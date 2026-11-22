Bạn có giải được bài Toán này ngay từ lần đầu tiên đọc đề không? Hãy thử sức nhé!

Tại Sơn Đông (Trung Quốc), một người mẹ đang kèm con làm bài tập ở nhà với đề bài: "8 năm trước Hồng 8 tuổi, vậy 8 năm sau Hồng bao nhiêu tuổi?". Người mẹ khăng khăng đáp án là 16 và mắng con làm sai. Không ngờ đứa trẻ bình tĩnh giải thích rành mạch cách suy luận, khiến người mẹ nghe xong liền đứng hình.

Cách tính của người mẹ rất đơn giản: 8 cộng 8 bằng 16. Chị nghĩ đây là bài toán nhìn thoáng qua là ra kết quả, con viết 24 chắc chắn là do nghĩ phức tạp quá. Lúc đó, chị còn định mắng con một trận vì cho rằng con tự làm khó mình, cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt.

Đứa trẻ thở dài một tiếng, rồi từ tốn phân tích cho mẹ hiểu: 8 năm trước 8 tuổi, vậy tuổi hiện tại của Tiểu Hồng chẳng phải là 16 sao? Thêm 8 năm nữa thì phải lấy tuổi hiện tại cộng thêm 8, tính ra là 24 tuổi. Đứa trẻ vừa dứt lời, người mẹ mới ngớ người nhận ra mình đã bỏ sót mất mốc trung gian là "hiện tại", rơi đúng vào cái bẫy mà đề bài giăng sẵn.

Xem xong đoạn video này, không ít cư dân mạng cũng nhớ lại trải nghiệm kèm con học bài của chính mình. Có người kể nhà mình cũng y hệt, trước đây kèm con học lớp 1, lúc nào cũng nghĩ con tính sai nên quát mắng con, đến khi quay lại đọc kỹ đề mới phát hiện chính mình hiểu sai, khiến đứa trẻ ấm ức khóc nức nở.

Ảnh minh họa

Nhiều bậc phụ huynh khi kèm con học rất dễ mang theo định kiến cá nhân, mặc định rằng con sai còn mình đúng. Chúng ta thường có thói quen giải bài theo phản xạ đầu tiên, thấy con số là cộng thẳng vào nhau mà bỏ qua sự dịch chuyển của mốc thời gian trong đề bài. Tư duy của người lớn rất dễ "lười biếng", tự cho là đúng rồi nhảy cóc qua các bước trung gian, trong khi trẻ nhỏ lại chịu khó lần lượt gỡ rối từng bước một. Chuyện kèm con làm bài tập chưa bao giờ chỉ là việc học của riêng đứa trẻ.

Cha mẹ rất dễ rơi vào ngộ nhận về vai trò của mình, tự cho rằng bản thân chính là "đáp án chuẩn", mà quên mất người lớn cũng có những điểm mù tư duy và cũng có lúc bất cẩn sập bẫy. Khi xảy ra bất đồng, đừng vội vàng phủ nhận con trẻ, hãy dừng lại lắng nghe xem con đang suy nghĩ như thế nào. Hướng tư duy của trẻ có thể chưa chắc đã đúng hoàn toàn, nhưng việc con sẵn sàng nói ra suy nghĩ của mình bản thân đã là sự tư duy độc lập. Chỉ khi cha mẹ buông bỏ chấp niệm "mình chắc chắn đúng", mới không vì sai sót của bản thân mà trách oan những đứa trẻ đang nghiêm túc làm bài.