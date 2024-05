Á hậu Huyền My lộ gương mặt khác lạ, đơ cứng khi đọ sắc với Kỳ Duyên và Tiểu Vy

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên đã đăng ảnh hội ngộ cùng Á hậu Huyền My và Hoa hậu Tiểu Vy trong một sự kiện. Các nàng Hậu xuất hiện trong diện mạo sang trọng, quyến rũ, đọ nhan sắc mỗi người một vẻ. Tuy nhiên, Huyền My lại là người gây chú ý nhất vì gương mặt có phần khác lạ.

Hoa Hậu Kỳ Duyên, Tiểu Vy và Á hậu Huyền My hội ngộ trong một khung hình

Gương mặt của Á hậu Việt Nam 2014 được nhận thấy có sự khác lạ

Trong các bức ảnh chụp tại sự kiện này, nét mặt của Huyền My dường như không còn được tự nhiên như trước, hơi sưng nhẹ và cộng thêm biểu cảm đơ cứng. Khi so sánh với những hình ảnh trước đây của Á hậu Việt Nam 2014 có thể thấy rõ sự khác biệt. Điều này khiến một số khán giả đặt nghi vấn phải chăng Huyền My vừa mới can thiệp thẩm mỹ?

Một vài hình ảnh khác được chính Huyền My đăng tải cũng lộ rõ sự đơ cứng ở nét mặt

Huyền My đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Mặc dù không ít lần vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô vẫn được đánh giá là một trong những nhan sắc đứng đầu làng Hoa hậu - Á hậu Việt. Thậm chí, cô từng được truyền thông Trung Quốc đăng bài khen ngợi là "Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" và lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của trang TC Candler.

Những năm gần đây, Huyền My không còn hoạt động showbiz sôi nổi. Cô đang làm công việc MC, BTV của kênh truyền hình K+ và kinh doanh cơ sở chăm sóc sắc đẹp tại Hà Nội. Huyền My được nhiều khán giả ngưỡng mộ vì sở hữu cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch nước ngoài và đánh golf.