu nha. Thật sự, hình ảnh của hoa hậu với rapper có thể giao thoa nhưng rất khó để cân bằng. Vì sao? Vì đã làm hoa hậu thì mãi mãi sẽ là hoa hậu. Bạn sẽ rất khó để thoát ra được hình ảnh và những suy nghĩ của mọi người mặc định vào mình. Mình có làm gì đi chăng nữa mình vẫn sẽ là một hoa hậu, và khi đi hát người ta cũng sẽ gọi bạn là hoa hậu đi hát, thế thôi. Những mặc định như vậy đôi khi nó gò bó mình, nhưng có lúc nó lại là thước đo để mình biết được bao nhiêu là đủ, không nên làm gì đó đi xa hình ảnh của mình nữa.

Ngoài ca hát thì trong thời gian tới bạn có định hướng mình với vai trò gì nữa không?

Sau khi làm việc ở nhiều lĩnh vực tôi nhận ra mình không còn phù hợp với những show thực tế nữa. Vì dần dà tôi càng xác định mình chỉ cần được hát thôi, bản thân cũng muốn lùi về sau để tập trung cho cái mình đam mê nhất. Những vai trò như huấn luyện viên cần tôi phải tập trung thời gian cho các bạn thí sinh. Nhưng lỡ chỉ vì một sai sót của mình mà các bạn phải chịu hậu quả thì tôi rất áy náy. Tôi từng trải qua như thế.

Còn hiện tại tôi vẫn định hướng mình là ca sĩ, người làm nhạc và viết nhạc. Cho đến bây giờ, tôi tin chắc rằng vẫn chưa hiểu rõ hết được con người của mình đâu. Đôi khi sau này tôi qua hát dân ca hay là rapper thứ thiệt không còn kiểu hoa hậu có khi nó lại nổi hơn (Cười).