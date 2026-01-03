Nói thật lòng: Giàu đến mấy cũng ĐỪNG MUA 6 thứ này, tỉ lệ thất vọng bằng 100%

Lối sống tối giản không có nghĩa là kham khổ mà là biết chọn lọc. Không phải món đồ nào đang hot, đang rẻ hay nhiều người dùng cũng thực sự cần thiết. Thậm chí, có những thứ càng được mua nhiều càng dễ khiến bạn hối hận nếu lỡ "fomo".

Dưới đây là 6 món đồ dễ trở thành khoản chi vô nghĩa như vậy.

1. Trang sức giá rẻ

Trang sức giá rẻ có mẫu mã bắt mắt, giá mềm nên khiến người mua chốt đơn mà không cần suy nghĩ. Với nhiều người, đây là lựa chọn để đeo vài lần, chán thì thôi.

Tuy nhiên, phần lớn trang sức giá rẻ được gia công từ kim loại kém chất lượng, dễ gây kích ứng da, nhanh xỉn màu và rất khó sử dụng lâu dài. Nhìn chung thì chúng cũng đi ngược lại tinh thần tối giản vì mua nhiều mà dùng ít, nhanh chóng bị bỏ quên. Về lâu dài không chỉ tốn tiền mà còn khiến không gian sống bừa bộn hơn.

2. Những loại hoa có mùi hương quá nồng

Chơi hoa giúp không gian sống đẹp và gần gũi thiên nhiên hơn, nhưng không phải loài hoa nào cũng phù hợp để trưng trong nhà. Những loại hoa có mùi hương quá đậm, đặc biệt là hoa cắt cành có thể gây khó chịu, kích thích thần kinh hoặc làm tăng nguy cơ dị ứng với người nhạy cảm. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, một số loài hoa còn tiềm ẩn rủi ro nếu vô tình tiếp xúc hay ăn phải.

Khi chọn hoa trang trí, bạn nên ưu tiên mùi hương nhẹ, hình dáng gọn gàng, dễ chăm sóc, thay vì chỉ chạy theo vẻ ngoài bắt mắt, nếu không sẽ sớm hối hận sau 2-3 ngày trưng bày.

3. Bát đĩa "đẹp mắt"

Trong gian bếp hiện đại, bát đĩa không chỉ để dùng mà còn để tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Tuy nhiên, không phải loại nào đẹp cũng an toàn.

Thực tế là một số dòng bát đĩa vẽ màu trên bề mặt men có nguy cơ thôi nhiễm kim loại nặng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc thực phẩm nóng. Việc sử dụng lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mà người dùng khó nhận biết ngay. Đây thường là những item trông bắt mắt, lung linh nhưng được bán với giá rẻ.

Thế nên khi chọn đồ dùng nhà bếp, tính an toàn nên được đặt trước yếu tố thẩm mỹ. Men trong, men dưới men hoặc các sản phẩm đạt chứng nhận an toàn vẫn là lựa chọn đáng ưu tiên hơn.

4. Đồ gia dụng "hot trend"

Máy móc mini, thiết kế xinh xắn, giá vừa túi tiền - nhấn mạnh ưu điểm để nâng tầm sản phẩm là công thức quen thuộc của rất nhiều món đồ gia dụng được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Song, không ít sản phẩm chỉ phát huy tác dụng trong thời gian rất ngắn rồi nhanh chóng hư hỏng, công suất hạn chế, độ bền không cao và sớm bị "xếp xó". Sau cùngg, bạn lại thấy tiếc tiền và hối hận không hiểu sao mình lại mua về, đã vây còn chiếm diện tích trong nhà.

Vậy nên thay vì chạy theo trào lưu, việc đầu tư ít nhưng chọn kỹ, ưu tiên thương hiệu uy tín và nhu cầu thực sự sẽ giúp không gian sống gọn gàng và hiệu quả hơn.

5. Mua nhiều quần áo theo mốt

Thời trang thay đổi liên tục và không phải xu hướng nào cũng đủ "sống lâu" trong tủ đồ. Rất nhiều món đồ từng được mua vì thấy đẹp trên mạng nhưng chỉ sau vài lần mặc đã không còn phù hợp.

Về lâu dài, việc mua sắm cảm tính khiến tủ quần áo ngày càng đầy nhưng lại "không có gì để mặc". Trong khi đó, những thiết kế cơ bản, chất liệu tốt, phom dáng dễ phối lại có tuổi thọ cao hơn nhiều. Bài học rút ra là một tủ đồ gọn gàng, xoay quanh các item nền tảng, không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp việc ăn mặc hằng ngày trở nên nhẹ nhàng hơn.

6. Dụng cụ tập thể dục

Không phải ai cũng vậy, nhưng không ít người từng hào hứng mua tạ, thảm yoga, dây nhảy với mong muốn "bắt đầu sống lành mạnh". Nhưng sau vài tuần, những món đồ này lại nằm yên một chỗ.

Thực tế, thói quen vận động phụ thuộc nhiều vào kỷ luật và môi trường, không hoàn toàn nằm ở việc có hay không dụng cụ. Đi bộ, chạy bộ ngoài trời, chơi thể thao cùng bạn bè hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng thường dễ duy trì hơn và mang lại cảm giác tích cực hơn.

Nguồn: post.smzdm