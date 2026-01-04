9 loại cây đuổi côn trùng tốt nhất cho năm mới 2026: Dễ trồng chưa từng thấy!

Mang cây xanh vào không gian sống giúp cải thiện tinh thần và môi trường, nhưng nhiều người e ngại vì sâu bọ và việc chăm sóc phức tạp. Thực tế, có nhiều loại cây trồng trong nhà rất dễ sống, ít sâu bệnh và phù hợp cả với người mới bắt đầu. Đặc biệt, có những loại cây còn giúp xua đuổi côn trùng hiệu quả.

Khi năm mới 2026 đã đến, nhiều người bắt đầu công cuộc dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa. Nếu bạn đang chưa biết trồng gì cho căn nhà sạch sẽ tinh tươm, thì dưới đây là những loại cây đuổi côn trùng tốt nhất, và đặc biệt dễ trồng, theo công ty cây xanh Good Earth Plants (Mỹ).

1. Sansevieria (Cây lưỡi hổ)

Sansevieria, còn gọi là cây lưỡi hổ, là một trong những loại cây trồng trong nhà bền bỉ và kháng sâu hại tốt nhất. Cây có lá cứng, dày, mọc thẳng đứng, với các màu xanh, vàng và kem loang. Nhờ cấu trúc lá chắc và nhựa có độc tính nhẹ, côn trùng rất hiếm khi tấn công cây này.

Lưỡi hổ có thể sống trong hầu hết các điều kiện ánh sáng, từ nắng gián tiếp đến ánh sáng yếu trong phòng. Đây là loại cây rất dễ chăm sóc, chỉ cần tưới nước mỗi 7–10 ngày; vào mùa đông, thậm chí chỉ cần tưới mỗi tháng một lần. Lưỡi hổ rất phù hợp cho nhà ở, văn phòng và các không gian cần cây ít tốn công bảo dưỡng.

Lưu ý: Cây độc với thú cưng và trẻ nhỏ.

2. Aglaonema (Cây vạn lộc, phú quý, ngọc ngân)

Chi Aglaonema nổi bật với lá xanh pha các mảng màu bạc, vàng hoặc kem, tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. Đây là loại cây có khả năng kháng bệnh tốt, côn trùng ít khi gây hại. Cây có thể ra hoa trắng và kết quả màu đỏ cam khi trưởng thành.

Aglaonema chịu được nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, nhưng không thích ánh nắng trực tiếp. Cây ưa ấm, cần độ ẩm vừa phải và nên được tưới nước khoảng mỗi 7 ngày. Tránh đặt cây ở nơi có gió lùa vì có thể khiến lá bị vàng.

Lưu ý: Cây độc với thú cưng.

3. Bromeliads (Cây dứa cảnh)

Bromeliads là nhóm cây cảnh có hơn 2.000 loài, nổi bật với lá dày, mọc xoắn thành hình phễu ở trung tâm. Chính cấu trúc lá cứng này khiến côn trùng không muốn tấn công, đồng thời cây cũng rất ít bị bệnh.

Dứa cảnh sống tốt trong ánh sáng gián tiếp và thậm chí dưới ánh sáng nhân tạo. Khi tưới nước, chỉ cần đổ nước vào “cốc” trung tâm của cây. Cây chịu hạn tốt và không cần tưới thường xuyên, đặc biệt vào mùa đông.

Ưu điểm lớn: Không độc với thú cưng và trẻ nhỏ.

4. Aspidistra Elatior (Cây gang / Cast Iron Plant)

Cây gang đúng như tên gọi – cực kỳ bền bỉ và dễ sống. Cây chịu được điều kiện khắc nghiệt như thiếu sáng, bụi bẩn, nhiệt độ thay đổi và việc tưới nước không đều. Đây là một trong những loại cây dễ trồng nhất cho không gian trong nhà.

Cây có lá xanh đậm, bóng, dài và rất ít khi bị côn trùng tấn công. Việc chăm sóc đơn giản: tưới nước khi đất khô, không cần ánh sáng mạnh.

Ưu điểm: Không độc.

5. Coleus Blumei (Cây lá gấm)

Cây lá gấm được yêu thích nhờ lá nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, tím, vàng, cam, xanh… Lá dày và hơi cứng khiến côn trùng không thích bám vào.

Cây ưa ánh sáng mạnh và đất luôn ẩm, phù hợp với những người thường xuyên tưới cây. Coleus phát triển nhanh và dễ trồng, thích hợp để tạo điểm nhấn màu sắc trong nhà.

Lưu ý: Không độc với người nhưng có thể gây hại nhẹ cho thú cưng.

6. Dracaena (Cây thiết mộc lan)

Dracaena là nhóm cây thân cao, lá dài, cứng, có nhiều kiểu màu sắc khác nhau. Nhờ lá dày và chắc, cây có khả năng chống sâu hại tốt và thích nghi tốt với môi trường trong nhà.

Cây thích ánh sáng tán xạ, có thể sống dưới đèn huỳnh quang, cần độ ẩm vừa phải và đất không bị úng. Dracaena đặc biệt phù hợp với phòng làm việc, nhà bếp hoặc phòng tắm.

Lưu ý: Cây độc với thú cưng.

7. Citronella (Cây sả Java)

Cây citronella có mùi hương chanh đặc trưng giúp xua đuổi muỗi tự nhiên. Cây có thể trồng trong nhà hoặc ngoài ban công, sân thượng.

Cây ưa sáng, phát triển tốt trong chậu và cao khoảng 30–40 cm. Lá có thể vò nhẹ để tăng khả năng xua muỗi. Đây là lựa chọn vừa trang trí vừa hữu ích cho gia đình.

8. Các loại thảo mộc trồng trong nhà

Nhiều loại thảo mộc như húng quế, bạc hà, hẹ, cúc La Mã có tinh dầu mạnh khiến côn trùng tránh xa. Chúng dễ trồng trong chậu, thích hợp đặt ở cửa sổ bếp hoặc ban công nhiều nắng.

Ngoài tác dụng đuổi côn trùng, thảo mộc còn có thể dùng trong nấu ăn hoặc pha trà, mang lại giá trị sử dụng cao.

Ưu điểm: Không độc.

9. Crassula Arborescens (Cây ngọc bích)

Cây ngọc bích là loại cây mọng nước có lá dày, trơn, chứa nhựa độc với côn trùng. Cây dễ trồng, sinh trưởng nhanh và có thể cắt tỉa, nhân giống dễ dàng.

Cây thích ánh sáng tự nhiên, phù hợp đặt gần cửa sổ và có thể chịu được nhiều mức nhiệt độ khác nhau.

Lưu ý: Độc với chó và mèo.