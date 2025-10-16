Cá tầm chết trắng hồ Măng Đen, người nuôi mất trắng 7,7 tỉ đồng

Ngày 16-10, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cho biết do mưa lớn kéo dài khiến lũ ống đổ về đã làm trôi, đứt vỡ đường ống dẫn nước của 2 hộ dân, làm chết 45 tấn cá tầm, thiệt hại gần 7,7 tỉ đồng.

Đàn cá tầm bị chết do sốc, thiếu oxy - Ảnh CTV

Trong thời gian qua, trên địa bàn xã Măng Đen có mưa lớn, kéo dài, đặc biệt vào ngày 14-10 và 15-10, khiến lũ ống đổ về, gây hư hỏng đường ống dẫn nước vào các bể nuôi cá tầm của ông Trần Văn Sự và Trần Thanh Bình, gây chết tổng cộng 45 tấn cá tầm, trọng lượng từ 1kg đến 3kg/con.

Trong đó, trại cá tầm của ông Trần Thanh Bình bị chết khoảng 15 tấn, tổng thiệt hại khoảng 2,2 tỉ đồng. Còn trại cá tầm của ông Trần Văn Sự bị chết khoảng 30 tấn, thiệt hại 4,2 tỉ đồng. Ngoài ra, chi phí sửa chữa đường ống dẫn nước khoảng 1,3 tỉ đồng.

45 tấn cá tầm bị chết khiến người dân chịu thiệt hại nặng nề

Theo UBND xã Măng Đen, do nước lũ đổ về lớn làm vỡ, trôi đường ống dẫn nước vào các bể nuôi khiến cá bị sốc, thiếu oxy, gây chết hàng loạt.

Ông Trần Văn Sự cho biết để nuôi được lứa cá tầm này ông đã dồn hết tài sản, công sức. Nay đàn cá tầm bị chết hết khiến ông rơi vào cảnh trắng tay.



