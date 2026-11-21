Evans Lam là du học sinh đến từ Hong Kong (Trung Quốc), sang Mỹ theo học tại Đại học Rochester với học bổng toàn phần kéo dài 4 năm. Sau khi thành đạt, ông quay lại đóng góp 15,7 triệu USD (hơn 404 tỷ đồng) để hỗ trợ sinh viên, giảng viên và nhiều hoạt động giáo dục.

Vào năm 2023, Evans Lam, cựu sinh viên kiêm thành viên Hội đồng quản trị Đại học Rochester, đã quyên góp 15,7 triệu USD cho ngôi trường ông từng theo học. Khoản tài trợ nhằm mở rộng nguồn lực hỗ trợ sinh viên đại học và giải quyết nhiều nhu cầu khác của trường.

“Tôi luôn biết ơn trường cũ vì đã trao cho tôi học bổng 4 năm để theo đuổi nền giáo dục tốt nhất và hiện thực hóa giấc mơ Mỹ”, ông Lam chia sẻ.

Evans Lam, cựu sinh viên kiêm thành viên Hội đồng quản trị Đại học Rochester.

Evans Lam hiện là Giám đốc điều hành bộ phận quản lý tài sản, đồng thời là quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại UBS Financial Services.

Lam cho biết cuộc đời ông bắt đầu từ ngôi trường này. Ông hy vọng những kiến thức nhận được và công việc từng thực hiện tại đây sẽ tiếp tục tạo ra giá trị, thông qua những người cùng chung mong muốn giúp Đại học Rochester cải thiện cuộc sống của nhiều người.

Ông cũng kỳ vọng khoản đóng góp sẽ truyền cảm hứng để những người khác chung tay hỗ trợ nhà trường.

Theo Đại học Rochester, số tiền tài trợ sẽ được sử dụng để mở rộng nguồn lực cho sinh viên và giảng viên ngành kinh doanh tại Simon Business School; tăng cường vai trò của âm nhạc tại Eastman School of Music; hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn tài chính đột xuất; đầu tư cho hệ thống thư viện River Campus; nâng cao chất lượng giáo dục bậc đại học và giải quyết những nhu cầu cấp thiết khác.

Trong đó, 3,5 triệu USD được dành để thành lập Lam e.Hub of Undergraduate Business Engagement tại Simon Business School. Khoản tiền này sẽ giúp xây dựng không gian mới, tạo điều kiện cho sinh viên ngành kinh doanh tiếp cận sâu hơn với các nguồn lực của trường.

Một triệu USD được sử dụng để thành lập vị trí giáo sư nghiên cứu về âm nhạc và y học mang tên Evans Lam tại Eastman School of Music. Nguồn tài trợ này nhằm thúc đẩy các nghiên cứu thuộc chương trình Eastman Performing Arts Medicine, kết hợp tiềm năng của nghệ thuật biểu diễn và y học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, 500.000 USD được dành cho Lam Caring and Agile Resources for Emergencies Fund (Lam CARE Fund), quỹ hỗ trợ sinh viên Đại học Rochester cần trợ giúp khẩn cấp.

Phần còn lại được phân bổ vào các quỹ dài hạn nhằm hỗ trợ học bổng tại Simon Business School và các ngành nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật; hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn đột xuất; tài trợ vị trí giáo sư nghiên cứu âm nhạc và y học; cũng như các sáng kiến tại Simon, Eastman, hệ thống thư viện River Campus và những ưu tiên của ban lãnh đạo trường.

Chủ tịch Đại học Rochester Sarah Mangelsdorf cho biết nhà trường đặc biệt biết ơn Lam, người có đóng góp lớn trong hoạt động thiện nguyện, lãnh đạo và hỗ trợ sinh viên, giảng viên cũng như cộng đồng.

Trong suốt nhiều năm, ông không chỉ đóng góp tài chính mà còn tham gia Hội đồng quản trị và nhiều ủy ban, nhóm hoạt động của trường, tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với nhà trường và những người được phục vụ.

Theo bà Mangelsdorf, Lam từng giúp hệ thống thư viện của trường hiện đại hóa, hỗ trợ nhiều sinh viên phát huy tiềm năng, đồng thời giúp những sinh viên tài năng đến từ nhiều quốc gia có điều kiện tài chính để theo đuổi việc học. Ông cũng trực tiếp cố vấn cho nhiều sinh viên nhận học bổng.

Lam tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Rochester vào năm 1983 và nhận bằng MBA tại Simon Business School. Trong nhiều năm qua, ông liên tục đóng góp cho trường cũ.

Cụ thể, năm 2013, ông cùng vợ là Susanna Lam, một kế toán viên nghỉ hưu và ca sĩ opera, thành lập quỹ giáo sư mang tên Susanna và Evans Y. Lam tại Simon Business School. Một năm sau, ông thành lập học bổng Evans Lam tại Eastman School of Music, đồng thời lập học bổng du học Evans Lam Study Abroad Scholarship, tài trợ cho 5 sinh viên đại học sang Trung Quốc học tập.

Năm 2015, hai vợ chồng tiếp tục đóng góp 1 triệu USD cho hệ thống thư viện River Campus. Họ cũng là thành viên sáng lập George Eastman Circle – hội những nhà tài trợ thường niên đóng góp lớn của Đại học Rochester – với khoản hỗ trợ 100.000 USD mỗi năm dành cho trường.

Ngoài hoạt động tài trợ, Lam còn tham gia các sáng kiến phát triển trường, hỗ trợ xây dựng Mary Ann Mavrinac Studio, thúc đẩy hoạt động ngoại khóa và tăng đóng góp trong chương trình Day of Giving thường niên. Ông cũng trực tiếp cố vấn cho sinh viên nhận học bổng mang tên mình và vận động những người khác cùng đóng góp cho Đại học Rochester.

Khoản tài trợ 15,7 triệu USD được kỳ vọng tạo nền tảng cho sự phát triển của Đại học Rochester trong tương lai, đồng thời thể hiện tinh thần đóng góp mà nhà trường mong muốn lan tỏa tới cộng đồng.

(Theo Rochesterbeacon.com)