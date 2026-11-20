Tùy thuộc vào hoàn cảnh, mỗi gia đình sẽ có sự sắp xếp người đưa đón khác nhau. Tuy nhiên, mỗi hình thức lại tạo ra những ảnh hưởng riêng biệt đối với trạng thái tinh thần của trẻ.

4 giờ rưỡi chiều, trước cổng bất kỳ ngôi trường nào cũng là khoảng thời gian náo nhiệt nhất. Đằng sau cảnh tượng ông bà tất bật xách cặp, giáo viên giơ cao biển hiệu hay những phụ huynh công sở hối hả chạy đua với đồng hồ, việc ai là người đứng đợi con sau giờ tan học thực chất ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc về nếp sống gia đình và sự phát triển tâm lý của trẻ nhỏ.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng trường: Thước đo cảm xúc chân thực hơn cả bảng điểm

Với nhiều gia đình hiện đại, việc đưa đón con tan học thường được giải quyết theo nguyên tắc tiện lợi: "Ai rảnh thì người đó đi". Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý và giáo dục gia đình chỉ ra rằng, đây không đơn thuần là một khâu hậu cần trong sinh hoạt mà là điểm chạm cảm xúc quan trọng nhất trong ngày của một đứa trẻ.

Sau một ngày dài tuân thủ kỷ luật và tập trung học tập tại trường, khoảnh khắc vừa bước chân qua cổng trường chính là lúc trẻ khao khát được giải tỏa và trò chuyện nhất. Chỉ cần tinh ý quan sát thái độ của trẻ trong vài giây đầu tiên - gương mặt rạng rỡ hay ủ rũ, hớn hở vẫy tay hay cúi gằm né tránh, ríu rít cùng bạn bè hay lặng lẽ bước đi một mình, cha mẹ có thể nắm bắt ngay lập tức ngày hôm nay của con đã trôi qua như thế nào, chính xác và sớm hơn bất kỳ cuốn sổ liên lạc hay bảng điểm nào.

Ảnh minh họa

Thực tế cho thấy, nhu cầu chia sẻ của trẻ mang tính thời điểm rất cao. Trẻ thường muốn kể ngay những chuyện vụn vặt vừa diễn ra: hôm nay ai được cô giáo khen, trò chơi nào thú vị hay bài toán nào khiến con lúng túng. Nếu người lớn đón con trong tâm thế vội vàng, mải mê dán mắt vào màn hình điện thoại để xử lý công việc hoặc chỉ đáp lại qua loa, đứa trẻ sẽ lập tức thu mình lại. Khi về đến nhà và bị cuốn vào guồng quay ăn uống, bài tập về nhà, hứng thú chia sẻ tự nhiên ấy sẽ biến mất hoàn toàn.

Mỗi người đón con mang lại một "tác động tâm lý" khác nhau

Tùy thuộc vào hoàn cảnh, mỗi gia đình sẽ có sự sắp xếp người đưa đón khác nhau. Tuy nhiên, mỗi hình thức lại tạo ra những ảnh hưởng riêng biệt đối với trạng thái tinh thần của trẻ:

Ông bà đón: Trẻ được chăm sóc chu đáo, ấm áp, từ việc xách cặp đến chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt. Dù vậy, do hạn chế về sức khỏe và khoảng cách thế hệ, người lớn tuổi thường ưu tiên đảm bảo sự an toàn thể chất cho cháu hơn là khai thác sâu những biến chuyển tâm lý trong ngày. Để bù đắp khoảng trống này, vào buổi tối, cha mẹ nên chủ động hỏi han về những câu chuyện dọc đường đi học về của con, tránh để việc đón con chỉ dừng lại ở khâu đưa rước.

Trẻ tự đi bộ về nhà: Hình thức này rèn luyện tính tự lập sớm, điều khá phổ biến ở các đô thị lớn. Dù vậy, với học sinh bậc tiểu học, phụ huynh vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc rèn kỹ năng tự lập với các yếu tố an toàn giao thông và cảm giác cô đơn của trẻ trên quãng đường về nhà.

Cha mẹ trực tiếp đón: Đây là lúc trẻ bộc lộ sự thoải mái và thả lỏng rõ rệt nhất. Khi vừa ra khỏi cổng trường, ánh mắt của trẻ luôn có xu hướng tìm kiếm gương mặt thân thuộc của người thân. Sự xuất hiện của mẹ giúp trẻ trút bỏ căng thẳng ngay lập tức, trong khi sự có mặt của bố lại mang đến cho trẻ cảm giác tự hào, hãnh diện.

4 giá trị vô hình khi cha mẹ tự tay đón con tan học

Các chuyên gia khuyến nghị, nếu điều kiện thời gian cho phép, cha mẹ nên cố gắng tự tay đón con, dù không thể duy trì mỗi ngày thì ít nhất cũng nên sắp xếp một lần mỗi tuần bởi 4 lợi ích cốt lõi sau:

1. Giải tỏa cảm xúc kịp thời: Cảm xúc của trẻ nhỏ giống như dòng nước mới khơi nguồn, dễ dàng chia sẻ và xoa dịu nhất ngay thời điểm vừa nảy sinh. Khi con vui, nụ cười hưởng ứng của cha mẹ giúp niềm vui nhân đôi; khi con tủi thân, một cái vỗ vai an ủi kịp thời giúp trẻ không phải dồn nén ấm ức đến tận tối muộn.

2. Nhận diện đúng trạng thái thật của con: Thay vì câu hỏi mang tính thủ tục "Hôm nay đi học thế nào?" lúc ở nhà - vốn thường chỉ nhận lại câu trả lời "Bình thường ạ" - việc quan sát trực tiếp khoảnh khắc con tan trường giúp cha mẹ nhìn thấu năng lượng thực sự của con để có cách ứng xử phù hợp.

3. Xây dựng nền tảng tin tưởng từ những chuyện vụn vặt: Quãng đường mười lăm phút từ trường về nhà là không gian giao tiếp tự nhiên, không áp lực. Khi cha mẹ kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện đời thường như giấc mơ giờ nghỉ trưa hay một chú chó nhỏ ven đường, trẻ sẽ hình thành thói quen tâm sự. Một đứa trẻ được lắng nghe ở những chuyện nhỏ nhặt sẽ sẵn sàng mở lòng với cha mẹ khi đối mặt với những vấn đề lớn hơn trong tương lai.

4. Khẳng định sự đồng hành trọn vẹn của gia đình: Đặc biệt khi người bố tham gia đưa đón, sự phóng khoáng và năng lượng tích cực của bố giúp trẻ mạnh dạn bộc lộ bản thân hơn. Quan trọng hơn cả, sự hiện diện của cả bố và mẹ trước cổng trường giúp trẻ cảm nhận rõ ràng rằng mình luôn được yêu thương và đồng hành bởi cả gia đình, chứ không phải trách nhiệm của riêng ai.

Tuổi thơ của trẻ trôi qua rất nhanh. Trên quãng đường đón con tan học, việc cha mẹ tạm gác lại chiếc điện thoại, không vội vàng hỏi chuyện điểm số mà chỉ đơn giản là lặng lẽ bước đi bên cạnh hoặc chuyên tâm lắng nghe con nói, chính là món quà tinh thần giá trị nhất dành cho sự trưởng thành của trẻ.