9 dấu hiệu bệnh lý thể hiện rõ trên khuôn mặt

Đừng chủ quan nếu khuôn mặt bạn xuất hiện một trong các dấu hiệu dưới đây!

Da hoặc môi khô, bong tróc

Đây là dấu hiệu cảnh báo phổ biến của tình trạng mất nước. Theo Bác sĩ Roshini Raj (Phó giáo sư y khoa tại Trường Y thuộc Đại học New York (NYU) kiêm tác giả cuốn sách What the Yuck?, tình trạng này cũng có thể báo hiệu một vấn đề nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến chức năng tuyến mồ hôi, chẳng hạn như suy giáp (do thiếu hụt hormone tuyến giáp) hoặc tiểu đường. Các dấu hiệu khác của suy giáp bao gồm cảm giác ớn lạnh, tăng cân và mệt mỏi. Triệu chứng tiểu đường bao gồm khát nước dữ dội, đi tiểu thường xuyên và nhìn mờ. Triệu chứng này cũng có thể phản ánh các bệnh lý như chàm (eczema), vảy nến, viêm da hoặc phản ứng dị ứng thuốc.

Lông mọc nhiều trên mặt

Tình trạng lông mọc không mong muốn, đặc biệt là dọc theo đường viền hàm, cằm và mép trên, có thể là triệu chứng của hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), một dạng mất cân bằng nội tiết tố khiến nồng độ hormone nam tăng cao. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), tình trạng này có thể ảnh hưởng đến 5 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc có nhiều lông trên mặt không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với vấn đề sức khỏe; đó có thể chỉ là đặc điểm di truyền của bạn.

Các nốt mềm màu vàng trên mí mắt

Những bệnh nhân có các tổn thương chứa cholesterol này (gọi là u vàng mí mắt hay xanthelasma) có thể đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên tạp chí Medical Principles and Practice cho thấy, những người bị u vàng mí mắt thường có chỉ số BMI và mức cholesterol toàn phần cao hơn, từ đó làm tăng nguy cơ gặp các biến cố tim mạch.

Bọng mắt và sưng húp quanh mắt

Đôi mắt trông mệt mỏi có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng dị ứng mãn tính; dị ứng làm giãn mạch máu và khiến dịch thoát ra ngoài thành mạch. Theo Bác sĩ Raj, người đồng sáng lập công ty chăm sóc da TULA, tại vùng da nhạy cảm dưới mắt, hiện tượng này gây ra tình trạng sưng húp và xuất hiện quầng thâm màu tím xanh. Các nguyên nhân tiềm ẩn khác bao gồm suy giáp và chứng ngưng thở khi ngủ.

Khuôn mặt mất cân đối

Đây có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên của đột quỵ, theo Bác sĩ Leana Wen, bác sĩ cấp cứu tại Đại học George Washington kiêm đồng tác giả cuốn sách When Doctors Don't Listen: How to Avoid Misdiagnoses and Unnecessary Tests (tạm dịch: Khi bác sĩ không lắng nghe: Cách tránh chẩn đoán sai và các xét nghiệm không cần thiết). "Bệnh nhân thường mô tả tình trạng này như sau: 'Tôi soi gương và thấy khuôn mặt mình trông khác lạ'".

Bạn cũng có thể nhận thấy một bên mặt bị tê hoặc cảm giác như không thể cười trọn vẹn, hoặc gặp khó khăn khi nói chuyện. Tình trạng mất cân đối trên khuôn mặt có thể do liệt mặt Bell (Bell's Palsy) gây ra, nhưng cần loại trừ nguy cơ đột quỵ trước khi xem xét các nguyên nhân khác. Chìa khóa để điều trị đột quỵ là hành động nhanh chóng. Đột quỵ cũng có thể biểu hiện qua các triệu chứng như nhìn đôi (nhìn một vật thành hai) và yếu tay hoặc chân.

Thay đổi màu sắc da

Ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe. Da nhợt nhạt có thể là dấu hiệu của bệnh thiếu máu. Sắc vàng trên da có thể báo hiệu bệnh gan. Theo Bác sĩ Mallika Marshall, chuyên gia nội khoa và nhi khoa tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, môi hoặc vùng da dưới móng tay chuyển sang màu hơi xanh có thể là dấu hiệu của bệnh tim hoặc phổi.

Phát ban và các mảng da bất thường

Bác sĩ Raj cho biết một số vấn đề về tiêu hóa có thể biểu hiện qua da. Các cụm nốt đỏ gây ngứa có thể là dấu hiệu của bệnh Celiac, một chứng rối loạn tự miễn dịch khiến cơ thể phản ứng lại với gluten. Vết phát ban hình cánh bướm trải dài qua gò má và sống mũi có thể là dấu hiệu của bệnh lupus, một căn bệnh tự miễn. Ngoài ra, dị ứng, bệnh chàm (eczema), chứng đỏ mặt (rosacea) và một số bệnh nhiễm trùng cũng có thể gây phát ban trên mặt.

Rụng lông, tóc

Rụng lông mi hoặc lông mày có thể là dấu hiệu của chứng rụng tóc từng mảng (alopecia areata), một bệnh tự miễn tấn công các nang lông. Bác sĩ Benjamin Bert, chuyên gia nhãn khoa tại Trung tâm Y tế MemorialCare Orange Coast ở Fountain Valley, California, cho biết: "Căn bệnh này có thể chỉ khu trú ở một số bộ phận hoặc ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Ở vùng mắt, tình trạng rụng lông có thể bao gồm cả lông mi hoặc lông mày". Hiện đã có các phương pháp điều trị, nhưng đáng tiếc là chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn.

Nốt ruồi mới xuất hiện

Hầu hết các nốt ruồi thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Bác sĩ Raj khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu để kiểm tra bất kỳ nốt ruồi hoặc khối u mới nào xuất hiện trên da. Chúng có thể là dấu hiệu của ung thư da, hoặc trong một số trường hợp, là biểu hiện của bệnh lý bên trong cơ thể hay hội chứng di truyền.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Huffpost)