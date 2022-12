9 nữ chính nổi bật nhất phim Hàn 2022: Kim Hye Soo ẵm 2 vai xuất sắc, Suzy - Yoona thăng hạng sự nghiệp

Năm 2022 là thời gian toả sáng của hàng loạt mỹ nhân, chị đại xinh đẹp trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn.



Từ đầu năm đến giờ, Kim Hye Soo đảm nhận hai vai chính ở hai bộ phim được đánh giá cao, được xếp vào hàng bom tấn của năm là Tòa Án Vị Thành Niên và Dưới Bóng Trung Điện. Nếu Tòa Án Vị Thành Niên được đánh giá là có kịch bản mới lạ, khai thác câu chuyện đầy thú vị, xoay quanh các tội phạm nhỏ tuổi thì Dưới Bóng Trung Điện lại là bộ phim hoàn hảo từ đầu đến cuối, không bị đầu voi đuôi chuột như phần lớn phim truyền hình hiện nay. Ở cả hai bộ phim này, Kim Hye Soo đều hoàn thành vô cùng xuất sắc vai trò người dẫn dắt câu chuyện cũng mang tới cho khán giả hai hình tượng hoàn toàn mới mẻ của chính mình.

2. Kim Ji Won

Kim Ji Won năm vừa qua có một màn tái xuất ấn tượng với vai nữ chính trong bộ phim Nhật Ký Tự Do Của Tôi. Đây cũng là tác phẩm được đánh giá là thuộc hàng xuất sắc nhất truyền hình Hàn 2022. Với vai diễn một cô gái chán ghét cả thế giới, mất phương hướng trong cuộc đời, Kim Ji Won mang đến một khía cạnh hoàn toàn mới, khiến khán giả phải trầm trồ với màn hóa thân của mình.

Dù bộ phim Twenty Five Twenty One gây tranh cãi về cái kết nhưng không thể phủ nhận việc phim có chất lượng tốt và màn thể hiện của Kim Tae Ri thì quá ấn tượng. Dù đã ngoài 30 nhưng cô vẫn nhập vai xuất sắc một nữ sinh trung học mê đấu kiếm và vô tư trước thời cuộc. Sự trưởng thành của nhân vật qua từng giai đoạn cũng cho khán giả thấy sự chuyển biến rõ nét trong lối diễn nội tâm của mỹ nhân họ Kim.

Năm vừa qua, Suzy tái xuất với bộ phim Anna, một tác phẩm chỉ có độ dài vẻn vẹn 8 tập nhưng lại được đánh giá là bộ phim xuất sắc nhất trong sự nghiệp của nữ idol. Bộ phim giúp Suzy bứt phá, thật sự được thừa nhận với tư cách một diễn viên chuyên nghiệp. Trong phim, cô vào vai một cô gái tài giỏi nhưng gia cảnh khó khăn, phải làm giúp việc cho tiểu thư Anna và sau đó là giả danh Anna đã bước chân vào giới thượng lưu.

Tương tự với Suzy, Yoona cũng là idol đóng phim và thành công vang dội trên màn ảnh Hàn năm nay. Với bộ phim Big Mouth, Yoona được đánh giá là trưởng thành rõ nét về cách diễn xuất, biểu cảm và cả đài từ. Ngoài ra năm nay cô còn tiếp tục chứng minh sức hút phòng vé của mình với bom tấn điện ảnh Confidential Assignment 2.

Kim Se Jeong đóng phim đã nhiều năm nhưng phải tới năm nay, khi góp mặt trong bộ phim A Business Proposal, Kim Se Jeong mới thực sự được quan tâm. Dù kịch bản không quá mới nhưng màn thể hiện ấn tượng, chemistry ngọt ngào giữa cô với Ahn Hyo Seop cùng sự góp sức của dàn diễn viên phụ đã giúp A Business Proposal trở thành một trong số những tác phẩm ăn khách nhất năm nay. Đáng tiếc ngay sau đó, Kim Se Jeong quá vội vàng trở lại với Today’s Webtoon và nhận ngay “bom xịt”.

Trước khi tạm dừng sự nghiệp để kết hôn và sinh con, hồi đầu năm nay, tình đầu quốc dân Son Ye Jin đã kịp tái xuất trong bộ phim Thirty Nine. Trong phim cô vào vai Mi Do, một người phụ nữ 39 tuổi trải qua nhiều tổn thương, mất mát, cuối cùng cũng có được tình yêu và chấp nhận sự thật rằng người bạn thân nhất đã ra đi mãi mãi, không thể cùng cô đón tuổi 40. Vai diễn không quá khó với Son Ye Jin nhưng câu chuyện nhân văn, hành trình cùng nhau hoàn thành những tâm nguyện tuổi 40 của ba người phụ nữ và những nét tương đồng của Mi Do với chính mỹ nhân họ Son khiến vai diễn này trở nên đầy ý nghĩa.

Jung So Min là đóa hoa nở muộn xinh đẹp của màn ảnh Hàn. Tài năng, có ngoại hình nổi bật nhưng So Min mãi không gặp thời. Năm 2022, với bộ phim Hoàn Hồn, tên tuổi của cô thăng hạng vượt bậc. Đáng tiếc sang tới phần 2, cô lại không còn cơ hội góp mặt.

Là Thị hậu nức tiếng xứ Hàn, dễ hiểu khi Seo Hyun Jin gây ấn tượng mạnh mẽ với màn trở lại trong bộ phim truyền hình Why Her. Đáng tiếc, kịch bản phim không mấy ấn tượng lại thêm nam chính diễn đơ khiến Why Her không mấy thành công. Dù vậy màn nhập vai xuất sắc của cô vẫn khiến khán giả nổi da gà. Cô cũng được cho là “gánh còng lưng” bộ phim này.









Nguồn ảnh: Naver