Có một Việt Khuê quen thuộc trên sóng thể thao, một MC từng đồng hành cùng các thế hệ học sinh tại Đường Lên Đỉnh Olympia và một "thầy Khuê" miệt mài với những bài Toán khó.

BTV Nguyễn Hữu Việt Khuê (SN 1984) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình thể thao trên sóng VTV. Anh từng đảm nhận vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia trong hơn 6 năm, đồng thời là bình luận viên của nhiều giải đấu thể thao lớn.

Trước khi trở thành một BTV, MC và bình luận viên thể thao, Việt Khuê từng có thành tích học tập rất nổi bật. Là con trai của GS.TSKH, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng, anh học chuyên Toán tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2002.

Sau đó, anh theo học hệ Cử nhân Khoa học Tài năng, ngành Toán học, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và tốt nghiệp năm 2006 với điểm trung bình 9,45/10, trở thành thủ khoa của các thủ khoa.

BTV Nguyễn Hữu Việt Khuê là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình thể thao trên sóng VTV

Hiện nay, bên cạnh công việc tại VTV, anh vẫn duy trì niềm đam mê Toán học bằng việc mở lớp giảng dạy cho học sinh. Một người học Toán nhưng yêu âm nhạc, một bình luận viên thể thao nhưng vẫn say mê đứng trên bục giảng, đằng sau BLV Việt Khuê tưởng chừng người người nhà nhà quen mặt này có nhiều lát cắt thú vị hơn những gì khán giả thường thấy trên màn hình.

Một Việt Khuê mê Toán, yêu âm nhạc

Khi nhắc đến BLV Việt Khuê, nhiều người thường nhớ tới một bảng thành tích học tập rất ấn tượng. Nhưng nếu không dùng những danh hiệu hay con số để giới thiệu về mình, anh sẽ muốn mọi người nhớ đến mình là một người như thế nào?

Việt Khuê tự thấy bản thân là một người hiền lành, thật thà, chân thành và hy vọng là dễ mến với mọi người.

Hồi còn là học sinh chuyên Toán, anh có phải là một người luôn đặt mục tiêu cao, thích chinh phục những bài toán khó, hay cũng có những sở thích và tính cách rất khác với hình dung của mọi người về một học sinh giỏi?

Thích chinh phục những bài Toán khó vốn là đức tính chung của hầu hết học sinh chuyên Toán. Thời còn đi học, mỗi lần tìm ra hướng giải sau nhiều lần thử sức, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục khám phá những bài toán mới. Nhìn lại, tôi nghĩ chính quãng thời gian ấy đã rèn cho mình sự kiên trì và quyết tâm. Đến khi rời ghế nhà trường, những phẩm chất đó vẫn tiếp tục giúp tôi vượt qua các thử thách trong cuộc sống.

Về sở thích riêng, nhiều người cứ nghĩ Toán học khô khan nhưng chưa chắc. Cả bố tôi và tôi đều rất đam mê âm nhạc. Từ thời sinh viên, tôi đã may mắn giành giải Nhất tiếng hát Đại học Khoa học Tự nhiên và một lần tham gia trò chơi âm nhạc trên VTV3.

Sau này, khi vào làm tại Đài Truyền hình Việt Nam, tôi lại hai lần may mắn giành giải A song ca trong cuộc thi Tiếng hát những người làm truyền hình do Công đoàn Đài truyền hình Việt Nam tổ chức và thêm hai lần nữa được lên sóng VTV3 trong chương trình Trò Chơi Âm Nhạc cùng nhiều cơ hội được hát cho khán giả nghe trong các chương trình khác nhau từ Thể thao đến Giải trí. Ai bảo người học Toán là khô khan nhỉ?

Lớn lên trong gia đình có truyền thống học tập, đặc biệt với người cha là một nhà toán học nổi tiếng, anh có từng cảm thấy mình phải cố gắng để đáp ứng một hình mẫu hay kỳ vọng nhất định không? Anh đã nhìn nhận những kỳ vọng ấy như thế nào trong quá trình trưởng thành?

Là con trai của GS. TSKH. NGND Nguyễn Hữu Việt Hưng là một niềm tự hào lớn lao song hành với áp lực nặng nề không kém. Bố tôi có quan niệm rất rõ ràng: nghiên cứu Toán rất vất vả nên con trai phải theo còn con gái nên tránh.

Vì thế, ông định hướng cho tôi và em gái tôi hai con đường rất khác nhau. Riêng với tôi, ông luôn nói rằng thời bố, đất nước còn nghèo, vừa học vừa đi sơ tán, mà bố còn làm được GS. TSKH. NGND thì với tôi, không hơn được ông coi như thất bại. Mà ông lại là một cây đại thụ của Toán học Việt Nam.

Suốt quá trình trưởng thành, tôi luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thiện bản thân và dù không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của ông, nhưng cho đến lúc này, tôi tin rằng ông có thể vui vẻ về những gì tôi đã làm, đang làm và sẽ làm.

BTV Việt Khuê và bố - GS.TSKH, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng

Từ một người được đào tạo chuyên sâu về Toán học đến khi bước vào lĩnh vực truyền hình, hành trình của anh có một ngã rẽ khá đặc biệt. Vào thời điểm ấy, điều gì khiến anh quyết định thử sức với một con đường khác thay vì tiếp tục đi theo hướng học thuật đã được chuẩn bị từ trước?

Chắc do tôi liều (cười). Mà cũng liều thật vì đi con đường nghiên cứu và giảng dạy sẽ an toàn hơn vì tôi đã có sẵn nền tảng vững chắc. Việc bước chân vào một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ mang tới nhiều rủi ro hơn. Nhưng có lẽ đó cũng là cái duyên, mà đã là duyên thì có thể đến theo cách không ai ngờ tới.

Cho đến trước năm 2006, cả tôi và gia đình đều không bao giờ nghĩ ra kịch bản tôi sẽ trở thành người của VTV, lại còn gắn bó tận 20 năm cho đến bây giờ. Cuộc sống thú vị là thế. Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Và cũng không bao giờ biết được, nếu mình không đi con đường này thì mình sẽ đi tới đâu.

20 năm làm truyền hình và hành trình không ngừng làm mới bản thân

Anh từng đảm nhận vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia - chương trình gắn liền với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Trong khoảng thời gian đồng hành cùng chương trình, có kỷ niệm hay cuộc gặp gỡ với thí sinh nào khiến anh nhớ mãi đến tận bây giờ không?

Tôi có cơ hội trở thành người dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia trong hơn 6 năm, gặp gỡ hơn 1.000 thí sinh và cả người thân, bạn bè của các em. Đó là những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên trong sự nghiệp.

Bốn lần Việt Khuê làm MC các điểm cầu truyền hình của Chung kết năm thì đến 2 lần, điểm cầu tôi dẫn có thí sinh vô địch. Nói vui là xác suất cao gấp đôi (50%) so với mức trung bình (25%). Cả hai lần làm MC điểm cầu có thí sinh giành vòng nguyệt quế ấy đều rất đáng nhớ.

Có một câu chuyện là năm 2009, sau khi bình luận một trận đấu quan trọng của V.League tại Đà Nẵng, tôi di chuyển ngay đến Huế bằng taxi để dẫn điểm cầu Chung kết tại trường Quốc học Huế. Lịch trình dày đặc, vội vàng và khá mệt mỏi nhưng không khí đăng quang của nhà vô địch Hồ Ngọc Hân năm ấy đã khiến mọi mệt nhọc dường như tan biến để giúp tôi hòa vào niềm vui chiến thắng của ngôi trường giàu truyền thống nơi miền đất cố đô. Không khí đó làm tôi nhớ đến tận bây giờ.

Một năm sau, tôi lại dẫn điểm cầu có thí sinh chiến thắng và thật cảm xúc, khi đó chính là ngôi trường cấp 3 thân yêu của tôi, THPT Hà Nội - Amsterdam với người đàn em tài năng Phan Minh Đức. Tôi cũng may ra phết nhỉ, 2 năm liên tiếp dẫn 2 điểm cầu vô địch. Sau này, tôi và Phan Minh Đức còn kết hợp với nhau trong một số dự án về giáo dục. Vẫn cứ là chữ duyên ấy!

Việt Khuê từng có hơn 6 năm đồng hành cùng chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, gặp gỡ hơn 1.000 thí sinh trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế

Sau Olympia, khán giả tiếp tục biết đến anh nhiều hơn qua vai trò biên tập viên, bình luận viên thể thao tại VTV. Từ một sân khấu tri thức đến những trận đấu thể thao trực tiếp, anh cảm nhận sự khác biệt lớn nhất giữa hai trải nghiệm này là gì?

Thực ra là ngược lại, tôi làm BTV, BLV thể thao trước rồi lãnh đạo thấy phù hợp mới đưa sang làm MC Olympia. Tôi thích nói về sự giống nhau hơn là khác biệt của 2 lĩnh vực này, đó là sự sôi động, là không khí bùng nổ mà người dẫn chương trình có thể kết nối tới khán giả.

Cái này phù hợp với phong cách dẫn của tôi và đó cũng là điều tôi đặc biệt yêu thích ở cả 2 thể loại chương trình mà thoạt nhìn tưởng chừng rất khác biệt.

Làm bình luận viên thể thao đồng nghĩa với việc phải theo dõi sát sao các trận đấu, cập nhật thông tin và phản ứng nhanh trước những tình huống bất ngờ. Trong những năm làm nghề, có trận đấu hoặc khoảnh khắc nào khiến anh nhớ mãi không chỉ vì diễn biến trên sân mà còn vì cảm xúc của chính mình khi bình luận?

Từng có 3 năm liên tiếp, tôi may mắn được lãnh đạo phân công bình luận 3 chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đều trước Thái Lan để lên ngôi vô địch tại ASEAN CUP 2024, SEA GAMES 2025 và ASEAN CUP 2026.

Lạc giọng ăn mừng trong cabin, sau đó “tắc đường trong vui sướng” hơn 1 tiếng đồng hồ từ cơ quan trở về nhà, hoà mình vào bầu không khí ăn mừng của người hâm mộ là những khoảnh khắc không thể nào quên…

Với Việt Khuê, bình luận thể thao là công việc đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng ứng biến và tinh thần luôn sẵn sàng trước những tình huống bất ngờ

Khán giả thường nhìn thấy hình ảnh một bình luận viên trên sóng truyền hình với sự tự tin và khả năng làm chủ tình huống. Nhưng phía sau mỗi lần lên sóng là quá trình chuẩn bị như thế nào?

Một giờ lên sóng là thành quả của rất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày chuẩn bị của cả một ê-kíp với rất nhiều vị trí khác nhau mà MC chỉ là một trong số đó, là người may mắn được khán giả biết đến nhiều hơn so với các công việc thầm lặng khác. Để chương trình thành công là nỗ lực và sự đoàn kết của cả một tập thể.

Cũng giống như bóng đá vậy, đội bóng có thể có ngôi sao nhưng nếu không có sự hỗ trợ của các đồng đội, ban huấn luyện, đội ngũ hậu cần,... thì ngôi sao cũng không thể tỏa sáng.

Là người dẫn hay bình luận viên thì luôn phải chuẩn bị tâm thế cho mọi tình huống: thời tiết xấu, trận đấu gián đoạn vì lý do khách quan, mất tín hiệu ... bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức và thông tin, cùng với đó là sự bình tĩnh để nói dài hơn 1 - 2 tiếng so với kịch bản dự kiến.

Tôi đã không ít lần gặp tình huống như thế và khi đó, trong tâm trí có thể lo lắng, không biết phải nói ngoài kịch bản đến khi nào, nhưng cần thể hiện ra cho khán giả thấy là mọi thứ vẫn bình thường. Đó là một trong những áp lực lớn mà người làm nghề cần biết cách để vượt qua.

Trong nhiều năm làm việc tại VTV, anh đã đảm nhận những vai trò và tham gia nhiều chương trình khác nhau. Có giai đoạn nào anh cảm thấy bản thân phải thay đổi hoặc học thêm rất nhiều để thích nghi với yêu cầu mới của công việc không? Anh thường làm gì khi nhận một nhiệm vụ nằm ngoài vùng quen thuộc của mình?

Học hỏi, hoàn thiện và làm mới bản thân là điều tôi luôn tâm niệm, mọi lúc mọi nơi chứ không chỉ theo giai đoạn của sự nghiệp. Chúng ta phải luôn tiến bộ, hướng về phía trước nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Mỗi khi nhận một nhiệm vụ nằm ngoài vùng quen thuộc, tôi đều dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin, qua đó tìm ra cách làm để không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn tạo được phong cách riêng, cá tính riêng vì đó là điều rất cần thiết với một BTV, BLV, người dẫn chương trình.

Không khí cuồng nhiệt trên sân cỏ cũng là một trong những điều khiến Việt Khuê yêu thích công việc bình luận thể thao

"Thầy Khuê dạy Toán"

Bên cạnh công việc tại VTV, anh còn duy trì việc dạy Toán cho học sinh, chủ yếu qua hình thức trực tuyến. Điều gì khiến anh bắt đầu công việc này và đâu là lý do để anh gắn bó với việc dạy học đến hiện tại?

Truyền thống gia đình và quá trình học phổ thông rồi đại học được đào tạo bài bản, chuyên sâu trong môi trường học thuật nghiêm túc về Toán khiến đam mê với môn học này như đã ăn vào máu thịt của Việt Khuê vậy. Suốt bao năm qua đi làm truyền hình, tôi vẫn thường xuyên giúp đỡ giải các bài Toán khó cho các con của bạn bè, đồng nghiệp. Khi có cơ hội tôi cũng đã đưa Toán học vào... bình luận bóng đá.

Và rồi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, trong đó, Toán học đóng vai trò nền tảng. Vậy là, sẵn đam mê, kiến thức, tôi quyết định trở lại với công việc dạy Toán, quay lại với mối duyên còn dang dở gần 20 năm trước.

Tôi tìm thấy niềm vui, tình yêu trong công việc dạy học, lan tỏa kiến thức và những giá trị tốt đẹp đến cho nhiều học sinh, những mầm non tương lai của đất nước, góp một chút công sức vô cùng nhỏ bé cho sự nghiệp "trồng người" của dân tộc.

Dù ở trường quay hay trong lớp học, Việt Khuê đều giữ sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm với công việc mình đảm nhận

Khi chuyển từ vai trò người dẫn chương trình, bình luận viên sang vị trí người thầy đứng lớp, anh có nhận thấy mình thay đổi cách giao tiếp, cách truyền đạt hay cách nhìn nhận vấn đề không? Có điều gì từ công việc dạy học khiến anh học được thêm về chính bản thân mình?

Cả hai công việc đều đòi hỏi khả năng diễn đạt gọn gàng, mạch lạc, dễ hiểu dù tính chất, nội dung và đối tượng khán giả hay học sinh là khác nhau. Ngoài ra, cách thể hiện cũng có phần khác biệt.

Bóng đá sôi động hơn nên giọng nói thường xuyên ở tone cao, giàu năng lượng và sức mạnh, còn khi tôi dạy Toán thì tone giọng thấp hơn, thiên về điềm đạm, từ tốn và chính xác. Tôi có cảm giác là 2 công việc này thoạt nghe có vẻ không liên quan lắm nhưng với tôi lại đang bổ trợ tốt cho nhau.

Trong quá trình dạy Toán, anh thường gặp những khó khăn hoặc tâm lý nào ở học sinh hiện nay?

Tâm lý học sinh thời nay không ít bạn thích "ăn sẵn". Đó là bởi chương trình bây giờ khác xưa khá nhiều, đặc biệt thi tốt nghiệp THPT chủ yếu trắc nghiệm, nên các bạn học sinh có xu hướng cố gắng tìm ra cách giải nhanh, đáp số đúng mà không quan tâm nhiều đến quá trình, vì chỉ cần điền hoặc chọn được đúng đáp án là được điểm tối đa chứ không cần quan tâm về cách trình bày.

Cũng chính vì thế, không ít học sinh bị hổng kiến thức, không có ý thức học bản chất mà chỉ chú trọng kết quả. Thêm vào đó, AI dù mang đến rất nhiều tiến bộ về công nghệ nhưng lại khiến một bộ phận học sinh ỷ lại vào trí tuệ nhân tạo, phụ thuộc vào AI để làm bài, rời AI ra là như "đâm đầu vào ngõ cụt".

Những điều đó tạo nên không ít thách thức cho các thầy cô, trong đó có chính bản thân tôi trong việc truyền đạt kiến thức để làm sao học sinh không chỉ chạy theo đáp số mà quan trọng là phải nắm vững được kiến thức cơ bản, hiểu rõ được bản chất vấn đề. Các lớp học của tôi luôn chú trọng xây dựng kiến thức từ gốc vì chỉ có "chắc móng" thì học sinh mới có thể "xây được những ngôi nhà bền vững".

Hình ảnh BTV, MC trên truyền hình thường gắn với sự chỉn chu, hào nhoáng và một cuộc sống có phần xa cách với khán giả. Trong khi đó, việc dạy học trực tuyến lại là một công việc rất gần gũi, đời thường và đòi hỏi sự kiên nhẫn trong từng buổi học. Anh có từng băn khoăn về sự khác biệt giữa những hình ảnh ấy, hay lo rằng việc đảm nhận thêm một vai trò khác sẽ khiến khán giả nhìn nhận mình theo một cách khác? Với anh, việc được gọi là thầy Khuê có ý nghĩa như thế nào?

Tôi không hề lo ngại điều đó vì bản thân là một người cởi mở, gần gũi. Đi ra đường gặp khán giả nhận ra, tôi luôn rất thân thiện và không bao giờ tạo khoảng cách. Thế nên việc chuyển đổi từ một sang hai vai trò song song này với tôi rất thoải mái. Được gọi là thầy cũng là cảm giác vô cùng đặc biệt, thiêng liêng và thực sự giàu ý nghĩa với tôi.

Sau gần 20 năm làm truyền hình, Việt Khuê tìm thấy niềm vui khi trở lại với bảng đen, phấn trắng và những bài toán

Khi vừa đảm nhận công việc tại VTV, vừa duy trì việc dạy học, anh sắp xếp thời gian và cân bằng năng lượng cho các vai trò này như thế nào?

Mỗi người trên cuộc đời đều có những đặc điểm riêng nhưng có một thứ đúng với tất cả mọi người đó là 1 ngày có 24 tiếng, sắp xếp công việc thế nào là ở mỗi người chúng ta.

Mình cần biết việc gì là quan trọng để đầu tư công sức, từ đó phân bổ thời gian biểu một cách hợp lý nhất. Nhìn chung, những người học Toán không gặp nhiều vấn đề về sắp xếp công việc vì mọi thứ luôn được diễn ra một cách khoa học và chính xác.

Khán giả đã từng biết đến MC Việt Khuê của Olympia, bình luận viên Việt Khuê trên các chương trình thể thao và thầy Khuê trong lớp học Toán. Trong thời gian tới, anh có dự định thử sức với một vai trò, lĩnh vực hay dự án mới nào mà khán giả chưa từng thấy ở mình không?

Hiện tại, tôi đang thấy mọi việc rất ổn nhưng nếu có cơ duyên, tôi không ngần ngại thử sức với một vai trò mới. Chúng ta luôn phải làm mới bản thân mình mà!

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Ảnh: NVCC