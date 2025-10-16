97 người nhẹ dạ trước 1 giám đốc

Theo bản án sơ thẩm vừa được TAND TP HCM công bố, bị cáo Đoàn Duy Bình (SN 1984, cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hajime; trụ sở tại quận Gò Vấp cũ) bị tuyên 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Giăng bẫy

Hồ sơ thể hiện sau khi đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản từ năm 2008 đến 2011, Bình về nước mở lớp dạy tiếng Nhật. Năm 2014, Bình thành lập Công ty Hajime, đăng ký ngành nghề kinh doanh gồm dạy ngoại ngữ, tổ chức du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, công ty này không có chức năng cũng như giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Từ năm 2016 đến 2018, Bình lợi dụng danh nghĩa Công ty Hajime để tư vấn, quảng cáo gian dối rằng doanh nghiệp có khả năng đưa lao động sang Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh, kỹ sư… Bình yêu cầu người có nhu cầu nộp tiền cọc từ 30 triệu đến 115 triệu đồng hoặc phí tư vấn 1.500 USD.

Tờ biên nhận tiền Bình ký với nạn nhân - Ảnh: NLĐO

Để tạo lòng tin, Bình còn ký các "hợp đồng vay tiền" (ngụy tạo tại các văn phòng công chứng) hoặc "hợp đồng nguyên tắc tư vấn dịch vụ xuất khẩu lao động", cam kết sẽ hoàn tiền nếu sau 4 tháng không có kết quả. Ngoài ra, Bình còn cho người học tiếng Nhật tại các trung tâm uy tín như Seiko, Vimas, Tracimexco, Anh Dương để củng cố niềm tin.

Khi các học viên học gần xong, Bình tiếp tục soạn hợp đồng "thực tập kỹ năng tại Nhật Bản" bằng tiếng Việt và tiếng Nhật, rồi yêu cầu nộp thêm 20 – 40 triệu đồng để "mua vé máy bay, làm thủ tục xuất cảnh". Sau đó, Bình cắt đứt liên lạc.

Đặc biệt nguy hiểm cho xã hội

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6-2016 đến tháng 9-2018, Đoàn Duy Bình đã nhận tổng cộng hơn 8 tỉ đồng và 20.200 USD của 97 người, trả lại 528 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 7,99 tỉ đồng của 93 bị hại.

Toàn bộ số tiền Bình chiếm đoạt được dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, hiện không còn khả năng khắc phục hậu quả.

HĐXX nhận định bị cáo Bình biết rõ mình không có quyền và năng lực pháp lý để môi giới lao động nước ngoài, song vẫn cố tình dùng pháp nhân công ty để đưa thông tin gian dối, chiếm đoạt tiền của hàng chục người.

Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự, ảnh hưởng uy tín các chương trình hợp pháp đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài.

Ngoài hình phạt 14 năm tù, tòa còn buộc bị cáo Đoàn Duy Bình bồi thường hơn 7,9 tỉ đồng cho các bị hại theo danh sách được xác định trong hồ sơ vụ án.