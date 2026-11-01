Thay đổi này tuy nhỏ nhưng khiến người hâm mộ chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đặc biệt chú ý.

Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27 vừa khởi động đã mang đến một thay đổi khiến người hâm mộ bàn tán. Đó là luật chơi của phần thi câu hỏi phụ, phần thi tưởng chừng nhỏ nhưng từng nhiều lần quyết định số phận của các nhà leo núi.

Câu hỏi phụ chỉ xuất hiện khi hai hay nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở vị trí cao nhất, trong khi tấm vé đi tiếp chỉ có một. Trước đây, phần thi này thường gồm 3 câu hỏi. Nếu sau 3 câu vẫn chưa phân định được thắng thua, người đi tiếp sẽ được chọn bằng cách bốc thăm.

Đường Lên Đỉnh Olympia thông báo thay đổi luật phần thi câu hỏi phụ từ năm thứ 27

Luật mới có gì khác?

Theo luật chơi mới, câu hỏi phụ trở thành phần thi loại trực tiếp. Ở mỗi câu hỏi, các thí sinh chỉ được bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc xong câu hỏi và ra hiệu lệnh bắt đầu. Thí sinh nào phạm quy, quyền trả lời sẽ thuộc về những người còn lại.

Ở bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần một thí sinh giành được quyền trả lời và trả lời đúng, phần thi sẽ dừng lại và người đó giành chiến thắng. Nếu trả lời sai, cơ hội được chuyển sang các đối thủ. Khi hết thời gian suy nghĩ, các thí sinh không được trả lời câu hỏi đó nữa.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở số lượng câu hỏi. Tại trường quay, câu hỏi phụ không còn bị giới hạn và chỉ dừng lại khi tìm được người chiến thắng. Trong chương trình phát sóng, số câu hỏi sẽ được biên tập cho phù hợp với thời lượng.

Như vậy, các nhà leo núi sẽ không còn phải phân định thắng thua bằng lá thăm như trước.

Vì sao thay đổi?

Ban tổ chức không công bố lý do chính thức cho sự thay đổi này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng luật mới một phần đến từ những tranh cãi xoay quanh việc bốc thăm ở các mùa giải trước.

Trường hợp gần nhất diễn ra ngay ở năm thứ 26, tại cuộc thi tháng 3 quý 4, thí sinh Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) và thí sinh Nguyễn Doãn Hoàng Sơn (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) cùng kết thúc trận đấu với 210 điểm. Sau 3 câu hỏi phụ, cả hai vẫn không ghi thêm được điểm nào. Ban tổ chức buộc phải dùng đến bốc thăm và Trung Dũng giành tấm vé vào cuộc thi quý nhờ lá thăm ghi dòng chữ "Chúc mừng bạn!".

Trước đó, năm thứ 18 cũng từng chứng kiến một màn phân định hiếm có. Ở cuộc thi tuần 3 tháng 2 quý 3, Nguyễn Ngọc Huy (THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định cũ) và Vương Trung Hiếu (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) cùng đạt 220 điểm. Cả ba câu hỏi phụ thuộc các lĩnh vực Toán học, Sinh học và Thiên văn học đều không có ai trả lời đúng.

Không chỉ bốc thăm, hai nam sinh còn phải oẳn tù tì để chọn người được bốc trước. Cuối cùng, Ngọc Huy là người đi tiếp. Fanpage chương trình từng gọi đây là "cuộc thi phụ gian nan nhất lịch sử".

Ở năm thứ 18, hai thí sinh từng phải oẳn tù tì để giành quyền bốc thăm trước

Sau cả một trận đấu căng thẳng, việc một thí sinh phải dừng bước chỉ vì cầm phải lá thăm không may mắn khiến không ít khán giả tiếc nuối. Vì thế, khi luật mới được công bố, nhiều người cho rằng đây là cách làm công bằng hơn, bởi thắng thua giờ đây được quyết định bằng kiến thức và tốc độ thay vì may rủi.

Ngoài ra, quy định chỉ được bấm chuông sau hiệu lệnh có thể giúp các thí sinh có cùng điều kiện nghe trọn vẹn câu hỏi trước khi đưa ra đáp án. Điều này cũng có thể hạn chế những tình huống thí sinh vội vàng giành quyền trả lời khi câu hỏi chưa được đọc hết.

Bên cạnh đó, việc không giới hạn số câu hỏi phụ được cho là sẽ khiến những màn phân định trở nên kịch tính hơn. Khi không còn lá thăm làm "lối thoát", các nhà leo núi buộc phải chiến đấu đến cùng để giành tấm vé đi tiếp.

Dù ban tổ chức chưa chia sẻ lý do cụ thể, thay đổi này vẫn nhận về nhiều phản hồi tích cực ngay khi được công bố. Có người còn tiếc vì luật mới không được áp dụng sớm hơn. Những màn phân định đầu tiên theo luật chơi mới hứa hẹn sẽ là điều khán giả Olympia chờ đợi trong mùa giải năm nay.