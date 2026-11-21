Từ hành trình lập nghiệp sau những lần thi đại học không thành đến cách lựa chọn và trọng dụng nhân tài, bầu Đức cho thấy một quan điểm nhất quán: bằng cấp không phải tất cả, nhưng tri thức và năng lực luôn được coi trọng.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)

Năm 1982, sau khi tốt nghiệp THPT ở tuổi 20, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), lên TP.HCM dự thi đại học nhưng không đỗ.

Sau nhiều lần thi không thành, ông quyết định rẽ hướng sang con đường lập nghiệp và thành lập Xí nghiệp tư nhân Hoàng Anh vào năm 1990, hoạt động sản xuất đồ gỗ. Sau gần 40 năm, ông Đức phát triển thành Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hoạt động đa lĩnh vực như khoáng sản, cao su, thủy điện, bất động sản, bóng đá, nông nghiệp, doanh thu mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng.

Có thời điểm, vị doanh nhân tự hào nói: “Tôi không có bằng đại học nhưng có khoảng 10 nghìn cử nhân đã làm việc cho tôi. Có những người học ở Mỹ tốt nghiệp đại học loại xuất sắc…”.

Mới đây, câu chuyện này một lần nữa được nhắc đến khi HAGL thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững ESG trực thuộc HĐQT. Đáng chú ý, ủy ban do bầu Đức tập hợp có 6 thành viên, trong đó gồm 2 tiến sĩ và 3 thạc sĩ có chuyên môn liên quan đến nông nghiệp, tài chính và luật.

Cụ thể là ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc HAGL, giữ chức Trưởng ban. Bà Hà Kiết Trân và ông Phan Việt Hà lần lượt đảm nhiệm vị trí Phó ban phụ trách tài chính và kỹ thuật. Ba thành viên còn lại là những nhân sự phụ trách pháp chế, kinh doanh và nghiệp vụ nông nghiệp tại HAGL cùng đơn vị thành viên.

Nói về đội ngũ này, bầu Đức chia sẻ: "Tôi đã quy tụ một lực lượng rất mạnh với các thạc sĩ tài chính, thạc sĩ luật, tiến sĩ nông nghiệp. Rất hiếm ủy ban doanh nghiệp nào hội tụ tới 2 tiến sĩ và 3 thạc sĩ như vậy".

Với người từng không có cơ hội theo học đại học, việc sở hữu đội ngũ hàng nghìn cử nhân và tập hợp những nhân sự có học vị cao trong Ủy ban ESG là một dấu ấn đáng chú ý. Điều này cũng cho thấy bầu Đức coi trọng kiến thức, bằng cấp và chuyên môn trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Bầu Đức luôn coi trọng những người có chuyên môn và không ngừng học hỏi.

Dù không có bằng đại học, bầu Đức nhiều lần khẳng định bản thân không ngừng học hỏi. Ông cho biết trường đại học của mình chính là đường đời, là những nỗ lực để vượt qua tuổi thơ cơ cực và thất bại trên con đường học vấn, là những kinh nghiệm tích lũy từng ngày.

Ông nói: “Tôi không có bằng đại học là đúng nhưng người ta tưởng tôi không học là hiểu lầm. Ở trường đại học, các bạn chỉ có 5 năm còn tụi tôi học trường đời tới 35 năm rồi”.

Trong tuyển dụng, vị doanh nhân đề cao đạo đức, năng lực và tinh thần cầu tiến. Theo ông, dù giỏi đến đâu, mỗi người vẫn cần giữ sự khiêm nhường, không ngừng học hỏi, tránh tự mãn hay coi thường người khác.