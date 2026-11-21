Nhân dịp kỷ niệm 70 thành lập Nhạc viện TP.HCM (1956-2026) vừa qua, ca sĩ Mỹ Tâm đã ủng hộ trường cũ 200 triệu đồng. Trước khi trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, Mỹ Tâm từng theo học hệ trung cấp chính quy, chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Trong quá trình học tập, cô được đào tạo trực tiếp bởi giảng viên thanh nhạc Quốc Trụ.

Mỹ Tâm là một trong những giọng ca được khán giả Việt vô cùng yêu thích sau rất nhiều năm

Sau 4 năm, tháng 6/2001, Mỹ Tâm tốt nghiệp thủ khoa hệ trung cấp chuyên ngành Thanh nhạc với điểm số 9,5. Thành tích này trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi âm nhạc của nữ ca sĩ.

Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện năm 2001, Mỹ Tâm phát hành album đầu tay Mãi yêu, từng bước khẳng định tên tuổi trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc như Tóc nâu môi trầm, Nhé anh, Ước gì, Họa mi tóc nâu và Cây đàn sinh viên góp phần đưa giọng hát của cô đến gần hơn với công chúng.

Trong những năm tiếp theo, Mỹ Tâm liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc, tổ chức liveshow và giành nhiều giải thưởng. Năm 2012, cô được vinh danh tại Mnet Asian Music Awards (MAMA). Một năm sau, nữ ca sĩ tiếp tục giành giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV Europe Music Awards 2013.

Năm 2014, Mỹ Tâm nhận giải Asia's Music Legend tại sự kiện Top Asia Corporate Ball ở Malaysia. Đến năm 2015, cô tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất tại Big Apple Music Awards.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng các sản phẩm âm nhạc, Mỹ Tâm còn là một trong số ít ca sĩ Việt Nam duy trì sức hút với những chương trình biểu diễn quy mô hàng chục nghìn khán giả.

Năm 2004, cô tổ chức liveshow Yesterday & Now, thu hút khoảng 10.000 người. Đến năm 2022, liveshow Tri âm tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tiếp tục gây chú ý với khoảng 30.000 khán giả.

Cuối năm 2025, Mỹ Tâm thực hiện concert See The Light tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút khoảng 40.000 người theo thông tin từ ban tổ chức. Đây cũng là chương trình biểu diễn cá nhân có quy mô lớn nhất của cô tính đến thời điểm đó.

Bên cạnh âm nhạc, Mỹ Tâm còn thử sức với lĩnh vực điện ảnh. Năm 2019, cô đảm nhận vai chính và tham gia sản xuất bộ phim Chị trợ lý của anh. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 70 tỷ đồng.

Năm 2023, nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu phim tài liệu âm nhạc Người giữ thời gian: Tri âm Movie, ghi lại hành trình chuẩn bị và thực hiện các đêm diễn trong chuỗi liveshow Tri âm. Gần đây nhất, Mỹ Tâm là Giám đốc đảm nhận vai Út Lanh, đồng thời giữ vai trò nhà sản xuất và sáng tác, thể hiện nhạc phim trong bộ phim điện ảnh Tài đã được khởi chiếu đầu tháng 3 vừa qua.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng tham gia sản xuất trong bộ phim Tài

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn duy trì vị trí nổi bật trong làng nhạc Việt. Ở tuổi 45, cô tiếp tục thực hiện các dự án âm nhạc, biểu diễn và tham gia sản xuất phim.

Bên cạnh sự nghiệp, nữ ca sĩ cũng thường xuyên có những hoạt động hướng về cộng đồng và các ngôi trường từng gắn bó với mình. Năm 2025, Mỹ Tâm trở lại Trường THCS Hoàng Diệu tại Đà Nẵng, nơi cô từng theo học giai đoạn 1992-1995, để trao tặng tivi phục vụ việc giảng dạy và học tập.

Việc ủng hộ 200 triệu đồng cho Nhạc viện TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tiếp tục cho thấy sự gắn bó của Mỹ Tâm với nơi đã đào tạo, đặt nền móng chuyên môn cho sự nghiệp ca hát của cô.