9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

Thuỳ Trang (SN 1999) lớn lên tại vùng đất nông nghiệp ở Đà Nẵng. Phần lớn quãng thời gian niên thiếu của cô học trò gắn liền với công việc làm nông phụ bố mẹ. Thời điểm thành sinh viên đại học, Trang đăng ký ngành Công nghệ Sinh học tại Đại học Nông Lâm TP.HCM. Quyết định này xuất phát từ hoàn cảnh gia đình làm nông nên Trang muốn học ngành “ứng dụng giải pháp vào nông nghiệp”.

Hai năm đầu đại học với Trang là giai đoạn khó khăn bởi thiếu sự định hướng và mông lung vì không biết bản thân có tìm được việc làm đúng chuyên môn học sau khi ra trường không. Nghi ngờ bản thân chọn sai ngành, thậm chí Trang từng nghĩ đến chuyện tạm dừng việc học.

“Khi mơ hồ với tương lai, tôi quyết định kiên trì với lựa chọn hiện tại của mình, đồng thời dành thời gian nỗ lực mở rộng trải nghiệm thật nhiều về ngành để đào sâu và xem bản thân có phù hợp với ngành hay không”, Trang kể lại.

Năm 2019, Trang nhận học bổng trao đổi Erasmus+ trị giá khoảng 750 EUR (khoảng 143 triệu đồng), ngành Khoa học thực phẩm tại Đại học Nông nghiệp và Khoa học Đời sống tại Hungary trong 5 tháng. Đây nơi lần đầu tiên cô được biết tới những đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thực phẩm và gieo mầm cho cô về định nghĩa cụ thể của khoa học.

Bước ngoặt đến năm thứ ba đại học khi Trang tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là lần đầu tiên cô gái Việt được ứng dụng những kiến thức chuyên môn vào thực hành nghiên cứu.

Được trực tiếp làm việc tại phòng thí nghiệm, nghiên cứu tài liệu và trao đổi với chuyên gia trong ngành giúp cô nhận ra sự phù hợp của bản thân với công việc nghiên cứu. Đây cũng là thời điểm Trang xác định rõ đam mê và định hướng phát triển dài hạn trong lĩnh vực công nghệ sinh học - thực phẩm.

“Tôi cảm thấy khoa học đã trả lời được những thắc mắc về thế giới tự nhiên của bản thân hồi nhỏ, càng làm nghiên cứu tôi càng khám phá được những kiến thức mới trước đây mình không lý giải được” , Trang chia sẻ.

Trang làm trợ lý nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania, giai đoạn 2023 – 2025.

Từ đó, Trang kiên trì theo đuổi hướng nghiên cứu, tham gia nhiều đề tài tại trường, đạt giải nhất cuộc thi Ý tưởng Nghiên cứu khoa học tại trường, thực hiện khóa luận tốt nghiệp và đóng góp vào một số công bố khoa học. Hành trình này cũng mở ra cho cô nhiều cơ hội học thuật ở nước ngoài.

Đến năm 2020, Trang tiếp tục tham gia chương trình thực tập ngắn hạn METI của Chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên thời điểm này COVID-19 diễn biến phức tạp nên toàn bộ chương trình thực tập phải chuyển qua hình thức trực tuyến.

Dịch COVID-19 cũng làm gián đoạn quá trình Trang hoàn thiện khoá luận tốt nghiệp và chuẩn bị hồ sơ để xin học bổng sau đại học ở Mỹ.

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Đại học Nông Lâm TP.HCM, cô tham gia thực tập tại Phòng thí nghiệm thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Changhua, Đài Loan (Trung Quốc) và hoàn thiện hồ sơ xin học bổng tiến sĩ tại Mỹ. Trang thú nhận rằng đây là thời điểm khó khăn nhất trong hành trình theo đuổi đam mê làm nghiên cứu vì nhận ra xuất phát điểm không đến từ trường đại học top đầu khiến cô gặp bất lợi khi xây dựng hồ sơ.

Trong nhiều tháng, Trang làm việc gần 16 tiếng mỗi ngày trong phòng thí nghiệm, sau đó tiếp tục học thêm ngoại ngữ, chấp nhận đánh đổi thời gian nghỉ ngơi và giải trí để đạt được mục tiêu du học.

“Bố mẹ thấy tôi học vất vả quá nên đã ngỏ ý hỗ trợ tiền để tôi đi du học, nhưng tôi không dám nhận vì gia đình không khá giả để có thể đầu tư chi phí lớn” , Trang kể.

Những nỗ lực của Trang được ghi nhận, cô trúng tuyển học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Đại học Sư phạm quốc lập Chương Hóa, Đài Loan, trị giá 15.000 nhân dân tệ mỗi tháng (75 triệu đồng) bên cạnh tiền học phí và kí túc xá.

Trang tiếp tục nhận được nhận học bổng bậc tiến sĩ trị giá 52.000 USD (gần 1,4 tỷ đồng) mỗi năm tại Đại học bang Pennsylvania (Upenn), Hoa Kỳ. Trang chọn theo đuổi Upenn, ngôi trường nằm trong nhóm đại học Ivy League tinh hoa nước Mỹ.

Sau một thời gian học tập (Tháng 8/2023 - Tháng 1/2025), Trang chuyển hướng theo học bậc Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thực phẩm của Đại học Upenn để nghiên cứu sâu về phụ phẩm nông nghiệp, sinh học phân tử trong thực phẩm và có nghiên cứu công bố trên tạp chí quốc tế, trình bày tại hội nghị khoa học. Cô được nhà trường giữ nguyên mức học bổng khi chuyển hệ, đáp ứng các tiêu chí làm khoá luận vào tháng 6/2025.

Thuỳ Trang làm việc tại phòng nghiên cứu của Đại học Upenn, tháng 2/2025.

Tháng 8/2025, Trang hoàn thành chương trình học. Nữ thạc sĩ quyết định dành thêm một năm để xây dựng nền tảng sự nghiệp, mở rộng mối quan hệ và học thêm ngoại ngữ. Trang làm việc song song giữa Việt Nam và Đài Loan, tiếp tục các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và phụ phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, cô xây dựng blog cá nhân nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm học thuật và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên theo đuổi công nghệ sinh học - thực phẩm. Sau ba năm hoạt động, blog của Trang đạt hơn 15.000 lượt đọc, trở thành kênh thông tin tham khảo của nhiều bạn trẻ.

Cô tự hào vì xuất phát điểm của bản thân, từ sinh viên thiếu định hướng trong những năm đầu đại học, Thuỳ Trang trở thành nhà nghiên cứu trẻ nhiệt huyết.

“Nếu bố mẹ không làm nông, có lẽ tôi đã không chọn vào Đại học Nông Lâm rồi dần tìm đường ra thế giới học tập và đủ chuyên môn mở ra cánh cửa nghề nghiệp phù hợp với năng lực, đam mê”, Trang nói.

Những thành tích nổi bật của Trang: - Giải Ba, Cuộc thi Poster Hội nghị Penn State Biorenewables Symposium (Hoa Kỳ), 2025. - Giải thưởng Giảng dạy sau đại học Robert D. & Jeanne L. Mccarthy & Học bổng sau đại học, 2024. - Được vinh danh là Nữ nhà khoa học xuất sắc - Phiên Vi sinh, 2022 tại sự kiện Rencontres de Quy Nhon lần thứ 5 - Hội nghị Sinh học Quốc tế. - Giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng Nghiên cứu Khoa học, 2020 - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. - Nhà sáng tạo nội dung học thuật - Science for The Future (SFF), giai đoạn 2020 - 2021. - Chủ tịch CLB Bio English Club (BEC), giai đoạn 2020 - 2022.



